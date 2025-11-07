Nowe standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Ministerstwo prezentuje podręcznik dla dyrektorów żłobków i klubów dziecięcych

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowały „Podręcznik dla kadry zarządzającej instytucjami opieki nad dziećmi do lat 3”. Publikacja ma pomóc dyrektorom żłobków, klubów dziecięcych i opiekunom dziennym w przygotowaniu się do wdrożenia nowych standardów, które wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku.

Nowe przepisy dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 13 grudnia 2024 roku w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2024 r. poz. 1882). Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku. Nowe przepisy określają zasady, które mają zapewnić najmłodszym dzieciom w Polsce bezpieczne, wspierające i przyjazne środowisko rozwoju.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

W związku z rozporządzeniem MEN i MRPiPS opracowały „Podręcznik dla kadry zarządzającej instytucjami opieki nad dziećmi do lat 3”. Celem opracowania jest wsparcie dyrektorów instytucji w skutecznym wdrażaniu i monitorowaniu spełniania standardów niezbędnych. Dokument stanowi narzędzie praktyczne — od planowania zmian po ich utrwalanie w codziennym funkcjonowaniu placówki.

Podniesienie jakości opieki i warunków pracy

Jak podkreśla Aleksandra Gajewska, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, wprowadzenie standardów to kluczowy krok w rozwoju systemu opieki nad najmłodszymi. To etap, który nie tylko podnosi jakość oferowanych usług, ale przede wszystkim umacnia fundamenty bezpiecznego i wspierającego środowiska, w którym najmłodsze dzieci mogą rozwijać się zgodnie ze swoimi indywidualnymi potrzebami.

Standardy obejmują wszystkie typy instytucji – żłobki, kluby dziecięce i dziennych opiekunów. Kładą nacisk na trzy kluczowe obszary:

REKLAMA

zapewnienie optymalnych warunków rozwoju dzieci ,

, wspieranie współpracy z rodzicami ,

, tworzenie dobrych warunków pracy dla personelu.

Podręcznik – nie tylko dokumentacja, ale codzienna praktyka

Autorzy publikacji zwracają uwagę, że wdrożenie standardów nie sprowadza się do opracowania dokumentów i weryfikacji przez organy nadzoru. Równie istotne są:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

ciągłe monitorowanie realizacji standardów,

realizacji standardów, analiza i dokumentowanie wniosków z monitoringu,

wniosków z monitoringu, doskonalenie codziennych praktyk w instytucjach opieki.

Dzięki temu standardy mają stać się rzeczywistym elementem kultury organizacyjnej, a nie jedynie formalnym obowiązkiem.

Wsparcie dla gmin i instytucji w całym kraju

Publikacja powstała w ramach projektu „Najmłodsi.pl. Wsparcie jakości instytucji opieki i edukacji dzieci do lat 3”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt jest częścią konkursu „Akademia Wsparcia – krajowy system wspierania rozwoju opieki wczesnodziecięcej w Polsce 2024–2026”.

W ramach tego samego przedsięwzięcia opracowano także:

Nowe materiały mają ułatwić wszystkim uczestnikom systemu — od gmin po kadrę zarządzającą — skuteczne przygotowanie się do wejścia w życie nowych przepisów.

Nowa jakość w polskiej opiece nad najmłodszymi

Wprowadzenie jednolitych standardów to ważny krok w kierunku profesjonalizacji i podniesienia jakości opieki wczesnodziecięcej w Polsce. Od 2026 roku każda instytucja będzie musiała spełniać określone wymogi dotyczące bezpieczeństwa, relacji z dziećmi i rodzicami oraz organizacji pracy.

Dzięki nowym wytycznym opieka nad dziećmi do lat 3 ma stać się bardziej spójna, nowoczesna i przyjazna zarówno dla dzieci, jak i dla pracowników sektora.