Nowe standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Ministerstwo prezentuje podręcznik dla dyrektorów żłobków i klubów dziecięcych
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowały „Podręcznik dla kadry zarządzającej instytucjami opieki nad dziećmi do lat 3”. Publikacja ma pomóc dyrektorom żłobków, klubów dziecięcych i opiekunom dziennym w przygotowaniu się do wdrożenia nowych standardów, które wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku.
Nowe przepisy dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 13 grudnia 2024 roku w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2024 r. poz. 1882). Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku. Nowe przepisy określają zasady, które mają zapewnić najmłodszym dzieciom w Polsce bezpieczne, wspierające i przyjazne środowisko rozwoju.
W związku z rozporządzeniem MEN i MRPiPS opracowały „Podręcznik dla kadry zarządzającej instytucjami opieki nad dziećmi do lat 3”. Celem opracowania jest wsparcie dyrektorów instytucji w skutecznym wdrażaniu i monitorowaniu spełniania standardów niezbędnych. Dokument stanowi narzędzie praktyczne — od planowania zmian po ich utrwalanie w codziennym funkcjonowaniu placówki.
Podniesienie jakości opieki i warunków pracy
Jak podkreśla Aleksandra Gajewska, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, wprowadzenie standardów to kluczowy krok w rozwoju systemu opieki nad najmłodszymi. To etap, który nie tylko podnosi jakość oferowanych usług, ale przede wszystkim umacnia fundamenty bezpiecznego i wspierającego środowiska, w którym najmłodsze dzieci mogą rozwijać się zgodnie ze swoimi indywidualnymi potrzebami.
Standardy obejmują wszystkie typy instytucji – żłobki, kluby dziecięce i dziennych opiekunów. Kładą nacisk na trzy kluczowe obszary:
- zapewnienie optymalnych warunków rozwoju dzieci,
- wspieranie współpracy z rodzicami,
- tworzenie dobrych warunków pracy dla personelu.
Podręcznik – nie tylko dokumentacja, ale codzienna praktyka
Autorzy publikacji zwracają uwagę, że wdrożenie standardów nie sprowadza się do opracowania dokumentów i weryfikacji przez organy nadzoru. Równie istotne są:
- ciągłe monitorowanie realizacji standardów,
- analiza i dokumentowanie wniosków z monitoringu,
- doskonalenie codziennych praktyk w instytucjach opieki.
Dzięki temu standardy mają stać się rzeczywistym elementem kultury organizacyjnej, a nie jedynie formalnym obowiązkiem.
Wsparcie dla gmin i instytucji w całym kraju
Publikacja powstała w ramach projektu „Najmłodsi.pl. Wsparcie jakości instytucji opieki i edukacji dzieci do lat 3”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt jest częścią konkursu „Akademia Wsparcia – krajowy system wspierania rozwoju opieki wczesnodziecięcej w Polsce 2024–2026”.
W ramach tego samego przedsięwzięcia opracowano także:
- poradnik do standardów opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3,
- podręcznik dla gmin „Standardy niezbędne opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3”.
Nowe materiały mają ułatwić wszystkim uczestnikom systemu — od gmin po kadrę zarządzającą — skuteczne przygotowanie się do wejścia w życie nowych przepisów.
Nowa jakość w polskiej opiece nad najmłodszymi
Wprowadzenie jednolitych standardów to ważny krok w kierunku profesjonalizacji i podniesienia jakości opieki wczesnodziecięcej w Polsce. Od 2026 roku każda instytucja będzie musiała spełniać określone wymogi dotyczące bezpieczeństwa, relacji z dziećmi i rodzicami oraz organizacji pracy.
Dzięki nowym wytycznym opieka nad dziećmi do lat 3 ma stać się bardziej spójna, nowoczesna i przyjazna zarówno dla dzieci, jak i dla pracowników sektora.
