REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Odprawy dla nauczycieli: od 2026 roku wyższe kwoty i nowe zasady

Odprawy dla nauczycieli: od 2026 roku wyższe kwoty i nowe zasady

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 stycznia 2026, 16:57
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Zmiany w Karcie nauczyciela w 2026 r. obejmują również podwyżkę odpraw emerytalnych
Zmiany w Karcie nauczyciela w 2026 r. obejmują również podwyżkę odpraw emerytalnych
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zmiany najmocniej odczują nauczyciele przechodzący na emeryturę po 20 latach pracy. Jakie odprawy będą wypłacane w szkołach od 2026 roku? Czy pedagodzy będą mogli dostać podwójne świadczenia?

Kiedy nauczycielowi przysługuje odprawa emerytalna i ile wynosi?

Przypomnijmy, iż odprawa emerytalna - na podstawie z art. 87 Karty Nauczyciela - przysługuje nauczycielowi, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne i który nie uzyskał z tego tytułu odprawy, przewidzianej w art. 28 (odprawa dla nauczyciela mianowanego, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z niezdolnością do dotychczasowej pracy).
Do końca 2025 r., nauczyciel spełniający powyższe warunki miał prawo do odprawy w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole, będącej jego podstawowym miejscem pracy. Jeżeli nauczyciel przepracował w szkole 20 lat, to miał prawo do odprawy w wysokości trzymiesięcznego takiego wynagrodzenia.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Wyższe odprawy emerytalne nauczycieli od 2026 r. Sześć pensji po 20 latach pracy

Nowelizacja podnosi te kwoty.

Ważne

Od 1 stycznia 2026 r. odprawa emerytalna przysługuje nauczycielowi w wysokości:

  • dwumiesięcznego wynagrodzenia - po 10 latach pracy;
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia - po 15 latach pracy;
  • sześciomiesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy.

Nauczyciel zatrudniony w więcej niż jednej szkole odprawę otrzyma w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

Do okresów pracy uprawniających do odprawy zostaną wliczone wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

REKLAMA

Tak jak teraz wynagrodzenie na potrzeby odprawy będzie obliczane według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Odprawa emerytalna nauczyciela. Co jeszcze zmieniło się od 1 stycznia 2026 r.?

Co ważne, po zmianach, w przypadku zbiegu razie zbiegu prawa do odpraw z art. 87 i 28 Karty Nauczyciela, przysługuje odprawa korzystniejsza.
Nowe zasady odczują również nauczyciele zatrudnieni w kilku placówkach. Aktualnie do odprawy w związku z przejściem na emeryturę nie są uprawnieni nauczycieli zatrudnieni w jednej lub więcej niż jednej szkole, których łączny wymiar zatrudnienia jest niższy niż 1/2 obowiązującego wymiaru zajęć. Po zmianach tacy nauczyciele również będą mieli prawo do odprawy emerytalnej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r., poz. 1160)

Polecamy: Kalendarz 2026

Powiązane
Od 1 stycznia 2026 r. zmiany w nagrodach jubileuszowych nauczycieli. Kogo obejmą?
Od 1 stycznia 2026 r. zmiany w nagrodach jubileuszowych nauczycieli. Kogo obejmą?
Świadczenie z ZUS na nowych zasadach od 1 września 2025 r. Pobiera je prawie 10 tys. nauczycieli
Świadczenie z ZUS na nowych zasadach od 1 września 2025 r. Pobiera je prawie 10 tys. nauczycieli
Laptop dla nauczyciela. Bon ważny do 31 grudnia 2025 r.
Laptop dla nauczyciela. Bon ważny do 31 grudnia 2025 r.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Młodzież z Poznania ma szansę na 3 tys. zł na projekt - nie przegap terminu
20 sty 2026

Rozpoczęła się IX edycja konkursu Fundusz Samorządów Uczniowskich, który pozwala poznańskiej młodzieży uzyskać pieniądze na realizację własnych pomysłów. Wnioski przyjmowane będą do 13 lutego.
Egzamin maturalny 2026 r. od 4 do 21 maja (egzaminy pisemne) i od 8 do 30 maja (egzaminy ustne)
20 sty 2026

Matura 2026 r. Terminy dla kluczowych egzaminów pisemnych: od 4 do 21 maja 2026 r. (pisemne) i od 8 do 30 maja (ustne).
Egzamin ósmoklasisty 2026: Język polski – 11 maja (poniedziałek). Matematyka 12 maja (wtorek). Język obcy nowożytny – 13 maja (środa)
19 sty 2026

W szkołach podstawowych już po próbnym egzaminie ósmoklasisty (12-14 stycznia 2026 r.) Uczniowie korzystają z ferii i pięknej zimy, ale już w maju czeka na nich egzamin ósmoklasisty. Ten prawdziwy.
Cyfrowa legitymacja szkolna w mObywatelu. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca uczniów i rodziców
19 sty 2026

Prawie 5 mln uczniów to grupa potencjalnych użytkowników aplikacji mObywatel. Z myślą o nich i ich rodzicach ruszyła kampania promująca legitymację szkolną w aplikacji mObywatel Junior i mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji do końca lutego poprowadzi w internecie akcję informacyjną.

REKLAMA

Ograniczenia wiekowe dla dzieci w social media nie pomogą. Minister wskazuje, gdzie leży problem
19 sty 2026

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wskazuje, że ograniczenia wiekowe w mediach społecznościowych nie rozwiązują problemu. Zdaniem ministra, rodzice, opiekunowie i dzieci mają braki w kompetencjach cyfrowych.
MEN: Zapowiedź propozycji zmian przepisów w sprawie godzin nadliczbowych nauczycieli
19 sty 2026

Szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej zapowiedziała propozycje zmian przepisów dotyczących godzin nadliczbowych nauczycieli. To reakcja na uchwałę Sądu Najwyższego, który stwierdził, że praca wykonywana ponad normę czasu określoną w Karcie nauczyciela to godziny nadliczbowe w rozumieniu Kodeksu pracy.
Co zostaje w pamięci: matura czy studniówka? Ministra Nowacka ma swoją opinię
19 sty 2026

Uczestnicząca w studniówce maturzystów jednego z łódzkich liceów ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka przyznała, że ten bal pamięta się często lepiej niż samą maturę. Życzyła uczniom dobrego przygotowania się do tegorocznego egzaminu maturalnego i kontynuowania edukacji w Polsce.
Ferie zimowe 2026: Zorganizowane formy wypoczynku - obowiązki organizatora
16 sty 2026

19 stycznia rozpoczną się ferie zimowe i często dzieci będą korzystały ze zorganizowanych form wypoczynku. Zasady organizacji wypoczynku są regulowane przepisami rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452 ze zm.).

REKLAMA

Ortografia 2026: 11 nowych zasad [LISTA]
16 sty 2026

Nowa ortografia 2026: od stycznia obowiązuje 11 nowych zasad ortograficznych. Chodzi o tzw. zasady konwencjonalne (m.in. pisownię małą i wielką literą oraz łączną lub rozdzielną pisownię wyrażeń). Nie ma zmian zasad historycznych, takich jak użycie „rz”, „ch” czy „ó”. Oto lista podana na stronie PWN.
Polska ortografia w nowej odsłonie - słownik 2026 już w przygotowaniu
16 sty 2026

Karolina Zioło-Pużuk, wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, poinformowała w piątek, że pod koniec roku ukaże się słownik ortograficzny uwzględniający nowe zasady pisowni. Będzie on dostępny na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej oraz w wersji drukowanej. Nad słownikiem pracuje zespół ekspertów z Instytutu Języka Polskiego PAN.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA