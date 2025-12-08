REKLAMA

Świadczenie z ZUS na nowych zasadach od 1 września 2025 r. Pobiera je prawie 10 tys. nauczycieli

Świadczenie z ZUS na nowych zasadach od 1 września 2025 r. Pobiera je prawie 10 tys. nauczycieli

08 grudnia 2025, 08:52
Kiedy nauczyciel może otrzymywać świadczenie kompensacyjne z ZUS?
Kiedy nauczyciel może otrzymywać świadczenie kompensacyjne z ZUS?
Shutterstock

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał aktualne dane dotyczące tzw. kompensówek. To ważne świadczenia, które są odpowiednikiem emerytur pomostowych. We wrześniu pieniądze z ZUS pobierało 9,8 tys. osób, a przeciętna wysokość świadczenia kompensacyjnego w tym miesiącu wyniosła ok. 4,3 tys. zł.

Średnio 4,3 tys. zł świadczenia kompensacyjnego z ZUS

Miesiąc wcześniej – w sierpniu 2025 r. – świadczenie pobierało 10,1 tys. osób, a jego przeciętna wysokość wyniosła 4173,76 zł.

Liczba nauczycieli pobierających to świadczenie we wrześniu 2025 r. była niższa niż rok, dwa i trzy lata wcześniej w tym samym okresie. We wrześniu 2024 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 11,1 tys. osób, a ich przeciętna wysokość wynosiła 4223,05 zł. We wrześniu 2023 r. dane te przedstawiały się odpowiednio: 11,8 tys. osób i 3806,62 zł, we wrześniu 2022 r. – 12,2 tys. osób i 3193,19 zł, a we wrześniu 2021 r. – 12,9 tys. osób i 2758,07 zł.

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych. We wrześniu 2025 r. pomostówki pobierało 39 tys. osób, a przeciętna ich wysokość wynosiła 5636,39 zł. W odróżnieniu od emerytur pomostowych kompensówki są świadczeniem wygasającym.

Dla kogo świadczenie kompensacyjne z ZUS?

Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych może ono być przyznawane nauczycielom mającym 30 lat stażu pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej i pracującym na co najmniej jedną drugą etatu. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032, począwszy od 55. roku życia, aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. W latach 2025-2026 nauczyciel może je otrzymać, jeśli ukończy 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna).

Świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz nauczycielom zatrudnionym w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co się zmieniło od 1 września 2025 r.?

Od 1 września 2025 r. grupa uprawnionych do kompensówek została rozszerzona o nauczycieli i o nauczycieli publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych, centrów kształcenia zawodowego i branżowych centrów umiejętności, placówek artystycznych, bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, a także nauczycieli zatrudnionych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Nauczyciele korzystający z kompensówek nie mogą dalej pracować w szkole, przedszkolu lub w ośrodku (np. w niepełnym wymiarze godzin), nawet jeśli zajmowane stanowisko nie ma nic wspólnego z pracą dydaktyczną, pod sankcją zawieszenia świadczenia. Jeśli zaś nauczyciel podejmie inną pracę niż w zawodzie, to będzie nadal mógł pobierać pieniądze z tytułu świadczenia. W 2022 r. w związku z pełnoskalową zbrojną agresją Rosji na Ukrainę i napływem uchodźców, w tym dzieci w wieku szkolnym, wprowadzono odstępstwa od tej zasady. Obowiązywały one do 31 sierpnia 2025 r.

Świadczenie kompensacyjne - kalkulator ZUS

Pieniądze na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne nie pochodzą z odprowadzanych składek, ale z budżetu państwa.

ZUS na swojej stronie internetowej udostępnił specjalny kalkulator do wyliczenia wysokości tego świadczenia. Każdy nauczyciel może – wpisując swoje podstawowe dane – obliczyć prognozowaną dla siebie wysokość świadczenia. (PAP)

oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Źródło: PAP
