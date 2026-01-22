Znamy projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli. Zmiana przepisów zakłada podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, co spowoduje automatyczny wzrost składników od niego zależnych. O jakie kwoty chodzi?

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń nauczycieli

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Nowelizacja rozporządzenia jest konieczna ze względu na wzrost od 1 stycznia 2026 r. średnich wynagrodzeń nauczycieli. Z tego powodu projektowane rozporządzenie zmienia treść załącznika określającego wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Nowy załącznik określa proponowaną wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli posiadających tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym wzrosną dla nauczycieli:

nieposiadających stopnia awansu zawodowego (nauczycieli początkujących) – o 155 zł, do kwoty 5308 zł ;

; mianowanych – o 159 zł, do kwoty 5469 zł ;

; dyplomowanych – o 186 zł, do kwoty 6397 zł.

W grupie nauczycieli posiadających tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych lub pozostałe wykształcenie) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrosną dla nauczycieli:

nieposiadających stopnia awansu zawodowego (nauczycieli początkujących) – o 151 zł, do kwoty 5178 zł ;

; nauczyciela mianowanego – o 155 zł, do kwoty 5311 zł ;

; nauczyciela dyplomowanego – o 162 zł, do kwoty 5567 zł.

Wejście w życie rozporządzenia

W projekcie nowelizacji zaproponowano, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z mocą od dnia 1 stycznia 2026 r.