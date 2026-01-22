REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. Jest projekt rozporządzenia

Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. Jest projekt rozporządzenia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 stycznia 2026, 15:12
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciele podwyżka pensja zarobki 2026 MEN szkoły edukacja oświata
Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. Jest projekt rozporządzenia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Znamy projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli. Zmiana przepisów zakłada podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, co spowoduje automatyczny wzrost składników od niego zależnych. O jakie kwoty chodzi?

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń nauczycieli

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Nowelizacja rozporządzenia jest konieczna ze względu na wzrost od 1 stycznia 2026 r. średnich wynagrodzeń nauczycieli. Z tego powodu projektowane rozporządzenie zmienia treść załącznika określającego wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Nowy załącznik określa proponowaną wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli posiadających tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym wzrosną dla nauczycieli:

  • nieposiadających stopnia awansu zawodowego (nauczycieli początkujących) – o 155 zł, do kwoty 5308 zł;
  • mianowanych – o 159 zł, do kwoty 5469 zł;
  • dyplomowanych – o 186 zł, do kwoty 6397 zł.

W grupie nauczycieli posiadających tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych lub pozostałe wykształcenie) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrosną dla nauczycieli:

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

  • nieposiadających stopnia awansu zawodowego (nauczycieli początkujących) – o 151 zł, do kwoty 5178 zł;
  • nauczyciela mianowanego – o 155 zł, do kwoty 5311 zł;
  • nauczyciela dyplomowanego – o 162 zł, do kwoty 5567 zł.

Wejście w życie rozporządzenia

W projekcie nowelizacji zaproponowano, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z mocą od dnia 1 stycznia 2026 r.

Powiązane
Czy podjęcie pracy oznacza zawieszenie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
Czy podjęcie pracy oznacza zawieszenie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
Po zabójstwie na UW. Jakie działania zostaną podjęte w celu zwiększenia bezpieczeństwa na uczelniach?
Po zabójstwie na UW. Jakie działania zostaną podjęte w celu zwiększenia bezpieczeństwa na uczelniach?
Cyfrowa legitymacja szkolna w mObywatelu. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca uczniów i rodziców
Cyfrowa legitymacja szkolna w mObywatelu. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca uczniów i rodziców
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Lektury obowiązkowe - Biblia. Odpowiesz poprawnie wszystkie pytania z testu?
22 sty 2026
Biblia to wiele odniesień we współczesnej (i nie tylko) kulturze i sztuce. Dobrze być zorientowanym. Rozwiąż test i sprawdź, ile wiesz.
Czy podjęcie pracy oznacza zawieszenie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
22 sty 2026

Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ulega zawieszeniu w razie podjęcia przez uprawnionego pracy. Czy kompensówka podlega zawieszeniu w każdym przypadku wykonywania pracy?
Odmowa przyjęcia ucznia do szkoły. Bo mieszka poza obwodem [Interwencja RPO]
21 sty 2026

Według przedstawicieli Biura RPO taka przyczyna odmowy przyjęcia do szkoły narusza prawo.
Destrukcyjny wpływ smartfonów i urządzeń ekranowych na koncentrację uczniów. Niepokojące dane
21 sty 2026

Nieedukacyjna obecność smartfonów i innych urządzeń ekranowych w domu i w szkole istotnie obniża koncentrację i zainteresowanie uczniów nauką – wynika z ogólnopolskiego badania przeprowadzonego wśród niemal tysiąca uczniów, ich nauczycieli i rodziców.

REKLAMA

Czy pierwsze półrocze roku szkolnego już się skończyło, a oceny można i trzeba wpisywać na konto drugiego? Rodzice często zadają to pytanie
21 sty 2026

Kiedy kończy się pierwsze półrocze roku szkolnego i zaczyna drugie? Odpowiedź na to pytanie nie wynika z przepisów. To całkiem normalne, że w poszczególnych placówkach te terminy mogą się od siebie różnić. I nie ma to nic wspólnego z feriami zimowymi.
Po zabójstwie na UW. Jakie działania zostaną podjęte w celu zwiększenia bezpieczeństwa na uczelniach?
21 sty 2026

20 stycznia 2026 r. ministrowie nauki i szkolnictwa wyższego oraz spraw wewnętrznych i administracji podpisali porozumienie na rzecz bezpieczeństwa na uczelniach. Dokument wyznacza nowe standardy współpracy i wsparcia dla uczelni, a jego finansowym filarem jest 200 mln zł na działania podnoszące bezpieczeństwo społeczności akademickiej.
Młodzież z Poznania ma szansę na 3 tys. zł na projekt - nie przegap terminu
20 sty 2026

Rozpoczęła się IX edycja konkursu Fundusz Samorządów Uczniowskich, który pozwala poznańskiej młodzieży uzyskać pieniądze na realizację własnych pomysłów. Wnioski przyjmowane będą do 13 lutego.
Egzamin maturalny 2026 r. od 4 do 21 maja (egzaminy pisemne) i od 8 do 30 maja (egzaminy ustne)
21 sty 2026

Matura 2026 r. Terminy dla kluczowych egzaminów pisemnych: od 4 do 21 maja 2026 r. (pisemne) i od 8 do 30 maja (ustne).

REKLAMA

Egzamin ósmoklasisty 2026: Język polski – 11 maja (poniedziałek). Matematyka 12 maja (wtorek). Język obcy nowożytny – 13 maja (środa)
21 sty 2026

W szkołach podstawowych już po próbnym egzaminie ósmoklasisty (12-14 stycznia 2026 r.) Uczniowie korzystają z ferii i pięknej zimy, ale już w maju czeka na nich egzamin ósmoklasisty. Ten prawdziwy.
Cyfrowa legitymacja szkolna w mObywatelu. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca uczniów i rodziców
19 sty 2026

Prawie 5 mln uczniów to grupa potencjalnych użytkowników aplikacji mObywatel. Z myślą o nich i ich rodzicach ruszyła kampania promująca legitymację szkolną w aplikacji mObywatel Junior i mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji do końca lutego poprowadzi w internecie akcję informacyjną.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA