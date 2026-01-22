Na ostatnim posiedzeniu Komisji Edukacji i Nauki odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe. Zaprezentowane zmiany dotyczyły przede wszystkim sytuacji małych szkół i widma ich likwidacji.

Procedura likwidacji szkoły - zmiany

Wiceminister edukacji Henryk Kiepura przedstawił proponowane przez MEN zmiany w procedurze likwidacji szkoły. Przede wszystkim, pozostawiając wiążącą pozytywną opinię kuratora oświaty określono zakres spraw podlegających ocenie organu nadzoru pedagogicznego w przypadku zamiaru likwidacji szkoły.

Drugim pomysłem jest wprowadzenie konsultacji społecznych przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z rodzicami uczniów likwidowanej szkoły. Obecnie rodzice są jedynie adresatami zawiadomienia o zamiarze likwidacji placówki.

Przeciwdziałanie likwidacji szkół i dostosowanie do zmian demograficznych

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe ma również na celu lepsze dostosowanie sieci publicznych szkół do zmian demograficznych i wykorzystania budynków szkolnych na potrzeby lokalnych społeczności.

- Obecnie w systemie oświaty funkcjonuje 1977 publicznych szkół podstawowych, w których uczy się 100 lub mniej uczniów. Oznacza to, że likwidacja może dotknąć nawet 2 tys. placówek – podsumował Henryk Kiepura.

Jak zaznaczył wiceminister, celem resortu jest przeciwdziałania likwidacji szkół, szczególnie tych małych podstawowych. Zamiast likwidacji w projekcie ustawy proponuje się gminom pulę elastycznych rozwiązań dążących m.in. do pozostawienia kształcenia małych dzieci blisko domu.

Konsolidacja uczniów w szkołach

Tam, gdzie będzie to możliwe MEN chce wprowadzić możliwość konsolidacji uczniów klas IV-VIII w dobrze wyposażonych szkołach podstawowych.

- Proponowane rozwiązanie daje nauczycielom pracującym po kilka godzin w wielu szkołach możliwość zatrudnienia w jednej szkole na pół etatu lub więcej. Pozwoli to nie tylko na pełniejsze wykorzystanie potencjału nauczycieli dla dobra uczniów ale daje też szansę na pełne korzystanie z przywilejów takich jak zatrudnienie na podstawie mianowania, skorzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia lub płatnego urlopu dla dalszego kształcenia – dodał Kiepura.

Większe możliwości wykorzystywania nieużywanych części szkół

Resort planuje również stworzenie warunków do wykorzystania nieużywanej części budynków szkół na potrzeby np. opieki żłobkowej, uczenia się przez całe życie czy realizacji polityki senioralnej. O taką możliwość od dawna wnioskowały samorządy.

Lepiej mają też być wykorzystywane świetlice. Projekt ustawy daje możliwość objęcia opieką świetlicową dzieci z oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach do 70 uczniów. Zaproponowano też możliwość wydawania w szkole podwieczorków dla dzieci korzystających ze świetlicy.

Kuratorzy oświaty – mniejsza biurokracja

Innym rozwiązaniem zawartym w projekcie ustawy jest mniejsza biurokracja pracy kuratorów oświaty. Proponuje się zmianę charakteru niektórych opinii wydawanych przez kuratora na wiążące na rzecz wzmocnienia go tam, gdzie rola kuratora będzie kluczowa.

Proponowane zmiany zostały dobrze przyjęte przez samorządy. Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich ocenił, że „ustawa nie załatwia wszystkich postulatów samorządowych, ale jest pewnym krokiem do przodu”.