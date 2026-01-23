REKLAMA

Odmowa przyjęcia ucznia do szkoły narusza jego prawo do nauki i uniemożliwia realizację obowiązku szkolnego

Odmowa przyjęcia ucznia do szkoły narusza jego prawo do nauki i uniemożliwia realizację obowiązku szkolnego

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 stycznia 2026, 11:13
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
szkoła uczeń RPO dyrektor szkoły prawo do nauki obowiązek szkolny sąd przyjęcie ucznia dziecko
Odmowa przyjęcia ucznia do szkoły narusza jego prawo do nauki i uniemożliwia realizację obowiązku szkolnego
ShutterStock

Odmowa dziecku możliwości uczęszczania na zajęcia szkolne jest naruszeniem jego prawa do nauki i uniemożliwia realizację obowiązku szkolnego. Dyrektor szkoły musi wykonać postanowienie sądu w sprawie dopuszczenia ucznia do zajęć.

Odmowa przyjęcia dziecka do szkoły

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) zdecydowało się wszcząć postępowanie wyjaśniające w sprawie ucznia który został w czerwcu 2025 r. przyjęty do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Dyrektor placówki przekazał jednak matce chłopca pismo, w którym poinformował, że nie przyjmuje chłopca.

Dyrektor uzasadniał swoją decyzję wcześniej otrzymanym pismem od burmistrza, który argumentował, że dziecko zamieszkuje poza obwodem szkoły.

Dyrektor szkoły odmawia wykonania postanowienia WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej czynności dyrektora o nieprzyjęciu dziecka.

Rodzice ucznia zaprowadzili go do szkoły i okazali dyrektorowi postanowienie WSA. Dyrektor odmówił jego wykonania i nie dopuścił ucznia do zajęć. Oznaczało to dalsze naruszanie prawa dziecka do nauki oraz uniemożliwienie realizacji obowiązku szkolnego.

RPO: Odmowa wykonania postanowienia sprzeczna z prawem

Anna Białek, dyrektor zespołu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego w biurze RPO wskazuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami skorzystanie z możliwości złożenia zażalenia na postanowienie sądu nie zwalnia strony z obowiązku wykonania tego postanowienia. Oznacza to, że organ którego dotyczy postanowienie, nie jest uprawniony do jego samodzielnej oceny, w szczególności pod względem zasadności jego wykonania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- Odmowa wykonania postanowienia z uwagi na subiektywne przekonanie co do jego słuszności pozostaje w sprzeczności z powszechnie obowiązującym prawem zaznaczyła Białek.

W ocenie biura Rzecznika Praw Dziecka w powyższym przypadku dyrektor szkoły dopuścił się naruszenia prawa do nauki przysługujące dziecku.

Źródło: PAP
REKLAMA

REKLAMA

