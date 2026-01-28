REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Niższe nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. ZUS podał dane

Niższe nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. ZUS podał dane

28 stycznia 2026, 11:35
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
ZUS pieniądze nauczielskie świadczenie kompensacyjne nauczyciele szkoła edukacja kompensówka wysokość emerytura pomostowa
Niższe nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. ZUS podał dane
Shutterstock

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał dane dotyczące nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Przeciętna wysokość kompensówki w listopadzie zeszłego roku wyniosła 4323,37 zł i była o ponad 200 zł niższa niż w październiku.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - odpowiednik emerytury pomostowej

ZUS poinformował, że w listopadzie 2025 r. nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało 10 tys. osób. Przeciętna wysokość kompensówki w tym miesiącu wyniosła 4323,37 zł. Miesiąc wcześniej – w październiku 2025 r. – świadczenie pobierało 9,8 tys. osób, ale jego przeciętna wysokość wyniosła 4526,16 zł.

Liczba nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne w listopadzie 2025 r. była niższa niż rok, dwa i trzy lata wcześniej w tym samym okresie. W listopadzie 2024 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 11,8 tys. osób, a ich przeciętna wysokość wynosiła 4123,98 zł. W listopadzie 2023 r. dane te przedstawiały się odpowiednio: 13 tys. osób i 3727,58 zł, w listopadzie 2022 r. – 13,7 tys. osób i 3106,27 zł, a w listopadzie 2021 r. – 14,1 tys. osób i 2795,88 zł.

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych. W listopadzie 2025 r. pomostówki pobierało 39,2 tys. osób, a przeciętna ich wysokość wynosiła 5454,47 zł. W odróżnieniu od emerytur pomostowych kompensówki są świadczeniem wygasającym.

Komu przysługuje nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych mogą one być przyznawane nauczycielom z 30 latami stażu pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej i pracującym na co najmniej jedną drugą etatu. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032, począwszy od 55. roku życia, aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. W latach 2025-2026 nauczyciel może je otrzymać, jeśli ukończy 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna).

Świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz nauczycielom zatrudnionym w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

Od 1 stycznia 2026 r. grupa uprawnionych do kompensówek została rozszerzona o nauczycieli i o nauczycieli publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych, centrów kształcenia zawodowego i branżowych centrów umiejętności, placówek artystycznych, bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, a także nauczycieli zatrudnionych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Zakaz pracy dla nauczycieli pobierających kompensówki

Nauczyciele korzystający ze świadczenia kompensacyjnego nie mogą dalej pracować w szkole, przedszkolu lub w ośrodku (np. w niepełnym wymiarze godzin), nawet jeśli zajmowane stanowisko nie ma nic wspólnego z pracą dydaktyczną, pod sankcją zawieszenia świadczenia. Jeśli zaś nauczyciel podejmie inną pracę niż w zawodzie, to będzie nadal mógł pobierać pieniądze z tytułu świadczenia. W 2022 r. w związku z pełnoskalową zbrojną agresją Rosji na Ukrainę i napływem uchodźców, w tym dzieci w wieku szkolnym, wprowadzono odstępstwa od tej zasady. Obowiązywały one do 31 sierpnia 2025 r.

ZUS na swojej stronie internetowej udostępnił specjalny kalkulator do wyliczenia wysokości tego świadczenia. Każdy nauczyciel może – wpisując swoje podstawowe dane – obliczyć prognozowaną dla siebie wysokość świadczenia.

Źródło: PAP
Edukacja
Niższe nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. ZUS podał dane
28 sty 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał dane dotyczące nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Przeciętna wysokość kompensówki w listopadzie zeszłego roku wyniosła 4323,37 zł i była o ponad 200 zł niższa niż w październiku.
