Dodatek motywacyjny dla nauczyciela musi się wiązać ze szczególnymi osiągnięciami

Dodatek motywacyjny to jeden ze składników wynagrodzenia przysługującego nauczycielom. Aby nabyć do niego prawo, trzeba mieć szczególne osiągnięcia w pracy. A w każdym razie tak powinno być. Praktyka odbiega jednak często od teorii.

Dodatek motywacyjny, do którego mają prawo nauczyciele, wzbudza wiele emocji. Jest tak z dwóch powodów. Po pierwsze, jest on najsilniej spośród wszystkich nauczycielskich dodatków powiązany z regulaminem wynagradzania, co sprawia, że dotyczące go zasady mogą być w różne w poszczególnych placówkach. Po drugie, w praktyce często nie pełni on przeznaczonej mu roli, co prowadzi do powstawania konfliktów i nieporozumień.



Prawo do dodatku motywacyjnego dla nauczycieli wynika tak samo, jak w przypadku pozostałych dodatków, z art. 30 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, ale regulacje, które go dotyczą odnajdziemy również w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Tak samo jak w przypadku pozostałych dodatków, zapisy, które dotyczą tego składnika wynagrodzenia znajdują się również w regulaminach wynagradzania.

Wysokość dodatku wynika z regulaminu

Wysokość tego dodatku może być określona procentowo, kwotowo, czy poprzez określenie przedziału kwot. Gdy zostanie przyznany, prawo do odebrania go przysługuje tylko w wyjątkowych przypadkach, które muszą wynikać z przepisów lub zapisów regulaminu wynagradzania. Na przykład, może tak się zdarzyć, gdy nauczyciel zostanie zawieszony w pełnieniu obowiązków albo rozpocznie korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia.

Trzeba jednak pamiętać, że błędy czy pogorszenie pracy nie mogą być uzasadnieniem do odebrania go, bo co do zasady podstawą jego przyznania jest praca z okresu przeszłego. Jeśli jej poziom był na tyle wysoki, że dyrektor podjął decyzję o przyznaniu tego świadczenia na określony czas, to nauczyciel ma do niego prawo. Pogorszenie jakości pracy w późniejszym okresie może co najwyżej wpłynąć na decyzję o przyznaniu lub nie tego dodatku na kolejny okres. Te cechy sprawiają również, że nie ma podstaw do przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego od razu po zatrudnieniu – takie działanie to błąd, bo nauczyciel nie miał jeszcze możliwości spełnienia kryteriów przewidzianych w regulaminie, a dyrektor nie ma niezbędnych informacji o jakości jego pracy. Powiązanie prawa do dodatku z tym, jak nauczyciel wywiązuje się z ciążących na nim obowiązków często sprawia w praktyce wiele trudności. Choć ta zależność powinna być oczywista, choćby ze względu na samą nazwę tego świadczenia, to często zdarza się, że dyrektorzy traktują ten składnik wynagrodzenia jako dopełnienie wynagrodzenia zasadniczego i przyznają go rotacyjnie wszystkim nauczycielom zgodnie z zasadą „każdemu po równo”. Takie praktyki należy ocenić jako niewłaściwe.

Za samo wypełnianie podstawowych zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. W każdym z podpunktów § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416) legislator posłużył się pojęciem wyraźnie wskazującym, iż wynagrodzenia w formie dodatku motywacyjnego jest praca szczególnie odróżniająca się i wyróżniająca się pozytywnie na tle standardowego wykonywania obowiązków nauczycielskich. Pojęciami i zwrotami tymi są: osiągnięcia, innowacje, zaangażowanie, szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków. Wyrok NSA z 18 czerwca 2021 r., sygn. akt III OSK 3357/21

Dodatek motywacyjny przysługuje za czas urlopu, jeśli został na ten czas przyznany, np. dyrektor przyznał go na okres do końca sierpnia. Jeżeli regulamin wynagradzania nie przewiduje, że jest on wypłacany również za czas choroby, to wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Trzeb jednak pamiętać o tym, że jak wynika z art. 41 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Składników wynagrodzenia przysługujących w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, tylko do określonego terminu nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należnego za okres po tym terminie. Oznacza to, że jeśli nauczyciel otrzymał dodatek np. motywacyjny czy funkcyjny na pewien okres, to w czasie zwolnienia lekarskiego przypadającego po tym okresie, dodatek ten nie będzie już wliczany do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

