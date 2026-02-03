REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Co wlicza się do podstawy trzynastki dla nauczyciela? Wynagrodzenie składa się z wielu różnych składników

Co wlicza się do podstawy trzynastki dla nauczyciela? Wynagrodzenie składa się z wielu różnych składników

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 lutego 2026, 14:00
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Co wlicza się do podstawy trzynastki dla nauczyciela? Wynagrodzenie składa się z wielu różnych składników
Co wlicza się do podstawy trzynastki dla nauczyciela? Wynagrodzenie składa się z wielu różnych składników
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nauczyciele należą do grup zawodowych, które mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, czyli tzw. trzynastki. Jednak jak poprawnie obliczyć jego wysokość? Skomplikowany charakter płacy nauczycieli nie ułatwia tego zadania.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela

Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest domeną pracowników sfery budżetowej. Przysługuje ono między innymi nauczycielom, a zasady na jakich należy je przyznawać i obliczać zostały określone w przepisach ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Zgodnie z ogólną zasadą, pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Należy pamiętać, że w tej sytuacji nie chodzi tylko o okres zatrudnienia, ale o efektywne wykonywanie pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Wyjątki od zasady 6 miesięcy efektywnej pracy

Od wymogu przepracowania 6 miesięcy istnieje szereg wyjątków, a tymi najczęściej spotykanymi są:
1. nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem zgodnie z organizacją pracy szkoły (opinia MEN z 4 grudnia 2009 r., nr DS-WPZN-AB-401-02/09);
2. powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej;
3. rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne (WAŻNE! Nie ma tu mowy o świadczeniu kompensacyjnym),
4. podjęcia zatrudnienia m.in. po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej;
5. korzystania z:

  • urlopu wychowawczego,
  • urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu ojcowskiego,
  • na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu opiekuńczego,
  • uzupełniającego urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu dla poratowania zdrowia,
  • przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego;
  • urlopu rodzicielskiego;

6. wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.

W odniesieniu do przypadku nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem zgodnie z organizacją pracy szkoły należy zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, zgodnie z opinią MEN z 4 grudnia 2009 r. (nr DS-WPZN-AB-401-02/09) wynikająca z tej regulacji preferencja dotyczy tylko zatrudnienia od 1 września danego roku szkolnego. Po drugie, znajduje ona zastosowanie tylko roku zatrudnienia, a nie ma zastosowania w roku zakończenia stosunku pracy. Z kolei w odniesieniu do świadczeni rehabilitacyjnego należy pamiętać o tym, że samo korzystanie z niego nie jest wystarczające. Aby omawiana regulacja znalazła zastosowanie, musi dojść do rozwiązania po nim umowy. Jeśli pracownik wróci po świadczeniu do pracy, to będzie już do niego stosowany wymóg przepracowania 6 miesięcy.
Gdy w trakcie roku kalendarzowego u danego pracownika wystąpiła któraś z nieobecności „uprawniających” do trzynastki, pracodawca nie musi już analizować tego, pracownik ten przepracował 6 miesięcy. Jest tak nawet wówczas, gdy ta nieobecność była krótka, np. w sytuacji skorzystania z urlopu opiekuńczego.

Pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia rocznego w przypadkach:
1. nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni;
2. stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości;
3. wymierzenia pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub ze służby;
4. rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Polecamy: Prawa i obowiązki dyrektora szkoły

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak obliczyć trzynastkę dla nauczyciela?

Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając:

  • wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także
  • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz
  • wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Podstawa wymiaru trzynastki dla nauczycieli obejmuje:

  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,
  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw,
  • dodatek za pracę w porze nocnej,
  • odrębne wynagrodzenie za zajęcia opiekuńcze, dydaktyczne i wychowawcze wykonywane w dniu wolny od pracy,
  • wynagrodzenie za pracę w święto,
  • jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela),
  • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
  • wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy w przypadku przywrócenia do pracy

W podstawie trzynastki nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas:

  • gotowości do pracy i niezawinionego przez pracownika przestoju,
  • usprawiedliwionej nieobecności w pracy innej niż urlop wypoczynkowy,
  • niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

Polecamy: Karta Nauczyciela. Komentarz

Podstawa prawna

ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 560)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Setki szkół zamknięte przez mróz. MEN podaje aktualne dane o odwołanych zajęciach
03 lut 2026

Z powodu niskiej temperatury we wtorek zajęcia odwołano w 549 szkołach, w tym 217 na Mazowszu i 153 w województwie pomorskim – poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Czy strój ucznia powinien być zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi?
03 lut 2026

MEN pracuje nad przepisami regulującymi wygląd i strój uczniów. Resort edukacji uruchomił ankietę na ten temat, którą można wypełniać do końca lutego. Pojawiły się wątpliwości co do tego, że strój uczniów powinien być zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
Najbardziej poszukiwane zawody w 2026 r.? MEN publikuje prognozę, jest jedna nowość [LISTA]
02 lut 2026

Resort edukacji wskazał 34 zawody, którym prognozuje szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy. Na liście po raz pierwszy znalazł się nowy zawód – technik gospodarki nieruchomościami.
Polscy nauczyciele jednymi z najmniej zarabiających w stosunku do średniego wynagrodzenia w kraju
02 lut 2026

Polscy nauczyciele są jednymi z najmniej zarabiających w stosunku do średniego wynagrodzenia w kraju. Nic dziwnego, że liczba nauczycieli w Polsce maleje. Brakuje młodych. Jak można uratować polską edukację?

REKLAMA

Ponad 270 szkół zamkniętych przez mróz. Szefowa MEN apeluje do uczniów
02 lut 2026

Z powodu niskich temperatur zamkniętych w całej Polsce jest ponad 270 szkół, w tym na Mazowszu 175 – poinformowała szefowa MEN Barbara Nowacka. Poprosiła dyrektorów placówek o rozważenie czasowego zawieszenia zajęć lub przejścia na naukę zdalną tam, gdzie temperatura spadła poniżej minus 15 st. C.
Tysiące dzieci na wyjazdach i półkoloniach. Najpopularniejsze kierunki zagraniczne
02 lut 2026

Kuratorzy zatwierdzili 8,2 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży: wyjazdów, kolonii i półkolonii. Łącznie skorzysta lub już skorzystało z nich blisko 300 tys. dzieci i młodzieży – poinformowano MEN.
Druga tura ferii pod znakiem mrozu. Ujemne temperatury nie odpuszczą. Sprawdź, które województwa odpoczywają
02 lut 2026

W kolejnych tygodniach ferii w dalszym ciągu będą napływać do Polski dość mroźne masy powietrza, przez co dominować będzie bardzo chłodna pogoda - powiedział PAP Piotr Szuster z IMGW. Dodał, że ocieplenie nadejdzie, ale potrwa bardzo krótko i znów pojawią się arktyczne masy powietrza.
Co wlicza się do podstawy trzynastki dla nauczyciela? Wynagrodzenie składa się z wielu różnych składników
03 lut 2026

Nauczyciele należą do grup zawodowych, które mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, czyli tzw. trzynastki. Jednak jak poprawnie obliczyć jego wysokość? Skomplikowany charakter płacy nauczycieli nie ułatwia tego zadania.

REKLAMA

Prawa i obowiązki dzieci w internecie – obowiązują te same normy, co w realu
30 sty 2026

Internet nie daje anonimowości - hejt, groźby czy rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji mogą nieść realne konsekwencje prawne. Odpowiedzialność za dzieci spoczywa głównie na rodzicach, którzy mają ustawowy obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa także w środowisku cyfrowym.
Bezpieczeństwo na uczelniach: zabójstwo, przygotowania do zamachu. Niebezpieczne incydenty powodują osoby ze społeczności akademickiej
30 sty 2026

Po tragedii na UW i wydarzeniach na KUL trwa debata nad bezpieczeństwem na polskich uczelniach. Na dyskusjach się nie kończy – uczelnie otrzymały 200 mln zł subwencji, a MSW podpisało porozumienie z MNiSW w sprawie rekomendacji w kwestii bezpieczeństwa.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA