Co wlicza się do podstawy trzynastki dla nauczyciela? Wynagrodzenie składa się z wielu różnych składników

Nauczyciele należą do grup zawodowych, które mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, czyli tzw. trzynastki. Jednak jak poprawnie obliczyć jego wysokość? Skomplikowany charakter płacy nauczycieli nie ułatwia tego zadania.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela

Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest domeną pracowników sfery budżetowej. Przysługuje ono między innymi nauczycielom, a zasady na jakich należy je przyznawać i obliczać zostały określone w przepisach ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Zgodnie z ogólną zasadą, pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Należy pamiętać, że w tej sytuacji nie chodzi tylko o okres zatrudnienia, ale o efektywne wykonywanie pracy.

Wyjątki od zasady 6 miesięcy efektywnej pracy

Od wymogu przepracowania 6 miesięcy istnieje szereg wyjątków, a tymi najczęściej spotykanymi są:

1. nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem zgodnie z organizacją pracy szkoły (opinia MEN z 4 grudnia 2009 r., nr DS-WPZN-AB-401-02/09);

2. powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej;

3. rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne (WAŻNE! Nie ma tu mowy o świadczeniu kompensacyjnym),

4. podjęcia zatrudnienia m.in. po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej;

5. korzystania z:

urlopu wychowawczego,

urlopu macierzyńskiego,

urlopu ojcowskiego,

na warunkach urlopu macierzyńskiego,

urlopu opiekuńczego,

uzupełniającego urlopu macierzyńskiego,

urlopu dla poratowania zdrowia,

przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego;

urlopu rodzicielskiego;

6. wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.

W odniesieniu do przypadku nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem zgodnie z organizacją pracy szkoły należy zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, zgodnie z opinią MEN z 4 grudnia 2009 r. (nr DS-WPZN-AB-401-02/09) wynikająca z tej regulacji preferencja dotyczy tylko zatrudnienia od 1 września danego roku szkolnego. Po drugie, znajduje ona zastosowanie tylko roku zatrudnienia, a nie ma zastosowania w roku zakończenia stosunku pracy. Z kolei w odniesieniu do świadczeni rehabilitacyjnego należy pamiętać o tym, że samo korzystanie z niego nie jest wystarczające. Aby omawiana regulacja znalazła zastosowanie, musi dojść do rozwiązania po nim umowy. Jeśli pracownik wróci po świadczeniu do pracy, to będzie już do niego stosowany wymóg przepracowania 6 miesięcy.

Gdy w trakcie roku kalendarzowego u danego pracownika wystąpiła któraś z nieobecności „uprawniających” do trzynastki, pracodawca nie musi już analizować tego, pracownik ten przepracował 6 miesięcy. Jest tak nawet wówczas, gdy ta nieobecność była krótka, np. w sytuacji skorzystania z urlopu opiekuńczego.



Pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia rocznego w przypadkach:

1. nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni;

2. stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości;

3. wymierzenia pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub ze służby;

4. rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Jak obliczyć trzynastkę dla nauczyciela?

Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając:

wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także

wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz

wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Podstawa wymiaru trzynastki dla nauczycieli obejmuje:

wynagrodzenie zasadnicze,

dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw,

dodatek za pracę w porze nocnej,

odrębne wynagrodzenie za zajęcia opiekuńcze, dydaktyczne i wychowawcze wykonywane w dniu wolny od pracy,

wynagrodzenie za pracę w święto,

jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela),

wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,

wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy w przypadku przywrócenia do pracy

W podstawie trzynastki nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas:

gotowości do pracy i niezawinionego przez pracownika przestoju,

usprawiedliwionej nieobecności w pracy innej niż urlop wypoczynkowy,

niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

