Wynagrodzenie urlopowe nauczyciela. Jak prawidłowo uwzględniać w nim zmienne składniki wynagrodzenia?

Wynagrodzenie urlopowe nauczyciela. Jak prawidłowo uwzględniać w nim zmienne składniki wynagrodzenia?

04 lutego 2026, 06:00
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Wynagrodzenie urlopowe nauczyciela. Jak prawidłowo uwzględniać w nim zmienne składniki wynagrodzenia?
Wynagrodzenie urlopowe nauczyciela. Jak prawidłowo uwzględniać w nim zmienne składniki wynagrodzenia?
Dlaczego wynagrodzenie za czas urlopu nie ma takiej samej wysokości, jak wynagrodzenie za pracę? Przepisy jasno wskazują jakich obliczeń należy dokonać by prawidłowo określić kwoty należne do wypłaty za ten okres.

Zasady obliczeń takie same, ale składniki wynagrodzenia inne

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie przysługujące nauczycielowi za okres urlopu wypoczynkowego? Choć co do zasady obowiązujące w tym zakresie reguły są takie same, jak te odnoszące się do pracowników z innych branż, to jednak z uwagi na specyficzne zasady wynagradzania obowiązujące w tej grupie zawodowej, prawidłowe dokonanie obliczeń często przysparza pracownikom działów kadr trudności.
Analogicznie jak w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, również nauczycielom za czas urlopu wypoczynkowego przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymali, gdyby w tym czasie pracowali. To jednak nie oznacza, że jego wysokość będzie taka sama, jak wysokość wynagrodzenia za pracę. Jest tak, bo zgodnie z zasadami regulującymi kwestie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu pieniężnego za urlop, niektóre ze składników wynagrodzenia należy podczas dokonywania obliczeń uwzględniać w uśrednionej wysokości.

Co uwzględniać w podstawie, a czego nie?

Jak wynika z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli, w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela uwzględnia się:

  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,
  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
  • dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
  • odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,
  • wynagrodzenie za pracę w święto,
  • jednorazowy dodatek uzupełniający.

Lista składników, których nie należy uwzględniać jest krótsza i obejmuje:

  • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
  • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

Składniki stałe i zmienne

Składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu. W przypadku, gdy okres wykonywania zadań lub zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego jest krótszy niż okres roku szkolnego, wysokość dodatku oblicza się, mnożąc otrzymywaną stawkę z tego tytułu przez liczbę miesięcy, w których nauczyciel wykonywał zadania lub zajęcia. Uzyskaną kwotę dzieli się przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Z kolei jednorazowy dodatek uzupełniający uwzględnia się w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwoty tego dodatku wypłaconego pracownikowi za poprzedni rok kalendarzowy.
Zmienne składniki wynagrodzenia należy uśrednić dodając wynagrodzenie otrzymane w poszczególnych miesiącach roku szkolnego, a następnie uzyskaną kwotę dzieląc przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oblicza się, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu, przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu wykorzystywania urlopu. Jeżeli wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe uległa zmianie w okresie, z którego oblicza się wynagrodzenie za urlop, lub w miesiącu wykorzystywania urlopu, wynagrodzenie to ulega przeliczeniu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dzielimy przez 30, ale mnożymy przez 31

Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu nauczyciela ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie obliczone według wskazanych zasad przez liczbę:

  • 30 w przypadku nauczyciela placówki feryjnej,
  • 21 w przypadku nauczyciela pełniącego stanowisko dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz nauczyciela placówki nieferyjnej.

Dokonując obliczeń należy pamiętać, że zarówno lipiec, jak i sierpień mają po 31 dni. W dalszych obliczeniach stawkę dzienną, która powstała podczas dzielenia przez 30, należy więc pomnożyć przez 31. Warto o tym pamiętać, bo na tym etapie obliczeń często popełniany jest błąd.

Podstawa prawna

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (j.t. Dz.U. z 202 r. poz. 1455)

Źródło: INFOR
Wynagrodzenie urlopowe nauczyciela. Jak prawidłowo uwzględniać w nim zmienne składniki wynagrodzenia?
04 lut 2026

Dlaczego wynagrodzenie za czas urlopu nie ma takiej samej wysokości, jak wynagrodzenie za pracę? Przepisy jasno wskazują jakich obliczeń należy dokonać by prawidłowo określić kwoty należne do wypłaty za ten okres.
Co wlicza się do podstawy trzynastki dla nauczyciela? Wynagrodzenie składa się z wielu różnych składników
03 lut 2026

Nauczyciele należą do grup zawodowych, które mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, czyli tzw. trzynastki. Jednak jak poprawnie obliczyć jego wysokość? Skomplikowany charakter płacy nauczycieli nie ułatwia tego zadania.
