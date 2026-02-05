Poważne zmiany w szkolnictwie branżowym. Zostanie wprowadzona nauka nowych zawodów, ale niektóre zawody będą wykreślone
Od 1 września 2026 r. do systemu oświaty zostanie wprowadzona możliwość kształcenia w 11 nowych zawodach. Projektowane przepisy przewidują też wykreślenie niektórych zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
Poważne zmiany w przepisach o zawodach szkolnictwa branżowego
W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
Projekt zakłada wprowadzenie od 1 września 2026 r. możliwości kształcenia w 11 nowych zawodach w trzech branżach:
- mechaniki precyzyjnej,
- ogrodniczej,
- teleinformatycznej.
Projekt jest obecnie na etapie konsultacji społecznych.
Nowe zawody wprowadzone do systemu oświaty
W branży mechaniki precyzyjnej planuje się wprowadzenie trzech nowych zawodów:
- monter optoelektroniki – kształcenie w branżowej szkole I stopnia,
- technik optoelektroniki – kształcenie w technikum oraz branżowej szkole II stopnia,
- technik optyki okularowej – kształcenie w technikum.
W branży ogrodniczej wprowadzonych zostanie siedem nowych zawodów:
- agroogrodnik – branżowa szkoła I stopnia,
- asystent florystyczny – branżowa szkoła I stopnia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- asystent ogrodniczy – branżowa szkoła I stopnia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- ogrodnik terenów zieleni – branżowa szkoła I stopnia,
- technik aranżacji florystycznych – wyłącznie branżowa szkoła II stopnia,
- technik agroogrodnictwa – technikum oraz branżowa szkoła II stopnia,
- technik architektury krajobrazu i arborystyki – technikum oraz branżowa szkoła II stopnia.
W branży teleinformatycznej zakłada się wprowadzenie jednego nowego zawodu:
- technik cyberbezpieczeństwa – kształcenie w technikum.
Zawody wykreślone z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
W związku z planowanymi zmianami z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wykreślone zostaną dotychczasowe zawody:
- mechanik precyzyjny, optyk–mechanik oraz technik optyk (branża mechaniki precyzyjnej),
- ogrodnik, technik ogrodnik oraz technik architektury krajobrazu (branża ogrodnicza).
Kształcenie w powyższych zawodach, rozpoczęte przed dniem 1 września 2026 r., będzie prowadzone do zakończenia cyklu kształcenia.
Wejście w życie rozporządzenia
W projekcie przewidziano, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2026 r.
