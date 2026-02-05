REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Poważne zmiany w szkolnictwie branżowym. Zostanie wprowadzona nauka nowych zawodów, ale niektóre zawody będą wykreślone

Poważne zmiany w szkolnictwie branżowym. Zostanie wprowadzona nauka nowych zawodów, ale niektóre zawody będą wykreślone

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 lutego 2026, 15:27
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
nauka zawodu przygotowanie zawodowe przyuczenie młodzież młodzi młodociani młodociany pracownik pracownicy szkoła branżowa zawodowa szkolnictwo branżowe system oświaty
Poważne zmiany w szkolnictwie branżowym. Zostanie wprowadzona nauka nowych zawodów, ale niektóre zawody będą wykreślone
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 września 2026 r. do systemu oświaty zostanie wprowadzona możliwość kształcenia w 11 nowych zawodach. Projektowane przepisy przewidują też wykreślenie niektórych zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Poważne zmiany w przepisach o zawodach szkolnictwa branżowego

W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Projekt zakłada wprowadzenie od 1 września 2026 r. możliwości kształcenia w 11 nowych zawodach w trzech branżach:

  • mechaniki precyzyjnej,
  • ogrodniczej,
  • teleinformatycznej.

Projekt jest obecnie na etapie konsultacji społecznych.

Nowe zawody wprowadzone do systemu oświaty

W branży mechaniki precyzyjnej planuje się wprowadzenie trzech nowych zawodów:

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

  • monter optoelektroniki – kształcenie w branżowej szkole I stopnia,
  • technik optoelektroniki – kształcenie w technikum oraz branżowej szkole II stopnia,
  • technik optyki okularowej – kształcenie w technikum.

W branży ogrodniczej wprowadzonych zostanie siedem nowych zawodów:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • agroogrodnik – branżowa szkoła I stopnia,
  • asystent florystyczny – branżowa szkoła I stopnia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • asystent ogrodniczy – branżowa szkoła I stopnia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • ogrodnik terenów zieleni – branżowa szkoła I stopnia,
  • technik aranżacji florystycznych – wyłącznie branżowa szkoła II stopnia,
  • technik agroogrodnictwa – technikum oraz branżowa szkoła II stopnia,
  • technik architektury krajobrazu i arborystyki – technikum oraz branżowa szkoła II stopnia.

W branży teleinformatycznej zakłada się wprowadzenie jednego nowego zawodu:

  • technik cyberbezpieczeństwa – kształcenie w technikum.

Zawody wykreślone z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

W związku z planowanymi zmianami z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wykreślone zostaną dotychczasowe zawody:

  • mechanik precyzyjny, optyk–mechanik oraz technik optyk (branża mechaniki precyzyjnej),
  • ogrodnik, technik ogrodnik oraz technik architektury krajobrazu (branża ogrodnicza).

Kształcenie w powyższych zawodach, rozpoczęte przed dniem 1 września 2026 r., będzie prowadzone do zakończenia cyklu kształcenia.

Wejście w życie rozporządzenia

W projekcie przewidziano, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2026 r.

Powiązane
Niższe nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. ZUS podał dane
Niższe nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. ZUS podał dane
Wynagrodzenie nauczyciela w razie zawieszenia zajęć w szkole
Wynagrodzenie nauczyciela w razie zawieszenia zajęć w szkole
Kończy się termin wypłaty wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe
Kończy się termin wypłaty wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe
Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Poważne zmiany w szkolnictwie branżowym. Zostanie wprowadzona nauka nowych zawodów, ale niektóre zawody będą wykreślone
05 lut 2026

Od 1 września 2026 r. do systemu oświaty zostanie wprowadzona możliwość kształcenia w 11 nowych zawodach. Projektowane przepisy przewidują też wykreślenie niektórych zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
Przesądy studniówkowe: Czerwony akcent, nowy garnitur i polonez - gwarancja sukcesu na maturze?
04 lut 2026

Styczeń i luty to w Polsce czas studniówek, czyli tradycyjnych balów organizowanych przez uczniów klas maturalnych na około 100 dni przed maturą. To wyjątkowe wydarzenie w życiu każdego maturzysty ma swoje korzenie w XIX wieku i sięga około 200 lat wstecz.
Frekwencja w szkołach zawodowych do zaostrzenia? Ekspert mówi wprost
04 lut 2026

Marek Pleśniar z OSKKO pozytywnie ocenił rezygnację MEN z zaostrzenia przepisów o frekwencji w szkołach podstawowych i liceach i zasugerował, że podobne regulacje mogłyby się przydać w szkołach zawodowych.
Kończy się termin wypłaty wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe
05 lut 2026

Dyrektorzy szkół są zobowiązani do wypłacenia nauczycielom wynagrodzeń za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w okresie od 1 września do 31 grudnia 2025 r., za które nauczyciel nie otrzymał wynagrodzenia. Obowiązek ten wynika ze znowelizowanej Karta nauczyciela. Kiedy mija termin wypłaty?

REKLAMA

Wynagrodzenie nauczyciela w razie zawieszenia zajęć w szkole
05 lut 2026

Z powodu ostrych mrozów, odwołano lekcje w kilkuset szkołach. Czy pracujących w nich nauczyciele tracą prawo do wynagrodzenia? W tej sprawie zostało skierowane do MEN zapytanie poselskie.
Sztuczna inteligencja nie tylko pomaga w lekcjach. Rodzice zaskoczeni!
03 lut 2026

Większość młodzieży korzysta ze sztucznej inteligencji, nie tylko do celów edukacyjnych, ale także z nudy czy dla rozrywki. Rodzice nie wiedzą, że ich dzieci wykorzystują AI również do rozwiązywania codziennych problemów. Młodzi twierdzą, że sztuczna inteligencja jest cierpliwa i traktuje ich poważnie.
Setki szkół zamknięte przez mróz. MEN podaje aktualne dane o odwołanych zajęciach
03 lut 2026

Z powodu niskiej temperatury we wtorek zajęcia odwołano w 549 szkołach, w tym 217 na Mazowszu i 153 w województwie pomorskim – poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Czy strój ucznia powinien być zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi?
03 lut 2026

MEN pracuje nad przepisami regulującymi wygląd i strój uczniów. Resort edukacji uruchomił ankietę na ten temat, którą można wypełniać do końca lutego. Pojawiły się wątpliwości co do tego, że strój uczniów powinien być zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

REKLAMA

Najbardziej poszukiwane zawody w 2026 r.? MEN publikuje prognozę, jest jedna nowość [LISTA]
02 lut 2026

Resort edukacji wskazał 34 zawody, którym prognozuje szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy. Na liście po raz pierwszy znalazł się nowy zawód – technik gospodarki nieruchomościami.
Polscy nauczyciele jednymi z najmniej zarabiających w stosunku do średniego wynagrodzenia w kraju
02 lut 2026

Polscy nauczyciele są jednymi z najmniej zarabiających w stosunku do średniego wynagrodzenia w kraju. Nic dziwnego, że liczba nauczycieli w Polsce maleje. Brakuje młodych. Jak można uratować polską edukację?
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA