Za czas zawieszenia zajęć nauczycielom przysługuje wynagrodzenie

Z powodu bardzo wysokich mrozów, odwołano lekcje w kilkuset szkołach. W związku z tym poseł Marcin Józefaciuk skierował do Ministerstwa Edukacji Narodowej zapytanie w sprawie wynagrodzenia nauczyciela w przypadku podjęcia przez dyrektora decyzji o odwołaniu lekcji. Resort, powołując się na opinię prawników, udzielił odpowiedzi w powyższej kwestii.

„W przypadku zawieszenia zajęć nie mają zastosowania przepisy art. 81 Kodeksu pracy dotyczące wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy. Nauczycielowi w tym czasie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania” – poinformował na swoich mediach społecznościowych Józefaciuk.

Nauczyciel musi jednak wykazać swoją gotowość do podjęcia pracy oraz gotowość do wypełnienia poleceń dyrektora. W przypadku odwołania lekcji z powodu bardzo niskiej temperatury mają też zastosowanie przepisy Karty nauczyciela mówiące o tym, że nauczyciel powinien otrzymać wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeśli nie nastąpiło to z winy nauczyciela.

Kiedy w szkole mogą zostać zawieszone zajęcia

Zajęcia mogą zostać zawieszone na podstawie art. 125a Prawa oświatowego lub § 18 rozporządzenia w sprawie BHP. Jeśli zajęcia nie odbywają się przez okres dłuższy niż 3 dni, istnieje możliwość podjęcia nauczania w formie zdalnej.

Każde zawieszenie zajęć przez dyrektora musi być poprzedzone poinformowaniem o tym fakcie organu prowadzącego szkołę. O powyższej decyzji musi również zostać powiadomiony organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, temperatura powinna wynosić co najmniej 18 st. C. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie takiej temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.