Trzynastka jest świadczeniem należnym pracownikom sfery budżetowej, w tym nauczycielom zatrudnionym w szkołach publicznych. W celu uzyskania prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy spełnić określone prawem wymogi, do których zalicza się obowiązek przepracowania co najmniej sześciu miesięcy. Co z trzynastką w sytuacji, gdy pracownik był zatrudniony na dwóch stanowiskach jednocześnie?

Termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za zeszły rok przysługuje pracownikom sfery budżetowej, w tym nauczycielom szkół publicznych. Świadczenie to, tzw. trzynastka, stanowi 8,5 proc. sumy wynagrodzenia uzyskanego w tym okresie. Nauczyciele otrzymają dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 r. w terminie do 31 marca 2026 r.

Zasady nabywania przez nauczycieli prawa do trzynastki, ustalania jego wysokości i wypłacania, określa ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Komu przysługuje prawo do trzynastki

Prawo do trzynastki ma nauczyciel, który przepracował cały rok kalendarzowy u danego pracodawcy. Należy podkreślić, że nie chodzi tu jedynie o formalne pozostawanie w zatrudnieniu, ale faktyczne, efektywne wykonywanie obowiązków zawodowych.

Nauczyciel, który nie przepracował pełnego roku również może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne, jeżeli był zatrudniony co najmniej przez sześć miesięcy. Przepisy zawierają wyjątki pozwalające na wypłatę trzynastki pomimo krótszego okresu pracy. Wymóg przepracowania sześciu miesięcy nie dotyczy sytuacji, gdy nauczyciel:

rozpoczął pracę w trakcie roku szkolnego ;

; korzystał z urlopu macierzyńskiego , ojcowskiego, rodzicielskiego lub urlopu dla poratowania zdrowia;

, ojcowskiego, rodzicielskiego lub urlopu dla poratowania zdrowia; przeszedł na emeryturę , rentę lub świadczenie rehabilitacyjne;

, rentę lub świadczenie rehabilitacyjne; został przeniesiony służbowo lub zatrudniony po reorganizacji szkoły;

lub zatrudniony po reorganizacji szkoły; zakończył zatrudnienie z powodu likwidacji placówki.

Nauczyciel nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego.

Podstawa do obliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Podstawę do obliczenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowią składniki przyjmowane do ustalenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Należy wliczać m.in.:

wynagrodzenie zasadnicze ;

; dodatek za wysługę lat ;

; dodatek motywacyjny , funkcyjny i za warunki pracy;

, funkcyjny i za warunki pracy; wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa;

i doraźne zastępstwa; dodatek uzupełniający z art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela.

Z podstawy służącej do ustalenia trzynastki wyłącza się natomiast: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, odprawy, jednorazowe premie, wynagrodzenie za czas choroby lub usprawiedliwionej nieobecności.

Trzynastka w razie zatrudnienia na dwóch stanowiskach

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła ciekawe wyjaśnienie na temat uprawnienia do trzynastki w przypadku nauczyciela zatrudnionego na dwóch stanowiskach. Od marca do czerwca pracownik był zatrudniony jednocześnie na stanowisku nauczyciela oraz na stanowisku pomocy nauczyciela. Następnie zawarł kolejną umowę o pracę od września do końca roku dotyczącą wyłącznie stanowiska nauczyciela.

Jak wskazała PIP, pracownik spełnił warunek przepracowania co najmniej sześciu miesięcy u tego samego pracodawcy w danym roku kalendarzowym, co uprawnia go do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ustalając podstawę trzynastki pracodawca powinien uwzględnić całkowite wynagrodzenie wypłacone pracownikowi w danym roku, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

PIP podkreśla przy tym, że wynagrodzenie uzyskane z tytułu zatrudnienia na stanowisku pomocy nauczyciela również wchodzi do podstawy obliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje w jednej, łącznej kwocie i nie jest wypłacane odrębnie dla poszczególnych stanowisk.

