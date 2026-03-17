REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Netykieta: jak uczyć dziecko kultury w Internecie? Jak reagować na hejt od strony ofiary i świadka? [WYWIAD]

Netykieta: jak uczyć dziecko kultury w Internecie? Jak reagować na hejt od strony ofiary i świadka? [WYWIAD]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 marca 2026, 15:25
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
netykieta dziecko w internecie jak uczyć zachowania dziecka w sieci
Netykieta - kultura dziecka w Internecie, jak uczyć zachowania dziecka w sieci? Wywiad
Shutterstock

Czym jest netykieta? Jak rodzice i nauczyciele mogą uczyć kultury w Internecie? Właściwe zachowanie w sieci wymaga od dziecka zapamiętania 4 głównych zasad. Jak reagować na hejt od strony ofiary i świadka?

Trwałość informacji w Internecie

Redaktorka Emilia Panufnik: Czy dzieci zdają sobie sprawę z trwałości informacji publikowanych w Internecie?

Dr Maciej Dębski, założyciel i prezes fundacji Dbam o Mój Zasięg: W wielu przypadkach - nie. I szczerze? Trudno się dziwić. Dla dziecka Internet to miejsce, gdzie wszystko dzieje się szybko, emocjonalnie i "na teraz" - nikt nie myśli o tym, co będzie za pięć lat. Problem w tym, że sieć myśli za nich. Raz wrzucone zdjęcie, głupi komentarz napisany w złości, filmik nakręcony dla żartu - to wszystko może zostać skopiowane, zapisane i udostępnione dalej, zanim autor zdąży kliknąć "usuń". Dzieci tego po prostu nie czują, bo nie mają jeszcze narzędzi, żeby to sobie wyobrazić. Jak wynika z raportu „Cyfrowe Mosty” przygotowanego przez COI, przeciętny nastolatek spędza w internecie około 4 godzin dziennie (nie licząc nauki online), a niemal wszyscy młodzi użytkownicy w wieku 10–16 lat - aż 96% - korzystają z co najmniej jednego serwisu społecznościowego.

Dr Maciej Dębski, założyciel i prezes fundacji Dbam o Mój Zasięg

Dr Maciej Dębski, założyciel i prezes fundacji Dbam o Mój Zasięg

Źródło zewnętrzne

Dlatego zamiast straszyć i zakazywać, warto zadać konkretne pytanie: "Co byś poczuł, gdyby to zdjęcie zobaczył twój nauczyciel? Albo ktoś, kogo jeszcze nie znasz, ale kiedyś poznasz?". Takie pytania działają lepiej niż wykład. Można też razem z dzieckiem poszukać w Internecie historii osób, które ucierpiały przez nieprzemyślany wpis - nie po to, żeby straszyć, ale żeby pokazać, że to się naprawdę zdarza, nie tylko w teorii. Internet pamięta. I nie pyta, czy masz dziś dobry dzień.

Netykieta czyli?

Czym jest netykieta?

Netykieta to po prostu kultura osobista - tyle że w Internecie. Brzmi banalnie, ale w praktyce okazuje się, że wielu dorosłych też jej nie przestrzega, więc trudno wymagać cudów od dzieci. Chodzi o to, żeby pamiętać, że po drugiej stronie ekranu siedzi człowiek - ze swoimi emocjami, złym dniem, własną historią. Netykieta mówi: nie pisz w złości, nie obrażaj, nie rozsyłaj cudzych zdjęć bez zgody, nie udostępniaj czegoś, czego sam byś nie chciał przeczytać o sobie. To nie jest skomplikowane. Problem w tym, że Internet daje poczucie anonimowości i bezkarności - i właśnie wtedy ludzie przestają myśleć o tym, że słowa bolą tak samo niezależnie od tego, czy są wypowiedziane twarzą w twarz, czy wklepane na klawiaturze. Najlepiej tłumaczyć netykietę dzieciom nie przez zasady, ale przez sytuacje: "Jak byś się poczuł, gdyby ktoś napisał to o tobie?". To działa lepiej niż jakikolwiek regulamin.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

4 zasady dla dzieci w Internecie

Jakie zasady dobrego zachowania powinny obowiązywać dzieci w Internecie?

Podstawa to szacunek - i nie ma tu żadnej filozofii. Nie wyzywasz, nie poniżasz, nie publikujesz cudzych zdjęć bez zgody. Tyle. Ale poza tym oczywistym minimum jest kilka rzeczy, o których rzadziej się mówi. Po pierwsze - odpowiedzialność za słowo. Komentarz w Internecie to nie "tylko Internet". Ma taką samą wagę jak coś powiedzianego prosto w twarz, a często - przez zasięg - nawet większą. Po drugie - ochrona prywatności, nie tylko swojej. Dzieci często nie zdają sobie sprawy, że wrzucenie zdjęcia kolegi bez jego zgody to naruszenie jego prywatności, nawet jeśli zdjęcie jest niewinne. Po trzecie - krytyczne myślenie. Fake newsy, clickbait, manipulacyjne posty - to codzienność w sieci i dziecko musi umieć to rozpoznać. Prosta zasada: zanim udostępnisz, sprawdź, skąd pochodzi informacja. I po czwarte - umiar. Internet potrafi wciągnąć i to nie jest żadna metafora. Rozmowa o tym, ile czasu spędza się online i dlaczego, jest równie ważna jak rozmowa o tym, co się tam robi.

Nauka dziecka zachowania w sieci

Jak uczyć dzieci odpowiedzialnego komentowania, publikowania treści i samej obecności w sieci?

Nie przez zakazy - to pierwsza i najważniejsza rzecz. Zakazy działają krótko, a potem dziecko i tak robi swoje, tylko w ukryciu. Znacznie lepiej sprawdza się rozmowa - szczera, bez moralizowania, oparta na konkretnych sytuacjach. "Widziałem, że skomentujesz tamto zdjęcie - jak myślisz, jak ta osoba się poczuła?" To więcej warte niż godzinny wykład o odpowiedzialności. Ważny jest też przykład. Jeśli rodzic sam agresywnie komentuje w Internecie albo udostępnia niesprawdzone informacje, dziecko to widzi i zapamiętuje. Poza rozmową warto wprowadzić jedną prostą zasadę: zanim klikniesz "wyślij", odczekaj chwilę i przeczytaj jeszcze raz. Ta sekunda potrafi zmienić naprawdę dużo. Można też rozmawiać o tym, czym jest reputacja online - że to, co publikujesz dziś, może wrócić za kilka lat w zupełnie innym kontekście. Nie trzeba tego dramatyzować, ale warto, żeby dziecko miało tę świadomość.

Jak reagować na hejt od strony ofiary i świadka?

Hejt boli. Naprawdę boli - i nie ma sensu udawać, że to "tylko Internet" i że trzeba to zignorować. Ofiara hejtu powinna przede wszystkim wiedzieć jedno: nie jest sama i nie musi przez to przechodzić w ciszy. Pierwsza praktyczna rzecz to zabezpieczenie dowodów - zrzuty ekranu, zapisane wiadomości, daty. Potem zgłoszenie treści administratorowi serwisu i zablokowanie sprawcy. I koniecznie rozmowa z kimś dorosłym - rodzicem, nauczycielem, pedagogiem. Wiele dzieci tego nie robi, bo boi się reakcji albo wstydu. Dlatego tak ważne jest, żeby dorosły był osobą, do której dziecko w ogóle chce przyjść z problemem. Co do odpowiadania hejterowi - najlepiej tego nie robić. Sprawca zwykle właśnie na to czeka. Osobna sprawa to rola świadka. Milczenie w obliczu hejtu nie jest neutralne - jest odczytywane jako zgoda. Świadek nie musi wdawać się w awanturę, ale może zgłosić treść, poinformować dorosłych albo napisać do ofiary prywatnie. Jedno zdanie "nie zasługujesz na to" potrafi zrobić naprawdę dużo dla kogoś, kto czuje się bezsilny. I warto o tym mówić dzieciom wprost - bo wielu z nich po prostu nie wie, że ma prawo zareagować.

Dziękuję za rozmowę.

Cyfrowe zagrożenia dzieci? Problemy mają głębsze źródła niż smartfony i internet
Cyfrowe zagrożenia dzieci? Problemy mają głębsze źródła niż smartfony i internet
Ubezpieczenie szkolne chroni przez całą dobę. Także gdy dziecko jest w domu, na wycieczce, na zajęciach dodatkowych. Odszkodowanie i dostęp do psychologa, informatyka, prawnika w razie hejtu internetowego
Ubezpieczenie szkolne chroni przez całą dobę. Także gdy dziecko jest w domu, na wycieczce, na zajęciach dodatkowych. Odszkodowanie i dostęp do psychologa, informatyka, prawnika w razie hejtu internetowego
Zakaz używania prywatnego sprzętu elektronicznego na koloniach i obozach w 2025 r.? MEN przypomina: ochrona dzieci i Internetu to obowiązek organizatorów
Zakaz używania prywatnego sprzętu elektronicznego na koloniach i obozach w 2025 r.? MEN przypomina: ochrona dzieci i Internetu to obowiązek organizatorów
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Matura 2026: Kiedy szkoła nie dopuszcza do matury 2026? Warunki, deklaracja i przepisy
17 mar 2026

Matura 2026 zbliża się wielkimi krokami, ale nie każdy uczeń klasy maturalnej do niej przystąpi. Jeden ważny termin już minął. Niedopuszczenie do egzaminu dojrzałości może wynikać nie tylko z oceny niedostatecznej na koniec roku, ale też z niezłożenia deklaracji maturalnej w terminie. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by w maju 2026 r. usiąść nad maturalnym arkuszem egzaminacyjnym.
Matura 2026: terminy egzaminów i poprawek [Harmonogram CKE]
16 mar 2026

Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów już 24 kwietnia 2026 r. Kiedy w 2026 r. jest matura? Pierwsze egzaminy maturalne zaczynają się po majówce. Harmonogram matur ustnych, pisemnych w podstawowym terminie, dodatkowym i poprawkowym w tabeli podaje CKE.
Eksperci o finansowaniu oświaty: bez ogólnokrajowych standardów spór między rządem a samorządami nie zniknie
16 mar 2026

Finansowanie oświaty w Polsce wymaga głębokiej przebudowy – uważają eksperci i samorządowcy. Podczas debaty na Krajowym Kongresie Forum Skarbników wskazywano, że obecny system nie odpowiada na zmiany demograficzne, a brak jasnych standardów powoduje spory między państwem a samorządami.
Przypnij guzik katyński w 86. rocznicę zbrodni. Pakiety edukacyjne dla szkół: "Pamiętam. Katyń 1940"
14 mar 2026

Przypnij guzik katyński w ramach kampanii „Pamiętam. Katyń 1940” w 86. rocznicę zbrodni. Dostępne są pakiety edukacyjne dla szkół. Gdzie i kiedy można otrzymać przypinkę w postaci guzika (repliki) z munduru wojskowego nawiązująca do wiersza Zbigniewa Herberta pt. „Guziki”?

REKLAMA

Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty 2026 - lista [CKE]
13 mar 2026

Jakie lektury będą na egzaminie 8-klasisty z języka polskiego w 2026 roku? Egzamin odbędzie się w poniedziałek 11 maja. Lista obowiązkowych lektur dzieli się na utwory literackie poznawane w całości i krótkie utwory literackie albo fragmenty oraz utwory poetyckie.
Przekształcenie szkoły czy jej likwidacja? Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP
13 mar 2026

Nowelizacja ustawy o Prawie oświatowym trafi do Prezydenta. Przekształcenie małych szkół podstawowych będzie alternatywą dla ich likwidacji z powodu zmian demograficznych. Możliwe będzie tworzenie filii szkół a samorządy wykorzystają wolne pomieszczenia w placówkach edukacyjnych.
UE stawia na młodych: 200 szkół dostaje miliony na pomoc rówieśniczą
13 mar 2026

Program wsparcia rówieśniczego dla uczniów szkół ponadpodstawowych, finansowany z funduszy europejskich kwotą ponad 41 mln zł, jest obecnie realizowany pilotażowo w 200 szkołach w Polsce – poinformowała w Katowicach wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
Wypłata dodatku wiejskiego zależy od aktualnych danych GUS
13 mar 2026

Do ustalenia prawa do dodatku wiejskiego gmina powinna uwzględnić aktualne dane GUS dotyczące liczby mieszkańców. Podstawą roszczenia pracownika o wypłatę tego dodatku jest art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela.

REKLAMA

Nauczyciele, dyrektorzy i rodzice: szykujcie się na poważne zmiany od września 2026 r. - wejdzie nowa podstawa programowa
16 mar 2026

Minister Barbara Nowacka podpisała dwa kluczowe rozporządzenia zmieniające podstawy programowe dla przedszkoli i szkół podstawowych oraz ramowe plany nauczania. Od września 2026 r. pojawią się m.in. nowe przedmioty, tydzień projektowy i ograniczenie ekranów w przedszkolach. Oto najważniejsze zmiany dla nauczycieli i dyrektorów. Bo reforma szkolnictwa trwa nieustannie.
Przeżytek w polskich szkołach? MEN o przyszłości ocen z zachowania
13 mar 2026

Ocena z zachowania w polskich szkołach to „przeżytek”, choć na razie resort nie planuje zmian w tym zakresie - powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka na spotkaniu z młodzieżą w Gdańsku. Zaznaczyła, że szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale też przestrzeń budowania relacji.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA