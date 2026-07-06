Teoretycznie nagroda nauczycielowi się należy, w praktyce trudno ją dostać. Dlaczego tak się dzieje?

Wielu nauczycieli pracuje w kilku szkołach

Nauczyciele są grupą zawodową, w której częściej niż w przypadku innych zawodów zdarza się równoległe zatrudnienie na podstawie dwóch stosunków pracy. Ustawodawca uregulował wprost zasady, na jakich w tego rodzaju przypadkach należy wypłacać pracownikom dodatek stażowy, a jednocześnie nie odniósł się w żaden szczególny sposób do zasad naliczania w takich przypadkach innych składników wynagrodzenia i świadczeń. To sprawia, że w praktyce powstaje na tym tle wiele problemów, a placówki oświatowe stosują w tym zakresie różne zasady, często krzywdzące dla zatrudnionych.

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Nagroda jubileuszowa należy się w każdy miejscu pracy

Jednym ze świadczeń, które budzi w tym zakresie wątpliwości jest nagroda jubileuszowa. Związane z nią problemy nabrały w ostatnim czasie szczególnego znaczenia w związku ze zmianą przepisów dotyczących zasad naliczania pracowniczego stażu pracy. Możliwość zaliczenia do niego szeregu okresów aktywności zawodowej, których wcześniej nie można było do niego zaliczyć sprawiła, że wielu pracowników uzyskało prawo do nagród wyższego stopnia wcześniej niż po upływie przewidzianych w przepisach 5 lat, a wśród nich znalazło się również wielu nauczycieli pracujących w więcej niż jednej szkole. To nasiliło istniejące od lat wątpliwości związane z tym, czy każdy z pracodawców ma w tego rodzaju przypadkach obowiązek wypłacić nauczycielowi nagrodę?

Odpowiedź na to pytanie jest jak najbardziej twierdząca. Żaden przepis nie przewiduje, że nagrodzę jubileuszową można dostać tylko w jednym miejscu pracy. W tym zakresie przepisy nie różnicują zatrudnienia na podstawowe i dodatkowe. To oznacza, że można wnioskować o nagrodę w „dodatkowym” miejscu zatrudnienia na podstawie tych samych okresów, które są uwzględnione na te potrzeby w „podstawowym” zatrudnieniu. Trzeba jednak zwrócić w tym zakresie uwagę na jedno bardzo istotne ALE.

Teoretycznie się należy, a praktycznie trudno ją dostać

Jak wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania, do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Dodatkowo w przypadku równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody zalicza się jeden z tych okresów.

Z regulacji tej jasno wynika, że choć teoretycznie nauczyciel może otrzymać nagrodę jubileuszową we wszystkich równoległych miejscach zaliczenia, to jednak w praktyce często nie będzie to możliwe. Nauczyciele pracujący od wielu lat w tej samej szkole po podjęciu równoległego zatrudnienia w innej placówce, nie będą bowiem mogli zaliczyć stażu wynikającego z „podstawowego”, wieloletniego zatrudnienia do stażu w równoległym zatrudnieniu, dopóki nie zostanie on zakończone. Często oznacza to, że w drugim miejscu pracy będą zaczynali właściwie z zerowym stażem i zerowymi uprawnieniami w zakresie nagrody jubileuszowej.

Podstawa prawna rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz.U. z 2001 r. poz. 1418)