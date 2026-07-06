REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Teoretycznie nagroda nauczycielowi się należy, w praktyce trudno ją dostać. Dlaczego tak się dzieje?

Teoretycznie nagroda nauczycielowi się należy, w praktyce trudno ją dostać. Dlaczego tak się dzieje?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 lipca 2026, 04:02
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Teoretycznie nagroda nauczycielowi się należy, w praktyce trudno ją dostać. Dlaczego tak się dzieje?
Teoretycznie nagroda nauczycielowi się należy, w praktyce trudno ją dostać. Dlaczego tak się dzieje?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy nauczyciel pracujący równolegle w dwóch placówkach powinien otrzymać dwie nagrody jubileuszowe? Choć teoretycznie odpowiedź na to pytanie jest prosta, to jednak praktyka jest dużo bardziej skomplikowana, a nauczyciele rzadko dostają pieniądze w dwóch miejscach pracy.

Wielu nauczycieli pracuje w kilku szkołach

Nauczyciele są grupą zawodową, w której częściej niż w przypadku innych zawodów zdarza się równoległe zatrudnienie na podstawie dwóch stosunków pracy. Ustawodawca uregulował wprost zasady, na jakich w tego rodzaju przypadkach należy wypłacać pracownikom dodatek stażowy, a jednocześnie nie odniósł się w żaden szczególny sposób do zasad naliczania w takich przypadkach innych składników wynagrodzenia i świadczeń. To sprawia, że w praktyce powstaje na tym tle wiele problemów, a placówki oświatowe stosują w tym zakresie różne zasady, często krzywdzące dla zatrudnionych.

REKLAMA

REKLAMA

Nagroda jubileuszowa należy się w każdy miejscu pracy

Jednym ze świadczeń, które budzi w tym zakresie wątpliwości jest nagroda jubileuszowa. Związane z nią problemy nabrały w ostatnim czasie szczególnego znaczenia w związku ze zmianą przepisów dotyczących zasad naliczania pracowniczego stażu pracy. Możliwość zaliczenia do niego szeregu okresów aktywności zawodowej, których wcześniej nie można było do niego zaliczyć sprawiła, że wielu pracowników uzyskało prawo do nagród wyższego stopnia wcześniej niż po upływie przewidzianych w przepisach 5 lat, a wśród nich znalazło się również wielu nauczycieli pracujących w więcej niż jednej szkole. To nasiliło istniejące od lat wątpliwości związane z tym, czy każdy z pracodawców ma w tego rodzaju przypadkach obowiązek wypłacić nauczycielowi nagrodę?
Odpowiedź na to pytanie jest jak najbardziej twierdząca. Żaden przepis nie przewiduje, że nagrodzę jubileuszową można dostać tylko w jednym miejscu pracy. W tym zakresie przepisy nie różnicują zatrudnienia na podstawowe i dodatkowe. To oznacza, że można wnioskować o nagrodę w „dodatkowym” miejscu zatrudnienia na podstawie tych samych okresów, które są uwzględnione na te potrzeby w „podstawowym” zatrudnieniu. Trzeba jednak zwrócić w tym zakresie uwagę na jedno bardzo istotne ALE.

Teoretycznie się należy, a praktycznie trudno ją dostać

Jak wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania, do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Dodatkowo w przypadku równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody zalicza się jeden z tych okresów.
Z regulacji tej jasno wynika, że choć teoretycznie nauczyciel może otrzymać nagrodę jubileuszową we wszystkich równoległych miejscach zaliczenia, to jednak w praktyce często nie będzie to możliwe. Nauczyciele pracujący od wielu lat w tej samej szkole po podjęciu równoległego zatrudnienia w innej placówce, nie będą bowiem mogli zaliczyć stażu wynikającego z „podstawowego”, wieloletniego zatrudnienia do stażu w równoległym zatrudnieniu, dopóki nie zostanie on zakończone. Często oznacza to, że w drugim miejscu pracy będą zaczynali właściwie z zerowym stażem i zerowymi uprawnieniami w zakresie nagrody jubileuszowej.

Podstawa prawna

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz.U. z 2001 r. poz. 1418)

REKLAMA

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Harmonogram pisania pracy magisterskiej – plan krok po kroku
04 lip 2026

Praca magisterska rzadko powstaje w tydzień. Największym wrogiem studenta zwykle nie jest trudność tematu, lecz brak planu i odkładanie pisania na ostatnią chwilę. Dobrze rozłożony harmonogram zamienia przytłaczające zadanie w serię wykonalnych etapów, z których każdy ma jasny cel. Przedstawiamy praktyczny plan – od wyboru tematu po obronę – który można dopasować do własnego tempa i wymagań uczelni.
Odwołanie od wyniku egzaminu ósmoklasisty/wniosek o weryfikację sumy punktów na egzaminie ósmoklasisty
04 lip 2026

Wynik egzaminu ósmoklasisty decyduje o możliwości przyjęcia do wybranej szkoły. Osoba sprawdzająca pracę mogła się pomylić. W błędzie co do zakresu poprawności odpowiedzi może być też uczeń. Jak dowieść swoich racji i doprowadzić do podwyższenia punktacji?
Nowe prawo oświatowe. Sejm za zakazem telefonów w szkołach
03 lip 2026

Sejm w piątek poparł wraz z poprawkami nowelizację Prawa oświatowego, która przewiduje wprowadzenie od 1 września 2026 r. zakazu używania m.in. telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i przedszkolach. Projekt trafi teraz pod obrady Senatu.
Karol Nawrocki wetuje ustawę o prawach ucznia. Rozbieżne oceny w środowisku edukacji
03 lip 2026

Związki zawodowe zrzeszające nauczycieli dobrze oceniają decyzję prezydenta o zawetowaniu tzw. ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Wskazują, że podzielił podnoszone przez nie argumenty o tym, że będzie ona stwarzać problemy, niszczyć relacje między uczniami a nauczycielami i zwiększy biurokrację.

REKLAMA

Egzamin ósmoklasisty 2026: CKE podała średnie wyniki z języka polskiego i matematyki
03 lip 2026

Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 65 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 55 proc. – poinformowała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna.
Wgląd do arkusza egzaminu ósmoklasisty
02 lip 2026

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy najważniejszy sprawdzian wiedzy, który może przesądzić o dostaniu się do wymarzonej szkoły, a następnie dalszej ścieżce zawodowej. Co, jeśli wyniki okazują się być gorsze od przewidywanych i uczeń ma wątpliwości, czy został prawidłowo oceniony?
Praca w IT w dobie AI - nie tylko programowanie. Trzeba rozwijać różne kompetencje, by być gotowym na kolejne zmiany. IT Talent Index 2026
02 lip 2026

Ponad 2 000 osób wypełniło Test Kompetencji Future Collars, tworząc pierwszą edycję IT Talent Index, projektu analizującego, jak zmieniają się kompetencje osób planujących rozwój zawodowy w erze sztucznej inteligencji i transformacji cyfrowej. Wyniki pokazują wyraźnie, że dziś największą wartość na rynku pracy mają nie pojedyncze umiejętności techniczne, ale zdolność łączenia technologii, biznesu, kreatywności i ciągłego uczenia się.
Dlaczego nawet 40% studentów w Polsce nie kończy ich dyplomem? Dropout a systemowe wsparcie na uczelni
02 lip 2026

Uczelnie nie powinny traktować rezygnacji studentów wyłącznie jako indywidualnych porażek, lecz jako systemowe wyzwanie, które można diagnozować, monitorować i ograniczać poprzez lepszą organizację studiów, komunikację, wsparcie oraz poprawę doświadczenia studenta – pisze Adam Przymusiała, prezes Akademusa.

REKLAMA

Telefony znikną ze szkół? Jest zgoda wszystkich klubów sejmowych
02 lip 2026

Wszystkie kluby sejmowe poparły projekt nowelizacji Prawa oświatowego, który zakłada wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych przez dzieci w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych. W środę podczas drugiego czytania projektu poprawki do niego złożyły KO i PiS. Projekt teraz ponownie trafi do komisji.
Kontrola stanu autokaru oraz kierowców przez policję przed wakacyjnym wyjazdem – czy zepsuta klimatyzacja uniemożliwia wyjazd?
02 lip 2026

Podstawowym warunkiem udanego wypoczynku w szczególności dzieci jest dotarcie bezpiecznie do celu. Jak informacje czy pojazd posiada aktualne badania techniczne i ważne ubezpieczenie OC można sprawdzić samemu na dedykowaną temu stronę, mając numer rejestracyjny, tak pewne czynności musi wykonać policja. Co należy zrobić?
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA