Warunki przyjęcia do przedszkola publicznego 2025/2026

Warunki przyjęcia dziecka do przedszkola publicznego na rok szkolny 2025/2026 dzieli się na dwa rodzaje: kryteria ustawowe i kryteria samorządowe. Pierwsze z nich obowiązują wszystkich, a drugie mogą różnić się w zależności od miejsca samorządu. Artykuł zawiera warunki przyjęcia dziecka do przedszkola w Warszawie.

Warunki przyjęcia dziecka do przedszkola 2025 - Warszawa

Warunki przyjęcia dziecka do przedszkola publicznego na rok szkolny 2025.2026 można znaleźć na stronie edukacja.um.warszawa.pl. Wymienia się kryteria określone w prawie oświatowym (kryteria ustawowe) oraz kryteria określone w uchwale Rady m.st. Warszawy (kryteria samorządowe). W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w danym przedszkolu, na początku będą brane kryteria ustawowe (etap pierwszy rekrutacji), a w dalszej kolejności samorządowe (etap drugi rekrutacji). Każdemu z kryterium przydziela się ustaloną liczbę punktów. Spełnienie kryterium potwierdza się poprzez dołączenie stosownych dokumentów do wniosku.

Kryteria ustawowe 2025 - przedszkola publiczne w Warszawie

Jak już zostało wspomniane kryteria ustawowe wywodzą się z Prawa oświatowego i są brane pod uwagę w pierwszym etapie rekrutacji do przedszkola publicznego w Warszawie. Wszystkie kryteria ustawowe mają jednakową wartość - 260 punktów.

Rodzina dziecka jest wielodzietna (troje i więcej dzieci) Dziecko jest niepełnosprawne Dziecko ma niepełnosprawnego jednego z rodziców Dziecko ma niepełnosprawnych oboje rodziców Dziecko ma niepełnosprawne rodzeństwo Dziecko wychowywane jest przez samotnego rodzica (dziecko wychowuje: panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje ona wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) Dziecko objęte jest pieczą zastępczą

Kryteria samorządowe 2025 - przedszkola publiczne Warszawa

Kryteria samorządowe są właściwe dla danego samorządu i bierze się je pod uwagę w drugim etapie rekrutacji do przedszkola publicznego w Warszawie. Tutaj jest już zmian - każde kryterium ma inną wartość.

1. Obowiązek przedszkolny – 130 pkt:

dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania,

dziecko pięcioletnie, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania,

dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania.

2. Płacenie podatku w Warszawie – 64 pkt:

dziecko, którego rodzic lub opiekun prawny (albo rodzice lub opiekunowie prawni) mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na jej terenie.

3. Szczepienia ochronne – 32 pkt:

dziecko, które przeszło obowiązkowe szczepienia ochronne[6],

dziecko, które nie może zostać zaszczepione ze względów zdrowotnych, co potwierdził lekarz.

4. Zatrudnienie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko – 24 pkt:

dziecko, którego oboje rodzice lub opiekunowie prawni pracują (również na podstawie umowy cywilnoprawnej), uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.

*Kryterium dotyczy również rodzica lub opiekuna prawnego, jeśli samotnie wychowuje dziecko.

5. Rodzeństwo – 8 pkt:

dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym 2025/2026 będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

6. Dochód na osobę:

jeśli dochód na osobę w rodzinie dziecka jest równy lub mniejszy stawce z art. 5 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (674 zł) – 1 pkt

jeśli dochód na osobę w rodzinie dziecka jest wyższy niż stawka z art. 5 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (674 zł):

674 zł

liczba punktów = ------------------------------------------------------

dochód na osobę w rodzinie dziecka

liczba punktów = liczbie, która wynika z podziału 674 zł przez dochód na osobę w rodzinie dziecka

Kryteria samorządowe do przedszkoli, które specjalizują się w żywieniu dzieci z indywidualną dietą 2025 - Warszawa

Kryteria te również brane są pod uwagę w drugim etapie rekrutacji do przedszkola publicznego w Warszawie:

1. Obowiązek przedszkolny – 130 pkt:

dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania,

dziecko pięcioletnie, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania,

dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania.

2. Płacenie podatku w Warszawie – 64 pkt:

dziecko, którego rodzic lub opiekun prawny (albo rodzice lub opiekunowie prawni) mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na jej terenie.

3. Specjalna dieta – 32 pkt:

dziecko, u którego lekarz stwierdził alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych (nie uwzględniamy nietolerancji samej laktozy),

dziecko, u którego lekarz stwierdził chorobę, która wymaga stosowania indywidualnej diety.

4. Zatrudnienie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko – 24 pkt:

dziecko, którego oboje rodzice lub opiekunowie prawni pracują (również na podstawie umowy cywilnoprawnej), uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.

*Kryterium dotyczy również do rodzica lub opiekuna prawnego, jeśli samotnie wychowuje dziecko.

5. Rodzeństwo – 8 pkt:

dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym 2025/2026 będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

6. Dochód na osobę:

jeśli dochód na osobę w rodzinie dziecka jest równy lub mniejszy stawce z art. 5 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (674 zł) – 1 pkt

jeśli dochód na osobę w rodzinie dziecka jest wyższy niż stawka z art. 5 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (674 zł):

674 zł

liczba punktów = ---------------------------------------------------------

dochód na osobę w rodzinie dziecka

liczba punktów = liczbie, która wynika z podziału 674 zł przez dochód na osobę w rodzinie dziecka

Dokumenty do rekrutacji do przedszkola publicznego - Warszawa 2025/206

Do wniosku o przyjęcia dziecka do przedszkola publicznego w Warszawie załącza się dokumenty, które potwierdzają spełniane kryteria ustawowe. Są to:

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny dziecka. Orzeczenie o:

potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność,

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Dokument, który poświadcza objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Dokumenty należy złożyć w następującej formie: oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu, kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica lub opiekuna prawnego.

*Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu zawiera się klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Spełnienie kryteriów samorządowych potwierdza się następującymi dokumentami:

Obowiązek przedszkolny: oświadczenie, że dziecko 5-letnie, dziecko 6-letnie lub dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym mieszka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której chce być przyjęte. Płacenie podatku w Warszawie:

kopia pierwszej strony zeznania podatkowego, z adnotacją urzędu skarbowego o przyjęciu zeznania,

zaświadczenie z urzędu skarbowego, które potwierdza złożenie zeznania o dochodzie,

urzędowe poświadczenie odbioru, wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO),

kopia spersonalizowanej warszawskiej karty zbliżeniowej lub innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie - z wgranym uprawnieniem Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka (tzw. e-hologram), które uprawniają do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego ze zniżką.

3. Szczepienia ochronne:

oświadczenie o wykonaniu u dziecka obowiązkowych szczepień ochronnych,

oświadczenie o niewykonaniu obowiązkowych szczepień ochronnych ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza.

4. Specjalna dieta:

zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych,

zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka chorobie wymagającej indywidualnej diety.

5. Zatrudnienie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko:

zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

aświadczenie szkoły lub uczelni, które potwierdza naukę rodzica lub rodziców w trybie dziennym,

wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,

oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

6. Dochód na osobę: oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie, które są podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

7. Rodzeństwo: fakt, że dziecko ubiega się o miejsce w placówce, gdzie jego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w roku szkolnym 2025/2026 potwierdza dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej na wniosku o przyjęcie dziecka.

Dotyczy to tylko placówki, do której dziecko ubiega się w pierwszej kolejności (wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie)

Kopie dokumentów wskazanych w pkt. 2 poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic lub opiekun prawny dziecka.

*Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu należy zawrzeć klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.