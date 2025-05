Rekrutacja do przedszkola. Czy trzeba odpieluchować dziecko przed wysłaniem go do przedszkola?

Rekrutacja do przedszkola. Kogo obowiązuje wychowanie przedszkolne? W jakim wieku można posłać dziecko do przedszkola? Czy trzeba odpieluchować dziecko przed wysłaniem go do przedszkola? Rzecznik Praw Dziecka wypowiedział się w tej sprawie.

Dzieci w wieku od trzech do pięciu lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Zaś dziecko sześcioletnie ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Może je odbyć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Wychowanie przedszkolne

Co do zasady, wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku od trzech do siedmiu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym mogą być także objęte dzieci, które ukończyły dwa i pół roku. Do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego przyjmuje się dzieci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego przeprowadzane jest według kryteriów ustawowych i samorządowych.

A o przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola, a w przypadku publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną także osoba kierująca tą inną formą wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej, które są przyjmowane z urzędu.

Rekrutacja do przedszkola: kryteria

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Podczas drugiego etap, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, mogą być wzięte pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Powinny one uwzględniać jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny. Wśród kryteriów może zostać uwzględnione kryterium dochodowe. Maksymalnie, organ prowadzący może określić nie więcej niż sześć kryteriów.

Czy trzeba odpieluchować dziecko przed przedszkolem? Odpowiedź Rzecznika Praw Dziecka

Należy pamiętać, że wewnętrzne regulaminy przedszkola nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa. A przepisy nie odnoszą się do kwestii odpieluchowania i samodzielności dzieci w kwestii korzystania z toalety. Pani Karla Orban – psycholog – wystosowała zapytanie do Rzecznika Praw Dziecka w tej sprawie. Uzyskała następującą odpowiedź:

Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych przeprowadzana jest według kryteriów ustawowych i kryteriów samorządowych. Żadne z kryteriów ustawowych nie dyskwalifikuje dziecka, które jest niesamodzielne pod względem higieny. Ustawodawca zastrzegł także, że kryteria, które określa organ prowadzący przedszkole [czyli samorządowe] mają uwzględniać jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny. Zatem również kryteria samorządowe nie mogą w żaden sposób faworyzować dzieci np. tych, które nie korzystają z pieluchy. W świetle powyższego należy stwierdzić, że przepisy prawa oświatowego nie dają podstaw do podjęcia przez dyrektora przedszkola czynności skutkujących ograniczeniem dostępu do edukacji przedszkolnej dziecku z powodu niezgłaszania przez niego potrzeb fizjologicznych. Warto zwrócić uwagę, że wewnętrzne uregulowania wprowadzane przez przedszkole nie mogą być sprzeczne z przepisami ustawy i rozporządzenia. Sygnatura: ZEW.441.76.2021.MP