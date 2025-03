Resort rodziny ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie odbudowy instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 poszkodowanych w powodzi 2024 r. Można składać wnioski. Chodzi o resortowy program "Pomoc żłobkom poszkodowanym w powodzi z 2024 r."

Program ten ma na celu pomoc w odbudowie i przywróceniu do pełnego funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech utworzonych i/lub prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, które zostały dotknięte powodzią we wrześniu 2024 r.

REKLAMA

Autopromocja

Program "Pomoc żłobkom poszkodowanym w powodzi z 2024 r.": dla kogo

Program ten skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, które prowadzą instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego. O dofinansowywanie mogą ubiegać się podmioty położone na terenie gmin, których wykaz znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z 16 września 2024 r. w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie.

Program "Pomoc żłobkom poszkodowanym w powodzi z 2024 r.": dofinansowanie

By uzyskać dofinansowanie, nie jest wymagany wkład własny. Udział środków w wydatkach na realizację zadania może wynieść do 100 proc. ponoszonych wydatków. Na realizację programu "Pomoc żłobkom poszkodowanym w powodzi z 2024 r." przeznaczono 20 000 tys. zł z rezerwy celowej poz. 58. Minister właściwy do spraw rodziny w przypadku zgłoszonego przez jednostki samorządu terytorialnego większego zapotrzebowania może podjąć decyzję o zwiększeniu środków na realizację Programu. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Program "Pomoc żłobkom poszkodowanym w powodzi z 2024 r.": wnioski

Wnioski o dofinansowania z tego programu należy składać za pośrednictwem platformy ePUAP/e-doręczenia lub bezpośrednio w urzędzie wojewódzkim. Dla każdej instytucji opieki składany jest oddzielny wniosek. Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ogłoszenia Programu.