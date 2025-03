174,3 mln zł trafi do samorządów. Rozstrzygnięcie konkursu "Aktywne Place Zabaw" 2025

Wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska poinformowała o rozstrzygnięciu konkursu w ramach programu "Aktywne Place Zabaw". Do samorządów trafi ok. 174,3 mln zł. Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

We wtorek, 11 marca 2025 r. wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska poinformowała o rozstrzygnięciu konkursu w ramach programu "Aktywne Place Zabaw". Dofinansowanie otrzyma 696 żłobków i klubów dziecięcych.

Program "Aktywne Place Zabaw" 2025

Celem programu "Aktywne Place Zabaw" 2025 jest podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 świadczonej przez żłobki i kluby dziecięce. Chodzi o poprawę warunków pobytu dzieci w instytucjach w czasie zabaw na świeżym powietrzu poprzez dofinansowanie przebudowy istniejących placów zabaw lub ich doposażenie. Program ten adresowany jest do gmin, które prowadzą instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka lub klubu dziecięcego. Muszą być wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, a miesięczna wysokość opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym, którego/których dotyczy wniosek złożony w ramach Programu i którą rodzic byłby zobowiązany ponosić, gdyby nie zostało mu przyznane prawo do świadczenia "aktywnie w żłobku" nie przekracza kwoty 1500 zł.

Program "Aktywne Place Zabaw" 2025: dofinansowanie

Środki z tego programu przeznaczyć można na przebudowę lub doposażenie istniejących przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw. Na realizację programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 MRPiPS przeznaczyło 195 mln zł ze środków Funduszu Pracy. Udział środków Funduszu Pracy w wydatkach na realizację zadania może wynieść do 100 proc. wydatków na realizację zadania. Nie jest wymagany wkład własny. Wysokość dofinansowania wynosi do 300 000 zł na instytucję opieki, niezależnie od tego ilu placów zabaw dotyczy. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Program "Aktywne Place Zabaw" 2025: rozstrzygnięcie konkursu

Z informacji zamieszczonych na stronie resortu rodziny wynika, że 696 żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez gminy otrzyma dofinansowanie do przebudowy lub doposażenia w 2025 r. placów zabaw. Gminy, którym przyznano dofinansowanie, otrzymają łącznie ok. 174,3 mln zł.

Gminy złożyły wnioski na przebudowę lub doposażenie placów zabaw przy 774 instytucjach opieki. Ostatecznie dofinansowanie w kwocie 174 296 411,01 zł zostało przyznane na przebudowę lub doposażenie placów zabaw przy 696 instytucjach opieki (łącznie odrzucono lub pozostawiono bez rozpatrzenia wnioski dotyczące 78 instytucji opieki).

