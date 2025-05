Do 9 maja 2025 r. trwają prekonsultacje nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. MRPiPS czeka na uwagi i sugestie

Do 9 maja 2025 r. trwają prekonsultacje nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej czeka na uwagi i sugestie. Jeszcze w kwietniu 2024 r. MRPiPS zapowiedziało zmiany m.in. dla opiekunów w żłobkach.

Do 9 maja 2025 r. trwają prekonsultacje nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Chodzi o podwyższenie jakości opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat trzech w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennych opiekunów m.in. przez zmiany w zakresie kompetencji dotyczących osób pracujących w instytucjach opieki, czy podniesienie prestiżu wykonywania zawodu opiekuna.

MRPiPS poddaje prekonsultacjom kwestie:

punktów opieki dziennej, w tym przebywania na urlopie opiekuna, ilości dzieci przebywających pod opieką jednego opiekuna, a także kwestii prawnych lokalów, w których sprawowana jest opieka przez dziennych opiekunów

Czy Pana/ Pani zdaniem wprowadzenie rozwiązań umożliwiających zastępowanie dziennego opiekuna w przypadku gdy ten przebywa na urlopie lub z innych powodów losowych nie może sprawować opieki nad dziećmi, wpłynie pozytywnie na chęć pozostania w zawodzie przez obecnych dziennych opiekunów? Jakie usprawnienia w tym zakresie Pan/Pani proponuje? Czy według Państwa ten przepis utrudnia elastyczne funkcjonowanie dziennej opieki? Czy należałoby rozszerzyć katalog osób, które mogłyby sprawować opiekę wraz z dziennym opiekunem, aby zwiększyć limit do maksymalnego? Jak według Pana/Pani można unormować te kwestie, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci przebywających w lokalach, w których opieka jest sprawowana przez więcej dziennych opiekunów?

rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Jakie zmiany należałoby wprowadzić w Rejestrze Żłobków, aby był bardziej użyteczny i bardziej intuicyjny w obsłudze dla użytkownika?

dodatkowych uprawnień dla osób sprawujących opiekę, w tym ustanowienia święta podkreślającego rolę opiekunów małych dzieci

Jak według Pana/Pani powinien być świętowany taki Dzień? Jakie inne działania na poziomie ustawy należałoby zaproponować aby zwiększyć prestiż zawodu i zwiększyć jago atrakcyjność?

urlopu szkoleniowego dla opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych oraz dla dziennych opiekunów

Jak wprowadzenie urlopu szkoleniowego wpłynie na funkcjonowanie Państwa instytucji?

zmian w zakresie wymagań dotyczących osób pracujących w instytucjach opieki, by podnieść standardy usług

Czy wg Pana/Pani należy zmienić profil i wymagania względem osoby pełniącej funkcji opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym, dostosowując je do obecnych kierunków studiów bądź w zakresie okresu doświadczenia i szkoleń nadających uprawnienia do pełnienia funkcji opiekuna? Czy w związku z wprowadzanymi zmianami w obszarze opieki wczesnodziecięcej uważa Pan/Pani, że należy dokonać zmian w zakresie programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna i rozszerzyć godziny szkoleń? Jeśli tak, to o jakie zagadnienia i w jakim zakresie?

wyżywienia w żłobku i klubie dziecięcym

Czy należy wprowadzić przepisy nakładające na żłobek i klub dziecięcy obowiązek zapewnienia przebywającym w nim dzieciom nieograniczonego dostępu do wody? Czy wg Pana/Pani określenie w rozporządzeniu grup produktów zalecanych do spożywania przez dzieci w wieku do lat 3 ułatwi instytucjom dobór zdrowych artykułów spożywczych, pozbawionych nadmiaru cukru lub produktów wysoko-przetworzonych?

wprowadzenia rozwiązań, które nakładałyby m.in. na nowopowstające żłobki i kluby dziecięce będą zobowiązane mieć plac zabaw

Czy Pana/Pani zdaniem wprowadzenie rozwiązań, zgodnie z którymi nowopowstające żłobki i kluby dziecięce będą zobowiązane mieć plac zabaw, a dzienni opiekunowie oraz żłobki i kluby dziecięce, którzy obecnie funkcjonują, będą zobowiązani zapewnić dostęp do dowolnego placu zabaw, wpłynie na częstsze przebywanie dzieci na świeżym powietrzu? MRPiPS prosi także o inne sugestie, które należałoby uwzględnić.



Uwagi i odpowiedzi na powyższe pytania można przesyłać w formularzu zgłoszeniowym można do najbliższego piątku (tj. do 9 maja 2025 r.) na adres konsultacje.dpr@mrpips.gov.pl.