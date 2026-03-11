Przedszkola nie będą wolne od ekranów? MEN reaguje na uwagi nauczycieli
REKLAMA
REKLAMA
Kwestia korzystania z ekranów w przedszkolach stała się przedmiotem gorącego sporu – pisze we wtorek „Dziennik Gazeta Prawna”. MEN zmieniło stanowisko i łagodzi zakaz, reagując na uwagi nauczycieli.
„Ministerstwo Edukacji podtrzymuje zakaz stosowania urządzeń cyfrowych, ale wprowadza korekty w zapisach rozporządzenia na ten temat” - pisze gazeta.
REKLAMA
REKLAMA
Zmiana stanowiska MEN
„DGP” przypomina, że jeszcze w styczniu wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer zapowiadała, że przedszkola będą przestrzenią wolną od ekranów. I to tak całkowicie, czyli wszystkie urządzenia cyfrowe, ekranowe będą zakazane.
Okazuje się jednak, że stanowisko resortu w tej sprawie uległo zmianie. Wiceszefowa MEN poinformowała o tym podczas spotkania z nauczycielami w Gorlicach (w ub. wtorek - PAP).
„Trochę zmodyfikowaliśmy ten zapis. W rozporządzeniu w tej chwili znajduje się zapis dotyczący ograniczenia wykorzystywania ekranów w przedszkolach” - oświadczyła wówczas Lubnauer.
REKLAMA
Powody wprowadzenia korekt
Rzeczniczka resortu, Ewelina Gorczyca, wyjaśniła, że MEN wprowadza zmiany po konsultacjach z nauczycielami i partnerami społecznymi.
„Nauczyciele zwracali uwagę, że zaproponowany w pierwotnej wersji projektu rozporządzenia przepis dotyczący zakazu ekranów budzi w praktyce pewne wątpliwości. Pojawiały się pytania o jego interpretację. Na przykład o to, jak traktować tablice interaktywne, które w wielu placówkach zostały zakupione w ramach projektów unijnych i są wykorzystywane podczas zajęć” – stwierdziła Gorczyca.
„Zwolennicy całkowitego zakazu alarmują, że w praktyce korekta rozporządzenia sprawi, iż mimo reformy w wielu placówkach sytuacja pozostanie bez zmian – ekrany będą powszechnie wykorzystywane” - pisze „DGP”.
REKLAMA
REKLAMA