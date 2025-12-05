REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Trudniej będzie zlikwidować szkołę, a konsultacje społeczne będą obowiązkowe. Co jeszcze planuje MEN? Rząd przyjął już projekt zmian

Trudniej będzie zlikwidować szkołę, a konsultacje społeczne będą obowiązkowe. Co jeszcze planuje MEN? Rząd przyjął już projekt zmian

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 grudnia 2025, 12:42
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Trudniej będzie zlikwidować szkołę, a konsultacje społeczne będą obowiązkowe. Co jeszcze planuje MEN? Rząd przyjął już projekt zmian
Trudniej będzie zlikwidować szkołę, a konsultacje społeczne będą obowiązkowe. Co jeszcze planuje MEN? Rząd przyjął już projekt zmian
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Niż demograficzny jest już za progiem. I choć jeszcze niedawno największym problemem MEN były brak kadry i niespodziewany napływ uczniów z Ukrainy, to teraz trzeba już myśleć o tym, jak uniknąć likwidacji placówek i zapewnić pracę nauczycielom.

Choć jeszcze niedawno wiele szkół borykało się z problemami związanymi z niespodziewanym napływem do placówek uczniów z Ukrainy, to jednak bez wątpienia sytuacja ta nieco odsunęła w czasie konieczność zajęcia się innym zagrożeniem – zmniejszającą się ilością uczniów i związaną z tym koniecznością likwidacji niektórych placówek. Jednak obecnie nie ma już zbyt wiele czasu na działania i resort edukacji pracuje nad wdrożeniem odpowiednich rozwiązań.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Będzie większa elastyczność w szkołach podstawowych

Co planuje MEN? Odpowiedź na to pytanie odnajdziemy w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, przyjętym przez rząd. Jak z niego wynika, celem jest przede wszystkim wprowadzenie większej elastyczności w organizacji szkół podstawowych m.in. przez organizację klas łączonych, a także ułatwienia w tworzeniu zespołów szkół. W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie tworzenie filii szkoły podlegającej większej szkole. Będzie ona mogła obejmować klasy I–III lub I–IV. Z tym rozwiązaniem będzie powiązana możliwość tworzenia szkół podstawowych obejmujących klasy IV–VIII, jednak tylko w sytuacji, gdy będzie istniała podporządkowana im filia. Celem takiego rozwiązania jest umożliwienie najmłodszym dzieciom realizowania obowiązku szkolnego jak najbliżej domu, przy jednoczesnym zapewnieniu starszym, bardziej samodzielnym i mobilnym uczniom, nauki w dobrze wyposażonych placówkach. Oceny tego, czy dana sytuacja uzasadnia wprowadzenie takiego rozwiązania będzie dokonywał kurator oświaty.

Polecamy: Kalendarz 2026

Klasy będzie można łączyć, a szkołę trudniej będzie zlikwidować

Z kolei organizacja klas łączonych będzie dopuszczalna w bardzo małych szkołach, w których do klas I–III uczęszcza łącznie nie więcej niż 12 uczniów. W takich przypadkach będzie można łączyć wszystkie zajęcia edukacyjne. Wdrożenie takiego rozwiązania pozwoli uniknąć likwidacji najmniejszych szkół, ale wprowadzenie go będzie możliwe za zgodą rodziców, nauczycieli i gminy.
Kolejne rozwiązanie, czyli ułatwienie tworzenia zespołów szkół ma pozwolić lepiej wykorzystać kadrę nauczycielską i uprościć zarządzanie placówkami. Nauczyciele nie będą musieli zatrudniać się w wielu placówkach, co wpłynie na stabilność zatrudnienia. Ciekawym rozwiązaniem będzie umożliwienie wykorzystywania wolnych pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i innych placówkach edukacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności, np. organizowanie zajęć dla seniorów, działania związane ze zdrowiem, kulturą czy aktywnością obywatelską. To miałoby pozwolić uniknąć likwidacji szkół.
Zmianie ulegnie również procedura likwidacji szkół. Przepisy będą przewidywały obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz jasne zasady informowania mieszkańców.

REKLAMA

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Trudniej będzie zlikwidować szkołę, a konsultacje społeczne będą obowiązkowe. Co jeszcze planuje MEN? Rząd przyjął już projekt zmian
05 gru 2025

Niż demograficzny jest już za progiem. I choć jeszcze niedawno największym problemem MEN były brak kadry i niespodziewany napływ uczniów z Ukrainy, to teraz trzeba już myśleć o tym, jak uniknąć likwidacji placówek i zapewnić pracę nauczycielom.
Kryzys zdrowia psychicznego na uczelniach. Dramatyczne dane: nawet 65% studentów zgłasza objawy lękowe
05 gru 2025

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji i Nauki przedstawiono najnowsze dane dotyczące kondycji psychicznej studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Z badań wynika, że polskie środowisko akademickie znajduje się w jednym z najgłębszych kryzysów dobrostanu psychicznego w Europie. Ministerstwo zapowiada działania, ale eksperci podkreślają, że bez zmian systemowych – w tym zwiększenia finansowania nauki – negatywne trendy będą się pogłębiać.
Zaskakujące wyniki badań. Dzieci tracą umiejętność odczytywania emocji
05 gru 2025

Coraz więcej dzieci ma trudność z właściwą interpretacją emocji — zarówno w mimice, jak i w głosie czy krótkiej sytuacji społecznej. Zjawisko, na które od lat zwracają uwagę psychologowie, po okresie pandemii stało się jeszcze bardziej widoczne. Odpowiedzią na ten problem jest aplikacja „Emocean”, stworzona przez interdyscyplinarny zespół informatyków i psychologów z Uniwersytetu Śląskiego. Narzędzie ma wspierać wczesne wykrywanie trudności oraz codzienny trening kompetencji emocjonalnych u najmłodszych.
Stypendia na uczelniach: Sejm opóźnia wejście w życie nowych zasad. Co zmieni nowelizacja ustawy?
05 gru 2025

Wejście w życie nowych przepisów o gospodarowaniu funduszem stypendialnym zostanie przesunięte z 1 stycznia na 1 października 2026 r. Zmiana ma ułatwić uczelniom planowanie wydatków i zwiększyć elastyczność finansowania stypendiów – informuje Ministerstwo Nauki. Nowe regulacje obejmą ponad 150 tys. studentów.

REKLAMA

Nowa podstawa programowa dla przedszkoli pod ostrzałem. O co chodzi?
05 gru 2025

Nowy projekt podstaw programowych dla przedszkoli wywołał gorącą dyskusję w środowisku oświatowym. Dokument, który trafił na biurko minister edukacji Barbary Nowackiej, został określony przez część ekspertów jako „szkodliwy dla dzieci”. Autorzy projektu odpierają zarzuty i przekonują, że proponowane zmiany mają urealnić wymagania oraz lepiej dopasować je do potrzeb najmłodszych.
Religia w szkole z nową podstawą programową. Kiedy zmiany w podręcznikach?
04 gru 2025

Episkopat zaprezentował nową podstawę programową nauczania religii w szkole. Ma ona odpowiadać na współczesne wyzwania, a także na pytania uczniów dotyczące sensu istnienia. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem konkretnego programu nauczania.
Ruszyły konsultacje Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego 2025–2035. Pierwsze spotkanie odbyło się na Śląsku
04 gru 2025

Od 1 grudnia trwają szerokie konsultacje projektu Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na lata 2025–2035. Dokument ma wyznaczyć kierunki rozwoju uczelni w Polsce na kolejną dekadę, koncentrując się na jakości kształcenia, odpowiedzialności społecznej i innowacyjnym ekosystemie akademickim. Pierwsze spotkanie konsultacyjne zorganizowano na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Religia w polskich szkołach w kryzysie! Sprawdź, ile dzieci naprawdę chodzi na lekcje
04 gru 2025

Coraz mniej uczniów uczęszcza na lekcje religii w polskich szkołach – szczególnie w szkołach ponadpodstawowych. Najnowsze dane pokazują znaczące różnice między miastami, a nowe regulacje wprowadzone od września 2024 roku dodatkowo zmieniają organizację zajęć. Spadek zainteresowania katechezą staje się trwałym trendem, który wymaga refleksji zarówno od nauczycieli, jak i rodziców.

REKLAMA

Stołówki szkolne nie mogą sprzedawać posiłków podmiotom zewnętrznym. Jasne stanowisko RIO
04 gru 2025

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie ponownie przypomina, że stołówki szkolne nie są działalnością gastronomiczną. Gmina nie może wykorzystywać ich do sprzedaży posiłków „na zewnątrz”, w tym na rzecz prywatnych przedszkoli czy przedsiębiorców.
Niższe przelewy dla nauczycieli w grudniu. W grupach internetowych znów trwają emocjonujące dyskusje. O co chodzi?
04 gru 2025

Trwa ostatni miesiąc roku, a więc trwają również dyskusje dotyczące wysokości wynagrodzeń, które trafiają na konta pracowników. Jedni są zaskoczeni i rozczarowani, inni nie przywiązują do tego wagi, bo wiedzą co robić dalej.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA