Zimowa Szkoła Innowacji 2025: bezpłatne warsztaty i wykłady o sztucznej inteligencji dla doktorantów

Zimowa Szkoła Innowacji 2025: bezpłatne warsztaty i wykłady o sztucznej inteligencji dla doktorantów

05 grudnia 2025, 14:28
[Data aktualizacji 05 grudnia 2025, 14:34]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
Uniwersytet Warszawski zaprasza doktorantów z całej Polski na Zimową Szkołę Innowacji, która odbędzie się w dniach 15–17 grudnia 2025 r. w nowym budynku Wydziału Psychologii przy ul. Banacha 2d. Rejestracja trwa do 8 grudnia – udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Innowacje i sztuczna inteligencja w centrum edukacji doktoranckiej

Zimowa Szkoła Innowacji to nowatorska inicjatywa Uniwersytetu Warszawskiego, która łączy interdyscyplinarne wykłady i praktyczne warsztaty dotyczące innowacji, sztucznej inteligencji oraz rozwoju kompetencji badawczych. Wydarzenie zostało stworzone z myślą o doktorantach, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę w obszarze nowoczesnych technologii.

Kto może wziąć udział i jak się zarejestrować

Uczestnikami Zimowej Szkoły Innowacji mogą być osoby kształcące się w szkołach doktorskich w Polsce. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Organizatorzy proszą o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do poniedziałku, 8 grudnia do godz. 15.00. Potwierdzania zakwalifikowania do udziału zostaną przesłane do wtorku, 9 grudnia do godz. 12.00.

Liczba miejsc jest ograniczona, jedną szkołę doktorską może reprezentować do pięciu doktorantek/ów. Decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

Program wydarzenia: wykłady i warsztaty interdyscyplinarne

W trakcie trzydniowego spotkania uczestnicy będą mogli wziąć udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez ekspertów z różnych dziedzin, m.in.:

  • innowacje technologiczne,
  • zastosowania sztucznej inteligencji w badaniach naukowych,
  • rozwój kompetencji strategicznych dla młodych naukowców.

Partnerstwo i wsparcie ministerialne

Projekt powstał dzięki współpracy Departamentu Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Ministerstwem Rozwoju i Technologii w ramach Grupy Sterującej Obszaru Tematycznego Innowacje Strategii EUSBSR. Wydarzenie realizowane jest na zlecenie MNiSW pod patronatem EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR), a jego celem jest wsparcie edukacyjne młodych badaczy w obszarze innowacji i sztucznej inteligencji.

