Stypendia na uczelniach: Sejm opóźnia wejście w życie nowych zasad. Co zmieni nowelizacja ustawy?

Wejście w życie nowych przepisów o gospodarowaniu funduszem stypendialnym zostanie przesunięte z 1 stycznia na 1 października 2026 r. Zmiana ma ułatwić uczelniom planowanie wydatków i zwiększyć elastyczność finansowania stypendiów – informuje Ministerstwo Nauki. Nowe regulacje obejmą ponad 150 tys. studentów.

Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym przyjęta. Kluczowa poprawka Senatu

Sejm zaakceptował poprawkę Senatu do noweli ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która przesuwa termin wejścia w życie przepisów dotyczących funduszu stypendialnego. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta.

Pierwotnie reformę planowano wdrożyć 1 stycznia 2026 r., jednak – jak wskazywały uczelnie – tak szybka zmiana utrudniałaby przygotowanie budżetów i regulaminów stypendialnych. Ostatecznie zdecydowano, że nowy model finansowania zacznie obowiązywać 1 października 2026 r., czyli wraz z początkiem roku akademickiego.

Dlaczego rząd zmienia zasady finansowania stypendiów?

Nowelizacja została przygotowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach pakietu deregulacyjnego. Główny cel to uelastycznienie i uproszczenie zarządzania środkami na świadczenia dla studentów.

Obecny system, w którym uczelnia może przeznaczyć na stypendium rektora maksymalnie 60% środków z puli „stypendia rektora + socjalne + zapomogi”, był – zdaniem uczelni – nieczytelny i trudny do prognozowania.

Wiceminister nauki Maria Mrówczyńska wyjaśniała w Senacie, że rektorzy musieli przewidywać wydatki na stypendia rektora… zanim jeszcze znali ich ostateczną wysokość. Ryzyko przekroczenia limitów prowadziło do ostrożnego, zachowawczego planowania budżetów.

45 proc. z całego funduszu stypendialnego. Kluczowa zmiana

Nowe przepisy zakładają, że uczelnia będzie mogła przeznaczyć na stypendia rektora do 45% całego funduszu stypendialnego, a nie – jak dotąd – z ograniczonej części budżetu.

Według MNiSW oznacza to:

większą elastyczność planowania wydatków,

planowania wydatków, większą pulę środków dostępnych na stypendia rektora niż w obecnym systemie,

dostępnych na stypendia rektora niż w obecnym systemie, uporządkowanie konstrukcji finansowania świadczeń studenckich.

Do funduszu będą wliczane również m.in. środki oznaczone jako koszty obsługi funduszu (ok. 2%).

Stypendia rektora są przyznawane studentom wyróżniającym się w nauce, sporcie lub działalności artystycznej.

Zmiany obejmą ponad 150 tys. studentów

Nowelizacja dotyczy świadczeń, które obecnie pobiera ponad 150 tys. studentów:

stypendium socjalne – ok. 53 tys. ,

, stypendium rektora – ok. 93 tys. ,

, stypendium dla osób z niepełnosprawnościami – ok. 21 tys.

Resort podkreśla, że nowy model finansowania nie zmniejsza puli środków na wsparcie studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zmiana ma przede wszystkim poprawić efektywność i przewidywalność zarządzania funduszem stypendialnym.

Ustawa czeka na podpis prezydenta

Po przyjęciu poprawki przez Sejm ustawa trafi do prezydenta. Jeśli zostanie podpisana, nowe zasady gospodarowania środkami stypendialnymi zaczną obowiązywać od roku akademickiego 2026/2027.