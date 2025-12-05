REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Studia » Kryzys zdrowia psychicznego na uczelniach. Dramatyczne dane: nawet 65% studentów zgłasza objawy lękowe

Kryzys zdrowia psychicznego na uczelniach. Dramatyczne dane: nawet 65% studentów zgłasza objawy lękowe

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 grudnia 2025, 12:35
[Data aktualizacji 05 grudnia 2025, 12:39]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
studentka, kobieta, uczy się w bibliotece, uczelnia, pomoc psychologiczna, naukowcy, studenci, zdrowie psychiczne, szkoła wyższa, pracownicy naukowi
Kryzys zdrowia psychicznego na uczelniach. Dramatyczne dane: nawet 65% studentów zgłasza objawy lękowe
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji i Nauki przedstawiono najnowsze dane dotyczące kondycji psychicznej studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Z badań wynika, że polskie środowisko akademickie znajduje się w jednym z najgłębszych kryzysów dobrostanu psychicznego w Europie. Ministerstwo zapowiada działania, ale eksperci podkreślają, że bez zmian systemowych – w tym zwiększenia finansowania nauki – negatywne trendy będą się pogłębiać.

rozwiń >

Nawet 65% studentów doświadcza objawów lękowych. Ponad 20% zmaga się z depresją

Wiceminister nauki Andrzej Szeptycki zaprezentował wyniki badań Uniwersytetu SWPS, które pokazują skalę problemów:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski
  • 30–65% studentów zgłasza objawy zaburzeń lękowych,
  • ponad 20% zmaga się z depresją,
  • ok. 20% doktorantów doświadcza silnego niepokoju i bezsenności,
  • 31% pracowników naukowych deklaruje różne formy zaburzeń psychicznych.

Według MNiSW wskaźniki te są znacznie wyższe niż w wielu innych krajach świata.

5,5 mln zł na wsparcie psychologiczne. Ministerstwo stawia na programy celowane

Resort nauki w latach 2024–2026 przeznaczy 5,5 mln zł na działania mające poprawić dobrostan psychiczny w środowisku akademickim.

Wśród najważniejszych programów znajdują się:

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

„Strefa Komfortu” – 1600 cykli psychoterapii dla studentów

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Realizowany wspólnie z Parlamentem Studentów RP projekt umożliwił przeprowadzenie w 2024 r. 1600 darmowych cykli psychoterapii.

„PhDWell” – wsparcie dla doktorantów

Program Krajowej Rady Doktorantów ma wspierać młodych naukowców, którzy – jak wskazują eksperci – należą do najbardziej obciążonych grup w akademii.

Wypalenie zawodowe dotyka co piątego naukowca. Winne są czynniki systemowe

Prof. Wojciech Dragan, przewodniczący Komitetu Psychologii PAN, zwrócił uwagę, że:

  • 20% pracowników naukowych doświadcza silnego wypalenia,
  • szczególnie obciążone są: osoby na początku kariery, kobiety, akademicy łączący wiele ról, osoby na umowach krótkoterminowych.

Jego zdaniem kluczowe problemy mają charakter strukturalny, a nie indywidualny. Wśród nich wymienił:

  • przeciążenie obowiązkami,
  • presję ewaluacyjną,
  • niepewność zatrudnienia,
  • niedobór etatów,
  • brak wsparcia instytucjonalnego.

Prof. Dragan podkreślił, że międzynarodowe badania jednoznacznie pokazują: „tam, gdzie zasoby rosną, dobrostan rośnie razem z nimi”.

Zwiększenie nakładów na naukę albo kryzys będzie narastać

Dr hab. Łukasz Gawęda z Instytutu Psychologii PAN apelował o zwiększenie finansowania nauki do poziomu 3% PKB. Jak zaznaczył, dalsze utrzymywanie niskich nakładów będzie pogłębiać kryzys zdrowia psychicznego w akademii.

Polecamy: PORADNIK OŚWIATOWY oraz KALENDARZ KSIĄŻKOWY NA 2026 ROK

Prekaryjne warunki pracy doktorantów. „Tego nie rozwiążą owocowe czwartki”

Dr hab. Łukasz Okruszek zwrócił uwagę na sytuację doktorantów, którzy często funkcjonują w stanie niepewnego zatrudnienia i mają ograniczony dostęp do stabilnych form wsparcia.

Według badacza takie warunki prowadzą do:

  • osamotnienia,
  • zaburzeń psychicznych,
  • zwiększonego ryzyka wypalenia.

Podkreślił także, że proste inicjatywy wellness nie zastąpią zmian systemowych.

Wysoki odsiew na 1. roku i potrzeba lepszego wsparcia studentów zagranicznych

Dr hab. Janusz Uriasz z Polskiej Komisji Akredytacyjnej wskazał, że jedną z oznak problemów psychicznych jest duży odpływ studentów już na pierwszym roku.

Według PKA szczególnej opieki wymagają:

  • studenci zagraniczni,
  • studenci kształcący się zdalnie.

Studenci chcą korzystać z pomocy psychologicznej, ale narzekają na kryzysową interwencję

Przedstawiciel PSRP, Szymon Łakomy, powołał się na najnowsze badania organizacji. Wynika z nich, że:

  • studenci pozytywnie oceniają sposób organizacji pomocy psychologicznej na uczelniach,
  • negatywnie oceniają wsparcie interwencyjne, szczególnie interwencje, na które trzeba czekać nawet tydzień.

Kryzys zdrowia psychicznego jako bariera rozwoju nauki

Z przedstawionych danych i opinii ekspertów wynika jasno: obecny stan zdrowia psychicznego w środowisku akademickim jest nie tylko problemem społecznym, lecz także barierą rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego.

Bez wzmocnienia finansowania, zmniejszenia presji systemowej i poprawy warunków pracy trudno będzie oczekiwać poprawy wskaźników dobrostanu akademików.

Powiązane
Afera Collegium Humanum - jest pierwszy akt oskarżenia. 29 osób podejrzanych o korupcję i fałszowanie dokumentów. Politycy wśród oskarżonych
Afera Collegium Humanum - jest pierwszy akt oskarżenia. 29 osób podejrzanych o korupcję i fałszowanie dokumentów. Politycy wśród oskarżonych
Mobbing na uczelniach jest powszechny: pracownicy akademiccy i studenci doświadczają przemocy psychicznej
Mobbing na uczelniach jest powszechny: pracownicy akademiccy i studenci doświadczają przemocy psychicznej
Stypendia na uczelniach: Sejm opóźnia wejście w życie nowych zasad. Co zmieni nowelizacja ustawy?
Stypendia na uczelniach: Sejm opóźnia wejście w życie nowych zasad. Co zmieni nowelizacja ustawy?
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Trudniej będzie zlikwidować szkołę, a konsultacje społeczne będą obowiązkowe. Co jeszcze planuje MEN? Rząd przyjął już projekt zmian
05 gru 2025

Niż demograficzny jest już za progiem. I choć jeszcze niedawno największym problemem MEN były brak kadry i niespodziewany napływ uczniów z Ukrainy, to teraz trzeba już myśleć o tym, jak uniknąć likwidacji placówek i zapewnić pracę nauczycielom.
Kryzys zdrowia psychicznego na uczelniach. Dramatyczne dane: nawet 65% studentów zgłasza objawy lękowe
05 gru 2025

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji i Nauki przedstawiono najnowsze dane dotyczące kondycji psychicznej studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Z badań wynika, że polskie środowisko akademickie znajduje się w jednym z najgłębszych kryzysów dobrostanu psychicznego w Europie. Ministerstwo zapowiada działania, ale eksperci podkreślają, że bez zmian systemowych – w tym zwiększenia finansowania nauki – negatywne trendy będą się pogłębiać.
Zaskakujące wyniki badań. Dzieci tracą umiejętność odczytywania emocji
05 gru 2025

Coraz więcej dzieci ma trudność z właściwą interpretacją emocji — zarówno w mimice, jak i w głosie czy krótkiej sytuacji społecznej. Zjawisko, na które od lat zwracają uwagę psychologowie, po okresie pandemii stało się jeszcze bardziej widoczne. Odpowiedzią na ten problem jest aplikacja „Emocean”, stworzona przez interdyscyplinarny zespół informatyków i psychologów z Uniwersytetu Śląskiego. Narzędzie ma wspierać wczesne wykrywanie trudności oraz codzienny trening kompetencji emocjonalnych u najmłodszych.
Stypendia na uczelniach: Sejm opóźnia wejście w życie nowych zasad. Co zmieni nowelizacja ustawy?
05 gru 2025

Wejście w życie nowych przepisów o gospodarowaniu funduszem stypendialnym zostanie przesunięte z 1 stycznia na 1 października 2026 r. Zmiana ma ułatwić uczelniom planowanie wydatków i zwiększyć elastyczność finansowania stypendiów – informuje Ministerstwo Nauki. Nowe regulacje obejmą ponad 150 tys. studentów.

REKLAMA

Nowa podstawa programowa dla przedszkoli pod ostrzałem. O co chodzi?
05 gru 2025

Nowy projekt podstaw programowych dla przedszkoli wywołał gorącą dyskusję w środowisku oświatowym. Dokument, który trafił na biurko minister edukacji Barbary Nowackiej, został określony przez część ekspertów jako „szkodliwy dla dzieci”. Autorzy projektu odpierają zarzuty i przekonują, że proponowane zmiany mają urealnić wymagania oraz lepiej dopasować je do potrzeb najmłodszych.
Religia w szkole z nową podstawą programową. Kiedy zmiany w podręcznikach?
04 gru 2025

Episkopat zaprezentował nową podstawę programową nauczania religii w szkole. Ma ona odpowiadać na współczesne wyzwania, a także na pytania uczniów dotyczące sensu istnienia. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem konkretnego programu nauczania.
Ruszyły konsultacje Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego 2025–2035. Pierwsze spotkanie odbyło się na Śląsku
04 gru 2025

Od 1 grudnia trwają szerokie konsultacje projektu Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na lata 2025–2035. Dokument ma wyznaczyć kierunki rozwoju uczelni w Polsce na kolejną dekadę, koncentrując się na jakości kształcenia, odpowiedzialności społecznej i innowacyjnym ekosystemie akademickim. Pierwsze spotkanie konsultacyjne zorganizowano na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Religia w polskich szkołach w kryzysie! Sprawdź, ile dzieci naprawdę chodzi na lekcje
04 gru 2025

Coraz mniej uczniów uczęszcza na lekcje religii w polskich szkołach – szczególnie w szkołach ponadpodstawowych. Najnowsze dane pokazują znaczące różnice między miastami, a nowe regulacje wprowadzone od września 2024 roku dodatkowo zmieniają organizację zajęć. Spadek zainteresowania katechezą staje się trwałym trendem, który wymaga refleksji zarówno od nauczycieli, jak i rodziców.

REKLAMA

Stołówki szkolne nie mogą sprzedawać posiłków podmiotom zewnętrznym. Jasne stanowisko RIO
04 gru 2025

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie ponownie przypomina, że stołówki szkolne nie są działalnością gastronomiczną. Gmina nie może wykorzystywać ich do sprzedaży posiłków „na zewnątrz”, w tym na rzecz prywatnych przedszkoli czy przedsiębiorców.
Niższe przelewy dla nauczycieli w grudniu. W grupach internetowych znów trwają emocjonujące dyskusje. O co chodzi?
04 gru 2025

Trwa ostatni miesiąc roku, a więc trwają również dyskusje dotyczące wysokości wynagrodzeń, które trafiają na konta pracowników. Jedni są zaskoczeni i rozczarowani, inni nie przywiązują do tego wagi, bo wiedzą co robić dalej.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA