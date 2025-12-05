Kryzys zdrowia psychicznego na uczelniach. Dramatyczne dane: nawet 65% studentów zgłasza objawy lękowe

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji i Nauki przedstawiono najnowsze dane dotyczące kondycji psychicznej studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Z badań wynika, że polskie środowisko akademickie znajduje się w jednym z najgłębszych kryzysów dobrostanu psychicznego w Europie. Ministerstwo zapowiada działania, ale eksperci podkreślają, że bez zmian systemowych – w tym zwiększenia finansowania nauki – negatywne trendy będą się pogłębiać.

Nawet 65% studentów doświadcza objawów lękowych. Ponad 20% zmaga się z depresją

Wiceminister nauki Andrzej Szeptycki zaprezentował wyniki badań Uniwersytetu SWPS, które pokazują skalę problemów:

30–65% studentów zgłasza objawy zaburzeń lękowych,

zgłasza objawy zaburzeń lękowych, ponad 20% zmaga się z depresją,

zmaga się z depresją, ok. 20% doktorantów doświadcza silnego niepokoju i bezsenności,

doświadcza silnego niepokoju i bezsenności, 31% pracowników naukowych deklaruje różne formy zaburzeń psychicznych.

Według MNiSW wskaźniki te są znacznie wyższe niż w wielu innych krajach świata.

5,5 mln zł na wsparcie psychologiczne. Ministerstwo stawia na programy celowane

Resort nauki w latach 2024–2026 przeznaczy 5,5 mln zł na działania mające poprawić dobrostan psychiczny w środowisku akademickim.

Wśród najważniejszych programów znajdują się:

„Strefa Komfortu” – 1600 cykli psychoterapii dla studentów

Realizowany wspólnie z Parlamentem Studentów RP projekt umożliwił przeprowadzenie w 2024 r. 1600 darmowych cykli psychoterapii.

„PhDWell” – wsparcie dla doktorantów

Program Krajowej Rady Doktorantów ma wspierać młodych naukowców, którzy – jak wskazują eksperci – należą do najbardziej obciążonych grup w akademii.

Wypalenie zawodowe dotyka co piątego naukowca. Winne są czynniki systemowe

Prof. Wojciech Dragan, przewodniczący Komitetu Psychologii PAN, zwrócił uwagę, że:

20% pracowników naukowych doświadcza silnego wypalenia,

doświadcza silnego wypalenia, szczególnie obciążone są: osoby na początku kariery, kobiety, akademicy łączący wiele ról, osoby na umowach krótkoterminowych.

Jego zdaniem kluczowe problemy mają charakter strukturalny, a nie indywidualny. Wśród nich wymienił:

przeciążenie obowiązkami,

presję ewaluacyjną,

niepewność zatrudnienia,

niedobór etatów,

brak wsparcia instytucjonalnego.

Prof. Dragan podkreślił, że międzynarodowe badania jednoznacznie pokazują: „tam, gdzie zasoby rosną, dobrostan rośnie razem z nimi”.

Zwiększenie nakładów na naukę albo kryzys będzie narastać

Dr hab. Łukasz Gawęda z Instytutu Psychologii PAN apelował o zwiększenie finansowania nauki do poziomu 3% PKB. Jak zaznaczył, dalsze utrzymywanie niskich nakładów będzie pogłębiać kryzys zdrowia psychicznego w akademii.

Prekaryjne warunki pracy doktorantów. „Tego nie rozwiążą owocowe czwartki”

Dr hab. Łukasz Okruszek zwrócił uwagę na sytuację doktorantów, którzy często funkcjonują w stanie niepewnego zatrudnienia i mają ograniczony dostęp do stabilnych form wsparcia.

Według badacza takie warunki prowadzą do:

osamotnienia,

zaburzeń psychicznych,

zwiększonego ryzyka wypalenia.

Podkreślił także, że proste inicjatywy wellness nie zastąpią zmian systemowych.

Wysoki odsiew na 1. roku i potrzeba lepszego wsparcia studentów zagranicznych

Dr hab. Janusz Uriasz z Polskiej Komisji Akredytacyjnej wskazał, że jedną z oznak problemów psychicznych jest duży odpływ studentów już na pierwszym roku.

Według PKA szczególnej opieki wymagają:

studenci zagraniczni,

studenci kształcący się zdalnie.

Studenci chcą korzystać z pomocy psychologicznej, ale narzekają na kryzysową interwencję

Przedstawiciel PSRP, Szymon Łakomy, powołał się na najnowsze badania organizacji. Wynika z nich, że:

studenci pozytywnie oceniają sposób organizacji pomocy psychologicznej na uczelniach,

negatywnie oceniają wsparcie interwencyjne, szczególnie interwencje, na które trzeba czekać nawet tydzień.

Kryzys zdrowia psychicznego jako bariera rozwoju nauki

Z przedstawionych danych i opinii ekspertów wynika jasno: obecny stan zdrowia psychicznego w środowisku akademickim jest nie tylko problemem społecznym, lecz także barierą rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego.

Bez wzmocnienia finansowania, zmniejszenia presji systemowej i poprawy warunków pracy trudno będzie oczekiwać poprawy wskaźników dobrostanu akademików.