REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Darmowy obiad dla wszystkich uczniów szkół podstawowych? Jest projekt przepisów, ale są też poważne wątpliwości

Darmowy obiad dla wszystkich uczniów szkół podstawowych? Jest projekt przepisów, ale są też poważne wątpliwości

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 grudnia 2025, 14:39
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Darmowy obiad dla wszystkich uczniów szkół podstawowych? Jest projekt przepisów, ale są też poważne wątpliwości
Darmowy obiad dla wszystkich uczniów szkół podstawowych? Jest projekt przepisów, ale są też poważne wątpliwości
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kto zapłaci za darmowe obiady dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ile to by kosztowało? Te pytania budzą wiele emocji. Jednak czy zapewnienie dostępu do bezpłatnych posiłków bez rozwiązania istniejących już teraz problemów ma sens?

Darmowy obiad dla wszystkich uczniów szkół podstawowych?

Temat gorących posiłków w szkołach i działalności szkolnych stołówek jest podejmowany od lat i w praktyce jest źródłem wielu problemów. Powstają one w kontekście różnych aspektów tej tematyki i dotyczą m.in. samego prawa do posiłków, opodatkowania VAT i odsetek od nieterminowego uiszczania należności. I choć z jednej strony nikt nie kwestionuje tego, że każde dziecko powinno mieć prawo do ciepłego posiłku w szkole, to jednak wiele osób dostrzega, że zagwarantowanie go bezpłatnie może być trudne. Mimo tego powstał projekt ustawy, która znosi odpłatność za jeden gorący posiłek w szkołach podstawowych oraz w szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – z wyłączeniem szkół dla dorosłych, co oznacza rozszerzenie prawa do darmowych posiłków. Celem projektodawców jest to, aby każdy uczeń, niezależnie od swojej sytuacji rodzinnej i kryterium dochodowego miał możliwość spożycia gorącego posiłku. Takie odłączenie dostępności posiłku od poziomu zamożności miałoby również stanowić gwarancję prawidłowego odżywiania uczniów we wszystkich grupach społecznych i zlikwidować problem stygmatyzacji i podziału uczniów.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Polecamy: Kalendarz 2026

Jest projekt przepisów, ale są też poważne wątpliwości

Jednak czy realizacja takiego pomysłu jest w ogóle możliwa? Samorządy od razu wskazują na dwa podstawowe problemy: nie w każdej szkole jest stołówka i nie każdy uczeń chce zjeść w szkole obiad. W dalszej kolejności padają oczywiście słowa o skutkach finansowych wprowadzenia takiego rozwiązania, które są trudne do oszacowania.

Projektodawcy twierdzą jednak, że to policzyli, a wejście w życie regulacji przewidzianych w projekcie miałoby kosztować budżet państwa ok. 6 mld 16 mln zł rocznie. Pojawiły się już jednak głosy o tym, że ta wartość jest mocno niedoszacowana. Jak podaje portal prawo.pl, KSOiW NSZZ „Solidarność” wyliczył, że przy założeniu, że koszt jednego posiłku to 10 zł, liczba dni nauki to 180, a dodatkowe koszty utrzymania zaplecza i personelu stanowią 20 proc. wartości posiłków to dla szkoły liczącej 300 uczniów koszt roczny wyniesie ok. 648 tys. zł, a dla szkoły liczącej 1000 uczniów ok. 2 mln 160 tys. zł. Jednocześnie koszt modernizacji kuchni i stołówki w takich szkołach należy szacować odpowiednio na 200 do 400 tys. zł w małej szkole i 1 do 1,5 mln zł w dużej szkole. Uwzględniając 6,5 mln uczniów szkół podstawowych, całkowity koszt programu wyniesie więc 11,7 mld zł rocznie, a z kosztami obsługi, mediów i personelu będzie to 14 do 15 mld złotych rocznie.

Polecamy: Prawa i obowiązki dyrektora szkoły (PDF)

REKLAMA

Ciepły posiłek przyprawiony problemami

Niezależnie od aspektu finansowego warto pamiętać, że posiłki w szkołach to generalnie zagadnienie problematyczne. Nawet szkoły, które dysponują kuchnią, zazwyczaj posiadają niewielkie stołówki, w których trudno jest zapewnić uczniom możliwość spokojnego spożycia posiłku. Przerwy obiadowe są krótkie, dzieci jedzą w pośpiechu, a młodsi uczniowie mają problem z tym, by zmieścić się w wyznaczonym czasie. To właśnie to w połączeniu z zastrzeżeniami rodziców dotyczącymi jakości serwowanych dzieciom obiadów sprawia, że niektórzy niechętnie korzystają z możliwości skorzystania z ciepłego posiłku w placówce oświatowej. Fakt, że będzie on dostępny za darmo prawdopodobnie tego nie zmieni. Nie tylko nie rozwiąże to bowiem obecnych problemów organizacyjnych, ale wręcz je nasili.

Przypomnijmy, że od 1 września 2022 r. gminy mają obowiązek zapewnienia uczniom szkół podstawowych jednego gorącego posiłku. Muszą też stworzyć możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Nie jest to jednak równoznaczne z prawem do posiłku darmowego. Ten przysługuje jedynie w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny albo w innych wyjątkowo uzasadnionych sytuacjach losowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Darmowy obiad dla wszystkich uczniów szkół podstawowych? Jest projekt przepisów, ale są też poważne wątpliwości
05 gru 2025

Kto zapłaci za darmowe obiady dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ile to by kosztowało? Te pytania budzą wiele emocji. Jednak czy zapewnienie dostępu do bezpłatnych posiłków bez rozwiązania istniejących już teraz problemów ma sens?
Zimowa Szkoła Innowacji 2025: bezpłatne warsztaty i wykłady o sztucznej inteligencji dla doktorantów
05 gru 2025

Uniwersytet Warszawski zaprasza doktorantów z całej Polski na Zimową Szkołę Innowacji, która odbędzie się w dniach 15–17 grudnia 2025 r. w nowym budynku Wydziału Psychologii przy ul. Banacha 2d. Rejestracja trwa do 8 grudnia – udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Trudniej będzie zlikwidować szkołę, a konsultacje społeczne będą obowiązkowe. Co jeszcze planuje MEN? Rząd przyjął już projekt zmian
05 gru 2025

Niż demograficzny jest już za progiem. I choć jeszcze niedawno największym problemem MEN były brak kadry i niespodziewany napływ uczniów z Ukrainy, to teraz trzeba już myśleć o tym, jak uniknąć likwidacji placówek i zapewnić pracę nauczycielom.
Kryzys zdrowia psychicznego na uczelniach. Dramatyczne dane: nawet 65% studentów zgłasza objawy lękowe
05 gru 2025

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji i Nauki przedstawiono najnowsze dane dotyczące kondycji psychicznej studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Z badań wynika, że polskie środowisko akademickie znajduje się w jednym z najgłębszych kryzysów dobrostanu psychicznego w Europie. Ministerstwo zapowiada działania, ale eksperci podkreślają, że bez zmian systemowych – w tym zwiększenia finansowania nauki – negatywne trendy będą się pogłębiać.

REKLAMA

Zaskakujące wyniki badań. Dzieci tracą umiejętność odczytywania emocji
05 gru 2025

Coraz więcej dzieci ma trudność z właściwą interpretacją emocji — zarówno w mimice, jak i w głosie czy krótkiej sytuacji społecznej. Zjawisko, na które od lat zwracają uwagę psychologowie, po okresie pandemii stało się jeszcze bardziej widoczne. Odpowiedzią na ten problem jest aplikacja „Emocean”, stworzona przez interdyscyplinarny zespół informatyków i psychologów z Uniwersytetu Śląskiego. Narzędzie ma wspierać wczesne wykrywanie trudności oraz codzienny trening kompetencji emocjonalnych u najmłodszych.
Stypendia na uczelniach: Sejm opóźnia wejście w życie nowych zasad. Co zmieni nowelizacja ustawy?
05 gru 2025

Wejście w życie nowych przepisów o gospodarowaniu funduszem stypendialnym zostanie przesunięte z 1 stycznia na 1 października 2026 r. Zmiana ma ułatwić uczelniom planowanie wydatków i zwiększyć elastyczność finansowania stypendiów – informuje Ministerstwo Nauki. Nowe regulacje obejmą ponad 150 tys. studentów.
Nowa podstawa programowa dla przedszkoli pod ostrzałem. O co chodzi?
05 gru 2025

Nowy projekt podstaw programowych dla przedszkoli wywołał gorącą dyskusję w środowisku oświatowym. Dokument, który trafił na biurko minister edukacji Barbary Nowackiej, został określony przez część ekspertów jako „szkodliwy dla dzieci”. Autorzy projektu odpierają zarzuty i przekonują, że proponowane zmiany mają urealnić wymagania oraz lepiej dopasować je do potrzeb najmłodszych.
Religia w szkole z nową podstawą programową. Kiedy zmiany w podręcznikach?
04 gru 2025

Episkopat zaprezentował nową podstawę programową nauczania religii w szkole. Ma ona odpowiadać na współczesne wyzwania, a także na pytania uczniów dotyczące sensu istnienia. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem konkretnego programu nauczania.

REKLAMA

Ruszyły konsultacje Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego 2025–2035. Pierwsze spotkanie odbyło się na Śląsku
04 gru 2025

Od 1 grudnia trwają szerokie konsultacje projektu Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na lata 2025–2035. Dokument ma wyznaczyć kierunki rozwoju uczelni w Polsce na kolejną dekadę, koncentrując się na jakości kształcenia, odpowiedzialności społecznej i innowacyjnym ekosystemie akademickim. Pierwsze spotkanie konsultacyjne zorganizowano na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Religia w polskich szkołach w kryzysie! Sprawdź, ile dzieci naprawdę chodzi na lekcje
04 gru 2025

Coraz mniej uczniów uczęszcza na lekcje religii w polskich szkołach – szczególnie w szkołach ponadpodstawowych. Najnowsze dane pokazują znaczące różnice między miastami, a nowe regulacje wprowadzone od września 2024 roku dodatkowo zmieniają organizację zajęć. Spadek zainteresowania katechezą staje się trwałym trendem, który wymaga refleksji zarówno od nauczycieli, jak i rodziców.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA