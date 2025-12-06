REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Szkoła » Ferie z programowaniem. Bezpłatne półkolonie w 16 miejscowościach

Ferie z programowaniem. Bezpłatne półkolonie w 16 miejscowościach

06 grudnia 2025, 06:00
Wioleta Matela-Marszałek
oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Gdzie odbędą się bezpłatne półkolonie?
Gdzie odbędą się bezpłatne półkolonie?
Trwają zapisy na półkolonie zimowe, podczas których uczniowie poznają m.in. tajniki programowania. Warsztaty odbędą się w małych miejscowościach. Celem projektu jest bowiem wyrównywanie szans edukacyjnych.

Kto może wziąć udział w bezpłatnych półkoloniach?

Warsztaty odbędą się w ramach Klubu Cyfrowych Możliwości. To projekt finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS), realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog.

Półkolonie obejmą cztery dni warsztatów po pięć godzin lekcyjnych każdego dnia. W programie przewidziano:

  • podstawy kodowania;
  • kreatywne wykorzystanie technologii;
  • programowanie robotów;
  • odkrywanie tajników sztucznej inteligencji i zasady cyfrowej higieny

Ważne

Projekt skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Udział w półkoloniach jest bezpłatny, ale liczba miejsc - ograniczona.

Zajęcia będą prowadziły studentki kierunków ścisłych.

Gdzie odbędą się zimowe półkolonie?

Projekt nie obejmuje największych miast. Na liście znalazły się:

  • Głowaczów, 20-23.01.2026, Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Głowaczowie, ul. Warecka 10;
  • Opacz, 20-23.01.2026, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6, Opacz 9, 05-520 Konstancin-Jeziorna;
  • Łochów, 26-29.01.2026, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej, ul. 1 Maja 47;
  • Ćmielów, 27-30.01.2026, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego, ul. Długa 164;
  • Stryków, 3-6.02.2026, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Noblistów Polskich, ul. Targowa 21;
  • Witów-Kolonia, 3-6.02.2026, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Witów-Kolonia 47, 97-330 Sulejów;
  • Żychlin, 9-12.02.2026, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Stefana Żeromskiego 8;
  • Rawa Mazowiecka, 10-13.02.2026, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej, ul. Miła 2;
  • Zelów, 10-13.02.2026, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Stefana Żeromskiego 53;
  • Radzyń Podlaski, 16-19.02.2026, Szkoła Podstawowa nr 1 im Bohaterów Powstania Styczniowego, ul. Jana Pawła II 25;
  • Dąbrowa, 17-20.02.2026, Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren, ul. Szkolna 41;
  • Pobiedziska, 17-20.02.2026, Szkoła Podstawowa Montessori, ul. Tysiąclecia 2;
  • Trzcianka, 24-27.02.2026, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego, ul. Stanisława Staszica 6;
  • Mosina, 24-27.02.2026, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 1;
  • Krasnystaw, 24-27.02.2026, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II, ul. Marszałka Piłsudskiego 21;
  • Łęczna, 24-27.02.2026, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II, ul. Jaśminowa 6.

Jak zgłosić dziecko?

Zgłoszenia może dokonać tylko rodzic lub opiekun prawny. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://klubcyfrowychmozliwosci.pl/harmonogram

Po wybraniu miejscowości i wypełnieniu formularza trzeba poczekać na potwierdzenie zgłoszenia. Wymagane dokumenty do wypełnienia rodzic dostanie mailem.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://klubcyfrowychmozliwosci.pl/

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Źródło: INFOR
