Dziennik Gazeta Prawna i Wydział Prawa i Administracji UW łączą siły na rzecz edukacji i debaty publicznej

Dziennik Gazeta Prawna i Wydział Prawa i Administracji UW łączą siły na rzecz edukacji i debaty publicznej

05 listopada 2025, 10:55
Dziennik Gazeta Prawna i Wydział Prawa i Administracji UW łączą siły na rzecz edukacji i debaty publicznej
Dziennik Gazeta Prawna i Wydział Prawa i Administracji UW łączą siły na rzecz edukacji i debaty publicznej
Wojtek GĂłrski
DGP

Dziennik Gazeta Prawna oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zawarły strategiczne porozumienie o współpracy, którego celem jest wspólne działanie na rzecz rozwoju debaty publicznej, edukacji prawniczej oraz popularyzacji eksperckiej wiedzy prawnej. Porozumienie podpisali: Marcin Krawczak, wiceprezes zarządu INFOR S.A. oraz prof. dr hab. Sławomir Żółtek, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W ramach partnerstwa planowana jest realizacja szeregu wspólnych inicjatyw – w szczególności konferencji, seminariów i debat – skierowanych przede wszystkim do studentów prawa i administracji. Wydarzenia te mają sprzyjać kształtowaniu postaw zaangażowania obywatelskiego, pogłębianiu wiedzy prawniczej oraz lepszemu zrozumieniu procesów zachodzących w życiu publicznym.

Redakcja Dziennika Gazety Prawnej będzie korzystać z potencjału naukowego Wydziału – wiedzy i doświadczenia jego kadry akademickiej – przy opracowywaniu specjalistycznych treści publikowanych zarówno w wydaniu papierowym, jak i w serwisach internetowych DGP. Ekspertyzy, opinie prawne i komentarze naukowców z UW stanowić będą istotne uzupełnienie dziennikarskich analiz, wzmacniając merytoryczną jakość mediów INFOR-u.

Współpraca z tak renomowaną jednostką, jak Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jest dla INFOR-u naturalnym kierunkiem rozwoju. Łączymy doświadczenie redakcyjne i siłę dotarcia Dziennika Gazety Prawnej z dorobkiem naukowym i autorytetem środowiska akademickiego. Dzięki temu możemy jeszcze lepiej wspierać zarówno profesjonalistów, jak i przyszłych prawników w dostępie do rzetelnej, aktualnej wiedzy – podkreśla Marcin Krawczak, wiceprezes zarządu INFOR S.A.

- To początek doskonale rokującej współpracy pomiędzy najbardziej opiniotwórczym i fachowym dziennikiem prawnym w kraju a największym oraz najlepszym Wydziałem Prawa w Polsce. Wspólne działania tych dwóch ośrodków stanowią zapowiedź inicjatyw, które mogą realnie wpłynąć na rozwój debaty prawnej, popularyzację wiedzy i podnoszenie standardów w środowisku prawniczym. Szczególnie istotną częścią naszej współpracy jest zapewnienie Studentom szerokiego dostępu do DGP. Pozwoli im to na pogłębienie wiedzy na temat otaczającej nas rzeczywistości społeczno-gospodarczej, a także pozwoli im być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami w sektorze publicznym – komentuje prof. dr hab. Sławomir Żółtek, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW.

oprac. Iga Leszczyńska
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
Edukacja
Dziennik Gazeta Prawna i Wydział Prawa i Administracji UW łączą siły na rzecz edukacji i debaty publicznej
05 lis 2025

Dziennik Gazeta Prawna oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zawarły strategiczne porozumienie o współpracy, którego celem jest wspólne działanie na rzecz rozwoju debaty publicznej, edukacji prawniczej oraz popularyzacji eksperckiej wiedzy prawnej. Porozumienie podpisali: Marcin Krawczak, wiceprezes zarządu INFOR S.A. oraz prof. dr hab. Sławomir Żółtek, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
