Strona główna » Edukacja » Studia » Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Doktoranci będą mogli otrzymać zapomogę w trudnej sytuacji

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Doktoranci będą mogli otrzymać zapomogę w trudnej sytuacji

09 marca 2026, 11:11
oprac. Oliwia Zielińska
Education,Spending,Concept,Detail,With,Mortarboard,On,Stack,Of,Books
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Doktoranci będą mogli otrzymać zapomogę w trudnej sytuacji
Shutterstock

W poniedziałek, 9 marca 2026 r. kancelaria prezydenta poinformowała, że Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Celem nowelizacji jest umożliwienie przyznania zapomogi doktorantowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Za projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce odpowiedzialny był resort nauki i szkolnictwa wyższego. Nowelizacja powstała w ramach pakietu deregulacyjnego.

Przyznanie zapomogi doktorantowi

Nowelizacja podpisana przez prezydenta zakłada umożliwienie przyznania zapomogi doktorantowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Taka zapomoga finansowana ma być ze środków własnych podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Przyznawanie zapomogi należeć będzie do rektora uczelni, dyrektora instytutu Polskiej Akademii Nauk, dyrektora instytutu badawczego, dyrektora instytutu międzynarodowego lub dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Warunki jej przyznawania zostaną ustalone w porozumieniu z samorządem doktorantów. Zapomoga, podobnie jak w przypadku zapomogi przysługującej studentom, będzie mogła zostać przyznana maksymalnie dwa razy w roku akademickim.

Szkoły doktorskie a zapomogi dla doktorantów

Wprowadzone 1 października 2019 r. szkoły doktorskie zastąpiły dotychczasowe studia doktoranckie. Reforma poprawiła status materialny doktorantów, ale jednocześnie zlikwidowała część wcześniejszych form wsparcia, w tym zapomogi.

W kolejnych latach zaczęto jednak wskazywać na potrzebę ich przywrócenia. Podkreślano, że doktoranci, podobnie jak studenci, mogą znaleźć się w nagłej, trudnej sytuacji życiowej, która utrudnia prowadzenie badań lub codzienne funkcjonowanie.

Jak wskazywało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nowe przepisy mają umożliwić przyznawanie zapomóg w wyjątkowych sytuacjach losowych. Świadczenia będą finansowane ze środków własnych uczelni i instytutów. Ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Źródło: PAP
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Doktoranci będą mogli otrzymać zapomogę w trudnej sytuacji

09 mar 2026
09 mar 2026

W poniedziałek, 9 marca 2026 r. kancelaria prezydenta poinformowała, że Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Celem nowelizacji jest umożliwienie przyznania zapomogi doktorantowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
