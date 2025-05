Wyniki naboru do projektu „Aktywny do kwadratu”. Tysiące szkół z dofinansowaniem na dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów

Znane są już wyniki naboru do projektu „Aktywny do Kwadratu”. Ponad 7 tys. szkół otrzyma wsparcie przy organizacji dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

Zakończony nabór do projektu Aktywny do Kwadratu

Zakończony został proces kwalifikacji złożonych wniosków do projektu „Aktywny do Kwadratu” stanowiącego jeden z elementów programu „Aktywna szkoła”. Ogółem do realizacji zadań przyjęto 7625 wniosków – poinformował operator programu fundacja „Orły Sportu”. Wyniki naboru do projektu „Aktywny do Kwadratu” znajdują się POD TYM LINKIEM.

Od poniedziałku 17 lutego dyrektorzy szkół w systemie elektronicznym „Aktywna Szkoła” muszą potwierdzić swoje zgłoszenie oraz stworzyć grupy ćwiczebne na podstawie przydziału godzinowego i przypisać do nich prowadzących.

Projekt Aktywny do Kwadratu

Projekt „Aktywny do Kwadratu” dotyczy organizacji dodatkowych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w terminie od 1 lutego do 30 listopada 2025 r. (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych, ferii zimowych oraz dni świątecznych). Zajęcia będą się odbywały w grupach ćwiczebnych powyżej 15 osób do 3 razy w tygodniu dla klas IV i starszych i do 2 razy w tygodniu dla klas I-III szkół podstawowych.

Prowadzącymi zajęcia mogą być nauczyciele WF lub przedstawiciele organizacji sportowej np. klubu, fundacji, stowarzyszenia, okręgowego związku sportowego, polskiego związku sportowego. Maksymalnie prowadzący może mieć 84 godziny zajęć miesięcznie z wynagrodzeniem wynoszącym 90 zł brutto za godzinę ćwiczebną (60 minut).