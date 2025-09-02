Wady postawy u dzieci w wieku szkolnym. Jak zapobiegać? Jakie buty wybrać? Poradnik NFZ

Na wady postawy dzieci w wieku szkolnym składa się wiele elementów. Największym wrogiem prawidłowej postawy uczniów jest długotrwałe siedzenie. Jak zatem zapobiegać chorobom dzieci? Jakie buty wybrać do szkoły? Oto kompleksowy poradnik NFZ.

rozwiń >

Wady postawy u dzieci w wieku szkolnym

Dzieci w wieku szkolnym spędzają w pozycji siedzącej nawet kilkanaście godzin dziennie w szkolnych ławkach, przy odrabianiu lekcji czy podczas zajęć dodatkowych. A gdy nadchodzi czas odpoczynku, także najczęściej siadają – przed ekranem komputera, telewizora albo z telefonem w dłoni.

REKLAMA

Autopromocja

To właśnie długotrwałe siedzenie, zwłaszcza w nieprawidłowej pozycji, jest jednym z głównych czynników rozwoju wad postawy. Nie chodzi tylko o estetykę. Nieleczone wady są przyczyną wielu problemów zdrowotnych i mogą prowadzić nawet do kalectwa.

Jak przeciwdziałać wadom postawy u dzieci?

Jeśli chcesz uniknąć rozwoju wad postawy u dziecka:

zredukuj jego siedzący tryb życia

zachęcaj dziecko do zwiększonej aktywności ruchowej

ucz dziecko, jak utrzymywać prawidłową postawę ciała

ogranicz korzystanie ze smartfonów – nienaturalnie pochylona głowa nad telefonem obciąża odcinek szyjny

– nienaturalnie pochylona głowa nad telefonem obciąża odcinek szyjny odpowiednio dostosuj miejsce nauki i wypoczynku dziecka – ergonomiczne biurko, krzesło i dobre oświetlenie to inwestycja w zdrowy kręgosłup.

Jakie są wady postawy?

Wady postawy to nieprawidłowe (niefizjologiczne) ułożenie ciała, które może prowadzić do bólu, dolegliwości neurologicznych i nieprawidłowego rozwoju narządów wewnętrznych. Wady postawy zazwyczaj kojarzą nam się z krzywym kręgosłupem, ale dotyczą także:

stóp (np. płaskostopie),

kolan (koślawość, szpotawość),

miednicy,

barków,

łopatek,

zaburzeń prawidłowego napięcia mięśniowego.

Ważne Wczesne wykrycie wad postawy, pozwala na ich skuteczną korekcję.

Fizjoterapeutka radzi, jak zapobiegać wadom postawy

Twoje dziecko przyjmuje złą postawę? A może zbyt dużo czasu spędza przed komputerem i telewizorem? Wady postawy to coraz większy problem dzieci w wieku szkolnym. Niestety, nieleczone z wiekiem pogłębiają się i utrwalają. O tym jak im zapobiegać rozmawiamy z dr Justyną Blodą – fizjoterapeutką pediatryczną.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jakie buty są najlepsze do szkoły?

Wybór obuwia dla dziecka do szkoły to nie lada wyzwanie. Ma ono ogromne znaczenie dla jego zdrowia i prawidłowej postawy. Dzieci spędzają w szkole wiele godzin, co sprawia, że ich stopy intensywnie pracują. Niewłaściwie dobrane buty mogą prowadzić nie tylko do problemów ze stopami, ale także z całym układem ruchu, w tym z kręgosłupem i stawami.

Wybierając obuwie dla dziecka, zwróć uwagę na:

elastyczność – powinno zginać się w obu kierunkach (bez wysiłku)

– powinno zginać się w obu kierunkach (bez wysiłku) lekkość – powinno być tak lekkie, jak to tylko możliwe

– powinno być tak lekkie, jak to tylko możliwe odpowiedni kształt – który będzie odpowiadał anatomicznemu kształtowi stóp: odpowiednio szerokie w palcach (by ich nie uciskać) oraz węższe w okolicach pięty (by dobrze trzymać stopę)

– który będzie odpowiadał anatomicznemu kształtowi stóp: odpowiednio szerokie w palcach (by ich nie uciskać) oraz węższe w okolicach pięty (by dobrze trzymać stopę) naturalne materiały – takie jak: skóra, bawełna czy wełna, żeby stopy mogły swobodnie oddychać i się nie pociły

– takie jak: skóra, bawełna czy wełna, żeby stopy mogły swobodnie oddychać i się nie pociły łatwość zakładania – wybierz buty, które dziecko bez trudu samodzielnie założy

– wybierz buty, które dziecko bez trudu samodzielnie założy giętką, cienką i antypoślizgową podeszwę – np. z kauczuku, dzięki temu dziecko będzie bezpieczniejsze także na śliskich powierzchniach

– np. z kauczuku, dzięki temu dziecko będzie bezpieczniejsze także na śliskich powierzchniach dopasowany rozmiar – buty nie powinny w żaden sposób uciskać stóp dziecka ani się z nich zsuwać

– buty nie powinny w żaden sposób uciskać stóp dziecka ani się z nich zsuwać dopasowanie do typu stopy – zależnie od tego czy jest ona wąska, szeroka, czy ma wysokie podbicie.

Zdrowie dziecka - podstawowe zasady

Oto podstawowe zasady ułatwiające dbanie o zdrowie dzieci:

Regularne bilanse zdrowia: wizyty kontrolne u lekarza rodzinnego pozwalają wcześnie wykryć ewentualne nieprawidłowości w rozwoju dziecka. Codzienna aktywność fizyczna: dziecko powinno ruszać się co najmniej 60 minut dziennie, to podstawa prawidłowego rozwoju. Higiena snu: dziecko potrzebuje odpowiedniego materaca i poduszki, które zapewnią zdrowe podparcie dla kręgosłupa w czasie odpoczynku. Dobry przykład rodziców: dzieci uczą się przez obserwację. Jeśli widzą, że rodzice dbają o prawidłową postawę i ruch, chętniej same przejmują zdrowe nawyki.

Źródło: NFZ