Wady postawy u dzieci w wieku szkolnym. Jak zapobiegać? Jakie buty wybrać? Poradnik NFZ
REKLAMA
REKLAMA
Na wady postawy dzieci w wieku szkolnym składa się wiele elementów. Największym wrogiem prawidłowej postawy uczniów jest długotrwałe siedzenie. Jak zatem zapobiegać chorobom dzieci? Jakie buty wybrać do szkoły? Oto kompleksowy poradnik NFZ.
- Wady postawy u dzieci w wieku szkolnym
- Jak przeciwdziałać wadom postawy u dzieci?
- Jakie są wady postawy?
- Fizjoterapeutka radzi, jak zapobiegać wadom postawy
- Jakie buty są najlepsze do szkoły?
- Zdrowie dziecka - podstawowe zasady
Wady postawy u dzieci w wieku szkolnym
Dzieci w wieku szkolnym spędzają w pozycji siedzącej nawet kilkanaście godzin dziennie w szkolnych ławkach, przy odrabianiu lekcji czy podczas zajęć dodatkowych. A gdy nadchodzi czas odpoczynku, także najczęściej siadają – przed ekranem komputera, telewizora albo z telefonem w dłoni.
REKLAMA
To właśnie długotrwałe siedzenie, zwłaszcza w nieprawidłowej pozycji, jest jednym z głównych czynników rozwoju wad postawy. Nie chodzi tylko o estetykę. Nieleczone wady są przyczyną wielu problemów zdrowotnych i mogą prowadzić nawet do kalectwa.
Jak przeciwdziałać wadom postawy u dzieci?
Jeśli chcesz uniknąć rozwoju wad postawy u dziecka:
- zredukuj jego siedzący tryb życia
- zachęcaj dziecko do zwiększonej aktywności ruchowej
- ucz dziecko, jak utrzymywać prawidłową postawę ciała
- ogranicz korzystanie ze smartfonów – nienaturalnie pochylona głowa nad telefonem obciąża odcinek szyjny
- odpowiednio dostosuj miejsce nauki i wypoczynku dziecka – ergonomiczne biurko, krzesło i dobre oświetlenie to inwestycja w zdrowy kręgosłup.
Jakie są wady postawy?
Wady postawy to nieprawidłowe (niefizjologiczne) ułożenie ciała, które może prowadzić do bólu, dolegliwości neurologicznych i nieprawidłowego rozwoju narządów wewnętrznych. Wady postawy zazwyczaj kojarzą nam się z krzywym kręgosłupem, ale dotyczą także:
- stóp (np. płaskostopie),
- kolan (koślawość, szpotawość),
- miednicy,
- barków,
- łopatek,
- zaburzeń prawidłowego napięcia mięśniowego.
Wczesne wykrycie wad postawy, pozwala na ich skuteczną korekcję.
Fizjoterapeutka radzi, jak zapobiegać wadom postawy
Twoje dziecko przyjmuje złą postawę? A może zbyt dużo czasu spędza przed komputerem i telewizorem? Wady postawy to coraz większy problem dzieci w wieku szkolnym. Niestety, nieleczone z wiekiem pogłębiają się i utrwalają. O tym jak im zapobiegać rozmawiamy z dr Justyną Blodą – fizjoterapeutką pediatryczną.
Jakie buty są najlepsze do szkoły?
Wybór obuwia dla dziecka do szkoły to nie lada wyzwanie. Ma ono ogromne znaczenie dla jego zdrowia i prawidłowej postawy. Dzieci spędzają w szkole wiele godzin, co sprawia, że ich stopy intensywnie pracują. Niewłaściwie dobrane buty mogą prowadzić nie tylko do problemów ze stopami, ale także z całym układem ruchu, w tym z kręgosłupem i stawami.
Wybierając obuwie dla dziecka, zwróć uwagę na:
- elastyczność – powinno zginać się w obu kierunkach (bez wysiłku)
- lekkość – powinno być tak lekkie, jak to tylko możliwe
- odpowiedni kształt – który będzie odpowiadał anatomicznemu kształtowi stóp: odpowiednio szerokie w palcach (by ich nie uciskać) oraz węższe w okolicach pięty (by dobrze trzymać stopę)
- naturalne materiały – takie jak: skóra, bawełna czy wełna, żeby stopy mogły swobodnie oddychać i się nie pociły
- łatwość zakładania – wybierz buty, które dziecko bez trudu samodzielnie założy
- giętką, cienką i antypoślizgową podeszwę – np. z kauczuku, dzięki temu dziecko będzie bezpieczniejsze także na śliskich powierzchniach
- dopasowany rozmiar – buty nie powinny w żaden sposób uciskać stóp dziecka ani się z nich zsuwać
- dopasowanie do typu stopy – zależnie od tego czy jest ona wąska, szeroka, czy ma wysokie podbicie.
Zdrowie dziecka - podstawowe zasady
Oto podstawowe zasady ułatwiające dbanie o zdrowie dzieci:
- Regularne bilanse zdrowia: wizyty kontrolne u lekarza rodzinnego pozwalają wcześnie wykryć ewentualne nieprawidłowości w rozwoju dziecka.
- Codzienna aktywność fizyczna: dziecko powinno ruszać się co najmniej 60 minut dziennie, to podstawa prawidłowego rozwoju.
- Higiena snu: dziecko potrzebuje odpowiedniego materaca i poduszki, które zapewnią zdrowe podparcie dla kręgosłupa w czasie odpoczynku.
- Dobry przykład rodziców: dzieci uczą się przez obserwację. Jeśli widzą, że rodzice dbają o prawidłową postawę i ruch, chętniej same przejmują zdrowe nawyki.
Źródło: NFZ
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA