Mazowiecka kampania „Jestem sobą” rusza w szkołach. Policja i instytucje oświatowe zachęcają uczniów do życia wolnego od uzależnień
Od stycznia do czerwca 2026 r. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na Mazowszu realizowana będzie kampania społeczna „Jestem sobą. Wiem, jak korzystać z wolności. Wybieram życie wolne od narkotyków, alkoholu i przemocy”. Jej partnerem jest Kuratorium Oświaty w Warszawie, a organizatorem Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Kampanii towarzyszy konkurs na plakat lub logotyp promujący ideę życia bez uzależnień.
- Priorytet szkół w 2026 roku: Edukacja antynarkotykowa i profilaktyka uzależnień
- Warsztaty, debaty i webinary. Bogaty program działań dla szkół
- Konkurs na plakat i logotyp kampanii – zgłoszenia do 15 grudnia 2025 r.
- Kuratorium apeluje do dyrektorów szkół o aktywne włączenie się w kampanię
- Dlaczego ten temat jest ważny? – rola profilaktyki w szkołach
Priorytet szkół w 2026 roku: Edukacja antynarkotykowa i profilaktyka uzależnień
Celem kampanii jest zwiększenie świadomości dzieci, młodzieży oraz dorosłych na temat zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych, alkoholu i nowych narkotyków. Instytucje podkreślają także konieczność wzmocnienia kompetencji rodziców i nauczycieli w rozpoznawaniu niepokojących sygnałów oraz prowadzeniu wczesnej interwencji.
Kampania odpowiada na rosnące potrzeby szkół w zakresie przeciwdziałania agresji rówieśniczej i wzmacniania zdrowia psychicznego uczniów, co w ostatnich latach stało się jednym z kluczowych tematów polityki oświatowej.
Warsztaty, debaty i webinary. Bogaty program działań dla szkół
Organizatorzy zaplanowali trzy główne moduły działań edukacyjnych:
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych,
- debaty młodzieżowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
- webinary skierowane do rodziców, nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz specjalistów pracujących z młodzieżą.
Materiały kampanii mają wspierać szkoły w prowadzeniu rzetelnej profilaktyki uzależnień, a także promować zdrowy i odpowiedzialny styl życia.
Konkurs na plakat i logotyp kampanii – zgłoszenia do 15 grudnia 2025 r.
W ramach działań towarzyszących ogłoszono konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przedmiotem konkursu jest stworzenie plakatu lub logotypu kampanii, odzwierciedlającego takie wartości jak:
- wolność od uzależnień,
- promocja zdrowych wyborów,
- przeciwdziałanie przemocy i agresji rówieśniczej,
- wyrażanie własnych postaw i przekonań społecznych poprzez twórczość artystyczną.
Termin nadsyłania prac: 15 grudnia 2025 r.
Zakończenie konkursu: 31 grudnia 2025 r.
Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście – wraz z podpisaną Kartą zgłoszenia – na adres:
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu,
Wydział Prewencji,
ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom.
Zgłoszenia mogą dokonać dyrektorzy szkół lub osoby przez nich upoważnione.
Kuratorium apeluje do dyrektorów szkół o aktywne włączenie się w kampanię
Kuratorium Oświaty w Warszawie zachęca szkoły do:
- zgłaszania udziału w warsztatach, debatach i webinarach,
- informowania uczniów i rodziców o inicjatywie,
- włączania społeczności szkolnych w konkurs plastyczny.
Jak podkreślają organizatorzy, udział w kampanii to szansa na wzmocnienie działań wychowawczych placówek i realne wsparcie młodych osób w podejmowaniu odpowiedzialnych, zdrowych wyborów.
Dlaczego ten temat jest ważny? – rola profilaktyki w szkołach
Rosnąca dostępność substancji psychoaktywnych, presja rówieśnicza oraz problemy emocjonalne sprawiają, że skuteczna profilaktyka uzależnień staje się jednym z najważniejszych wyzwań współczesnej szkoły. Kampanie takie jak „Jestem sobą” mają realny wpływ na budowanie świadomości i odpowiedzialności wśród młodych ludzi.
