Mazowiecka kampania „Jestem sobą” rusza w szkołach. Policja i instytucje oświatowe zachęcają uczniów do życia wolnego od uzależnień

Od stycznia do czerwca 2026 r. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na Mazowszu realizowana będzie kampania społeczna „Jestem sobą. Wiem, jak korzystać z wolności. Wybieram życie wolne od narkotyków, alkoholu i przemocy”. Jej partnerem jest Kuratorium Oświaty w Warszawie, a organizatorem Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Kampanii towarzyszy konkurs na plakat lub logotyp promujący ideę życia bez uzależnień.

Priorytet szkół w 2026 roku: Edukacja antynarkotykowa i profilaktyka uzależnień

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości dzieci, młodzieży oraz dorosłych na temat zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych, alkoholu i nowych narkotyków. Instytucje podkreślają także konieczność wzmocnienia kompetencji rodziców i nauczycieli w rozpoznawaniu niepokojących sygnałów oraz prowadzeniu wczesnej interwencji.

Kampania odpowiada na rosnące potrzeby szkół w zakresie przeciwdziałania agresji rówieśniczej i wzmacniania zdrowia psychicznego uczniów, co w ostatnich latach stało się jednym z kluczowych tematów polityki oświatowej.

Warsztaty, debaty i webinary. Bogaty program działań dla szkół

Organizatorzy zaplanowali trzy główne moduły działań edukacyjnych:

warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych,

dla uczniów szkół podstawowych, debaty młodzieżowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych,

dla uczniów szkół ponadpodstawowych, webinary skierowane do rodziców, nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz specjalistów pracujących z młodzieżą.

Materiały kampanii mają wspierać szkoły w prowadzeniu rzetelnej profilaktyki uzależnień, a także promować zdrowy i odpowiedzialny styl życia.

Konkurs na plakat i logotyp kampanii – zgłoszenia do 15 grudnia 2025 r.

W ramach działań towarzyszących ogłoszono konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przedmiotem konkursu jest stworzenie plakatu lub logotypu kampanii, odzwierciedlającego takie wartości jak:

wolność od uzależnień,

promocja zdrowych wyborów,

przeciwdziałanie przemocy i agresji rówieśniczej,

wyrażanie własnych postaw i przekonań społecznych poprzez twórczość artystyczną.

Termin nadsyłania prac: 15 grudnia 2025 r.

Zakończenie konkursu: 31 grudnia 2025 r.

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście – wraz z podpisaną Kartą zgłoszenia – na adres:

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu,

Wydział Prewencji,

ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom.

Zgłoszenia mogą dokonać dyrektorzy szkół lub osoby przez nich upoważnione.

Kuratorium apeluje do dyrektorów szkół o aktywne włączenie się w kampanię

Kuratorium Oświaty w Warszawie zachęca szkoły do:

zgłaszania udziału w warsztatach, debatach i webinarach,

informowania uczniów i rodziców o inicjatywie,

włączania społeczności szkolnych w konkurs plastyczny.

Jak podkreślają organizatorzy, udział w kampanii to szansa na wzmocnienie działań wychowawczych placówek i realne wsparcie młodych osób w podejmowaniu odpowiedzialnych, zdrowych wyborów.

Dlaczego ten temat jest ważny? – rola profilaktyki w szkołach

Rosnąca dostępność substancji psychoaktywnych, presja rówieśnicza oraz problemy emocjonalne sprawiają, że skuteczna profilaktyka uzależnień staje się jednym z najważniejszych wyzwań współczesnej szkoły. Kampanie takie jak „Jestem sobą” mają realny wpływ na budowanie świadomości i odpowiedzialności wśród młodych ludzi.