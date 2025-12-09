REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Studia » Nowy kierunek studiów: Ochrona ludności i obrona cywilna. Trzy uczelnie łączą siły, by kształcić ekspertów od bezpieczeństwa

Nowy kierunek studiów: Ochrona ludności i obrona cywilna. Trzy uczelnie łączą siły, by kształcić ekspertów od bezpieczeństwa

09 grudnia 2025, 10:52
[Data aktualizacji 09 grudnia 2025, 10:56]
Tomasz Kowalski
Longfin Media
Shutterstock

Już wkrótce ruszy nowy kierunek studiów licencjackich – ochrona ludności i obrona cywilna – tworzony wspólnie przez Akademię Sztuki Wojennej, Akademię Pożarniczą oraz Akademię Policji w Szczytnie. To pierwsza w Polsce tak szeroka międzyuczelniana inicjatywa, której celem jest przygotowanie profesjonalnych kadr do zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego.

Trzy uczelnie, jeden kierunek. Nowy model kształcenia bezpieczeństwa

Akademia Sztuki Wojennej, Akademia Pożarnicza i Akademia Policji w Szczytnie podpisały porozumienie dotyczące wspólnego uruchomienia studiów ochrony ludności i obrony cywilnej. To kierunek skierowany zarówno do studentów cywilnych, jak i funkcjonariuszy, dla których przygotowana zostanie formuła niestacjonarna.

Nowe studia mają ruszyć już w najbliższym roku akademickim. Podział zajęć pomiędzy uczelnie został zaplanowany w sposób odzwierciedlający logikę realnych zagrożeń:

  • 1. rok – Akademia Policji w Szczytnie

Studenci poznają zagrożenia czasu pokoju, m.in. kwestie związane z bezpieczeństwem publicznym, przestępczością i ochroną ludności.

  • 2. rok – Akademia Pożarnicza

Nauka koncentruje się na reagowaniu kryzysowym, przeciwdziałaniu skutkom klęsk żywiołowych oraz zarządzaniu w sytuacjach nagłych.

  • 3. rok – Akademia Sztuki Wojennej

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania państwa i służb w warunkach wojennych oraz obrony cywilnej w czasie konfliktu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Taki podział ma zapewnić dostęp do najważniejszych kompetencji i wiedzy trzech specjalistycznych środowisk akademickich.

Dlaczego powstaje nowy kierunek? Odpowiedź na współczesne zagrożenia

W dobie nasilających się kryzysów – od ekstremalnych zjawisk pogodowych, przez cyberzagrożenia, po napięcia geopolityczne – rośnie zapotrzebowanie na wyspecjalizowane kadry potrafiące działać na styku służb, administracji i społeczeństwa.

Zdaniem inicjatorów projektu, państwo musi nie tylko odbudować system obrony cywilnej, ale także zadbać o wykształcenie nowych specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe.

Absolwenci kierunku mają zasilać m.in.:

  • urzędy gmin, powiatów i województw,
  • instytucje administracji rządowej,
  • centra zarządzania kryzysowego,
  • służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i reagowanie kryzysowe.

Praktyczna ścieżka rozwoju. Możliwość dołączenia do Legii Akademickiej

Akademia Sztuki Wojennej zapowiada, że studenci będą mogli zapisać się do Legii Akademickiej, czyli wojskowego programu szkoleniowego dla studentów.

Niewykluczone, że po zakończeniu studiów absolwenci uzyskają tytuł podporucznika rezerwy, co dodatkowo wzmocni atrakcyjność kierunku i otworzy drogę do pracy w strukturach obrony państwa.

Kto może studiować ochronę ludności i obronę cywilną?

Studia mają charakter:

  • stacjonarny – dla kandydatów cywilnych,
  • niestacjonarny – dla funkcjonariuszy służb mundurowych.

Rekrutacja obejmie 35 miejsc w pierwszym naborze, jednak uczelnie nie wykluczają rozbudowy programu w kolejnych latach.

Nowy kierunek – inwestycja w państwowe bezpieczeństwo

Wspólna inicjatywa trzech uczelni to największy od lat projekt edukacyjny w obszarze bezpieczeństwa publicznego i obrony cywilnej. Dzięki połączeniu kompetencji policyjnych, pożarniczych i wojskowych, studenci otrzymają dostęp do unikatowej wiedzy i praktyk, które mają przygotować ich do realnych wyzwań współczesnych kryzysów.

Źródło: INFOR
