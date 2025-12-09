„Edukacja z wojskiem” w krakowskich szkołach. MEN i MON szkolą już setki tysięcy uczniów

Program „Edukacja z wojskiem” dociera do coraz większej liczby szkół w Polsce. Do tej pory żołnierze przeprowadzili zajęcia w blisko 7 tys. placówek i przeszkolili ponad 200 tys. uczniów. W Krakowie inicjatywę obserwował sekretarz stanu w MEN Henryk Kiepura, który wziął udział także w Okrągłym Stole Uczniowskim dotyczącym bezpieczeństwa i rozwoju szkolnictwa.

rozwiń >

Czym jest program „Edukacja z wojskiem”?

„Edukacja z wojskiem” to ogólnopolska inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Obrony Narodowej, której celem jest podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa i obronności kraju. Program skierowany jest do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

W ramach zajęć uczniowie uczą się m.in.:

zasad alarmowania i reagowania na zagrożenia,

sposobów wzywania pomocy,

podstaw ewakuacji i odnajdowania schronienia,

technik udzielania pierwszej pomocy,

budowania odporności na zagrożenia informacyjne,

postępowania w sytuacji kontaktu z niezidentyfikowanymi obiektami.

Według danych MEN i MON z programu skorzystało już ponad 200 tys. uczniów z niemal 7 tys. szkół w całej Polsce.

Kraków w centrum zainteresowania MEN

Do jednego z zajęć pokazowych w krakowskim XXV Liceum Ogólnokształcącym dołączył sekretarz stanu MEN Henryk Kiepura, który podkreślił znaczenie edukacji obronnej w obecnych realiach geopolitycznych.

REKLAMA

XXV LO od lat specjalizuje się w edukacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego. W szkole działają:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

certyfikowane klasy mundurowe,

oddział przygotowania wojskowego,

nowoczesna strzelnica multimedialna,

siłownia i kompleks sportowy.

Uczniowie biorą udział w obozach na poligonach oraz specjalistycznych kursach zawodowych, przygotowując się m.in. do służby w wojsku i formacjach mundurowych.

Okrągły Stół Uczniowski: bezpieczeństwo, patriotyzm, przyszłość szkolnictwa

Podczas wizyty w Krakowie Henryk Kiepura uczestniczył również w Okrągłym Stole Uczniowskim z młodzieżą ze szkół ponadpodstawowych z Małopolski.

Debata dotyczyła kluczowych obszarów:

bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego ,

, postaw patriotycznych ,

, r ozwoju szkolnictwa zawodowego i kierunków kształcenia ,

, oczekiwań uczniów względem współczesnej szkoły.

Było to już 15. spotkanie z ogólnopolskiego cyklu 16 debat, którego celem jest budowanie szkoły opartej na dialogu, wymianie doświadczeń i realnym wpływie uczniów na edukacyjną rzeczywistość.

Dlaczego program zdobywa popularność?

Program „Edukacja z wojskiem” wpisuje się w rosnące zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa, obronności oraz edukacji praktycznej. Eksperci wskazują, że inicjatywa:

wzmacnia kompetencje obywatelskie ,

, podnosi świadomość kryzysową młodzieży ,

, buduje kulturę odpowiedzialności i współpracy ,

, może realnie wpływać na wybór ścieżek zawodowych związanych z wojskiem i służbami.

Polecamy: PORADNIK OŚWIATOWY oraz KALENDARZ KSIĄŻKOWY NA 2026 ROK

„Edukacja z wojskiem” – znaczenie dla szkół i samorządów

W dobie rosnących wyzwań dotyczących bezpieczeństwa program staje się ważnym elementem edukacji obywatelskiej. Dla samorządów oznacza również:

rozwój współpracy z jednostkami MON,

możliwość podnoszenia kompetencji kadry,

wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół.

Perspektywy na kolejne lata

MEN zapowiada, że program będzie rozwijany, a liczba szkół uczestniczących w inicjatywie ma rosnąć. W 2025 roku przewidywane jest rozszerzenie katalogu treści o: