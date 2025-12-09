„Edukacja z wojskiem” w krakowskich szkołach. MEN i MON szkolą już setki tysięcy uczniów
Program „Edukacja z wojskiem” dociera do coraz większej liczby szkół w Polsce. Do tej pory żołnierze przeprowadzili zajęcia w blisko 7 tys. placówek i przeszkolili ponad 200 tys. uczniów. W Krakowie inicjatywę obserwował sekretarz stanu w MEN Henryk Kiepura, który wziął udział także w Okrągłym Stole Uczniowskim dotyczącym bezpieczeństwa i rozwoju szkolnictwa.
- Czym jest program „Edukacja z wojskiem”?
- Kraków w centrum zainteresowania MEN
- Okrągły Stół Uczniowski: bezpieczeństwo, patriotyzm, przyszłość szkolnictwa
- Dlaczego program zdobywa popularność?
- „Edukacja z wojskiem” – znaczenie dla szkół i samorządów
- Perspektywy na kolejne lata
Czym jest program „Edukacja z wojskiem”?
„Edukacja z wojskiem” to ogólnopolska inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Obrony Narodowej, której celem jest podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa i obronności kraju. Program skierowany jest do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
W ramach zajęć uczniowie uczą się m.in.:
- zasad alarmowania i reagowania na zagrożenia,
- sposobów wzywania pomocy,
- podstaw ewakuacji i odnajdowania schronienia,
- technik udzielania pierwszej pomocy,
- budowania odporności na zagrożenia informacyjne,
- postępowania w sytuacji kontaktu z niezidentyfikowanymi obiektami.
Według danych MEN i MON z programu skorzystało już ponad 200 tys. uczniów z niemal 7 tys. szkół w całej Polsce.
Kraków w centrum zainteresowania MEN
Do jednego z zajęć pokazowych w krakowskim XXV Liceum Ogólnokształcącym dołączył sekretarz stanu MEN Henryk Kiepura, który podkreślił znaczenie edukacji obronnej w obecnych realiach geopolitycznych.
XXV LO od lat specjalizuje się w edukacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego. W szkole działają:
- certyfikowane klasy mundurowe,
- oddział przygotowania wojskowego,
- nowoczesna strzelnica multimedialna,
- siłownia i kompleks sportowy.
Uczniowie biorą udział w obozach na poligonach oraz specjalistycznych kursach zawodowych, przygotowując się m.in. do służby w wojsku i formacjach mundurowych.
Okrągły Stół Uczniowski: bezpieczeństwo, patriotyzm, przyszłość szkolnictwa
Podczas wizyty w Krakowie Henryk Kiepura uczestniczył również w Okrągłym Stole Uczniowskim z młodzieżą ze szkół ponadpodstawowych z Małopolski.
Debata dotyczyła kluczowych obszarów:
- bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego,
- postaw patriotycznych,
- rozwoju szkolnictwa zawodowego i kierunków kształcenia,
- oczekiwań uczniów względem współczesnej szkoły.
Było to już 15. spotkanie z ogólnopolskiego cyklu 16 debat, którego celem jest budowanie szkoły opartej na dialogu, wymianie doświadczeń i realnym wpływie uczniów na edukacyjną rzeczywistość.
Dlaczego program zdobywa popularność?
Program „Edukacja z wojskiem” wpisuje się w rosnące zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa, obronności oraz edukacji praktycznej. Eksperci wskazują, że inicjatywa:
- wzmacnia kompetencje obywatelskie,
- podnosi świadomość kryzysową młodzieży,
- buduje kulturę odpowiedzialności i współpracy,
- może realnie wpływać na wybór ścieżek zawodowych związanych z wojskiem i służbami.
„Edukacja z wojskiem” – znaczenie dla szkół i samorządów
W dobie rosnących wyzwań dotyczących bezpieczeństwa program staje się ważnym elementem edukacji obywatelskiej. Dla samorządów oznacza również:
- rozwój współpracy z jednostkami MON,
- możliwość podnoszenia kompetencji kadry,
- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół.
Perspektywy na kolejne lata
MEN zapowiada, że program będzie rozwijany, a liczba szkół uczestniczących w inicjatywie ma rosnąć. W 2025 roku przewidywane jest rozszerzenie katalogu treści o:
- nowe moduły dotyczące cyberzagrożeń,
- edukację związaną z obroną cywilną,
- szkolenia praktyczne w terenie.
