Strona główna » Edukacja » Szkoła » „Edukacja z wojskiem" w krakowskich szkołach. MEN i MON szkolą już setki tysięcy uczniów

„Edukacja z wojskiem” w krakowskich szkołach. MEN i MON szkolą już setki tysięcy uczniów

09 grudnia 2025, 12:23
[Data aktualizacji 09 grudnia 2025, 12:27]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
Shutterstock

Program „Edukacja z wojskiem” dociera do coraz większej liczby szkół w Polsce. Do tej pory żołnierze przeprowadzili zajęcia w blisko 7 tys. placówek i przeszkolili ponad 200 tys. uczniów. W Krakowie inicjatywę obserwował sekretarz stanu w MEN Henryk Kiepura, który wziął udział także w Okrągłym Stole Uczniowskim dotyczącym bezpieczeństwa i rozwoju szkolnictwa.

Czym jest program „Edukacja z wojskiem”?

„Edukacja z wojskiem” to ogólnopolska inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Obrony Narodowej, której celem jest podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa i obronności kraju. Program skierowany jest do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

W ramach zajęć uczniowie uczą się m.in.:

  • zasad alarmowania i reagowania na zagrożenia,
  • sposobów wzywania pomocy,
  • podstaw ewakuacji i odnajdowania schronienia,
  • technik udzielania pierwszej pomocy,
  • budowania odporności na zagrożenia informacyjne,
  • postępowania w sytuacji kontaktu z niezidentyfikowanymi obiektami.

Według danych MEN i MON z programu skorzystało już ponad 200 tys. uczniów z niemal 7 tys. szkół w całej Polsce.

Kraków w centrum zainteresowania MEN

Do jednego z zajęć pokazowych w krakowskim XXV Liceum Ogólnokształcącym dołączył sekretarz stanu MEN Henryk Kiepura, który podkreślił znaczenie edukacji obronnej w obecnych realiach geopolitycznych.

XXV LO od lat specjalizuje się w edukacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego. W szkole działają:

  • certyfikowane klasy mundurowe,
  • oddział przygotowania wojskowego,
  • nowoczesna strzelnica multimedialna,
  • siłownia i kompleks sportowy.

Uczniowie biorą udział w obozach na poligonach oraz specjalistycznych kursach zawodowych, przygotowując się m.in. do służby w wojsku i formacjach mundurowych.

Okrągły Stół Uczniowski: bezpieczeństwo, patriotyzm, przyszłość szkolnictwa

Podczas wizyty w Krakowie Henryk Kiepura uczestniczył również w Okrągłym Stole Uczniowskim z młodzieżą ze szkół ponadpodstawowych z Małopolski.

Debata dotyczyła kluczowych obszarów:

  • bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego,
  • postaw patriotycznych,
  • rozwoju szkolnictwa zawodowego i kierunków kształcenia,
  • oczekiwań uczniów względem współczesnej szkoły.

Było to już 15. spotkanie z ogólnopolskiego cyklu 16 debat, którego celem jest budowanie szkoły opartej na dialogu, wymianie doświadczeń i realnym wpływie uczniów na edukacyjną rzeczywistość.

Dlaczego program zdobywa popularność?

Program „Edukacja z wojskiem” wpisuje się w rosnące zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa, obronności oraz edukacji praktycznej. Eksperci wskazują, że inicjatywa:

  • wzmacnia kompetencje obywatelskie,
  • podnosi świadomość kryzysową młodzieży,
  • buduje kulturę odpowiedzialności i współpracy,
  • może realnie wpływać na wybór ścieżek zawodowych związanych z wojskiem i służbami.

„Edukacja z wojskiem” – znaczenie dla szkół i samorządów

W dobie rosnących wyzwań dotyczących bezpieczeństwa program staje się ważnym elementem edukacji obywatelskiej. Dla samorządów oznacza również:

  • rozwój współpracy z jednostkami MON,
  • możliwość podnoszenia kompetencji kadry,
  • wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół.

Perspektywy na kolejne lata

MEN zapowiada, że program będzie rozwijany, a liczba szkół uczestniczących w inicjatywie ma rosnąć. W 2025 roku przewidywane jest rozszerzenie katalogu treści o:

  • nowe moduły dotyczące cyberzagrożeń,
  • edukację związaną z obroną cywilną,
  • szkolenia praktyczne w terenie.
Wersja do druku
Napisz do nas

