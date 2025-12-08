REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Przedszkole » Ferie zimowe 2026. Czy przedszkola i zerówki są otwarte?

Ferie zimowe 2026. Czy przedszkola i zerówki są otwarte?

08 grudnia 2025, 11:55
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Ferie zimowe a przedszkola i zerówki
Ferie zimowe a przedszkola i zerówki
Już w styczniu rozpoczną się ferie zimowe w roku szkolnym 2025/2026. Co z przedszkolakami? Czy w placówkach publicznych dzieci mają zapewnioną opiekę? Jak funkcjonują tzw. zerówki?

Kalendarz ferii zimowych w 2026 roku

W roku szkolnym 2025/2026 ferie zimowe rozpoczną się 19 stycznia i potrwają do 1 marca 2026 r. W obecnym roku szkolnym uczniowie z poszczególnych województw zostali podzieleni na 3 tury:

Z reguły zatem dzieci mają zapewnioną opiekę w przedszkolu również w okresie ferii zimowych. Oczywiście, w tym czasie placówki mogą dostosowywać organizację swojej pracy do niższej frekwencji.

Przykład

Zdarza się, iż grupy są łączone, a zajęcia prowadzone w formie zabaw i dodatkowych atrakcji. Niektóre przedszkola i oddziały przedszkolne organizują specjalne dyżury.

Czy zerówka w szkole ma ferie?

Takie same zasady obowiązują w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach, w tym w zerówkach. Nawet jeśli uczniowie w szkole mają ferie, to młodsze dzieci będą uczęszczały do przedszkola. Możliwe jest również ustalenie w tych dniach przerwy na wspomniany wcześniej wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola (lub rady rodziców) złożony do organu prowadzącego placówkę. Jeżeli nie wprowadzono takiej przerwy, to przedszkolaki korzystają z zajęć.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 2736; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 849).

