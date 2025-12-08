Ferie zimowe 2026. Czy przedszkola i zerówki są otwarte?
Już w styczniu rozpoczną się ferie zimowe w roku szkolnym 2025/2026. Co z przedszkolakami? Czy w placówkach publicznych dzieci mają zapewnioną opiekę? Jak funkcjonują tzw. zerówki?
Kalendarz ferii zimowych w 2026 roku
W roku szkolnym 2025/2026 ferie zimowe rozpoczną się 19 stycznia i potrwają do 1 marca 2026 r. W obecnym roku szkolnym uczniowie z poszczególnych województw zostali podzieleni na 3 tury:
- od 19 stycznia do 1 lutego 2026 r. - mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
- od 2 lutego do 15 lutego 2026 r. - dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie
- od 16 lutego do 1 marca 2026 r. - podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.
Czy w przedszkolu też są ferie?
Przedszkola są placówkami nieferyjnymi.
Zgodnie z przepisami, przedszkole – co do zasady – funkcjonuje cały rok szkolny. Wyjątkiem są tu przerwy ustalone przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola. Jeśli w placówce nie ma rady przedszkola, to wniosek składają wspólnie dyrektor przeszkolą i rada rodziców.
Z reguły zatem dzieci mają zapewnioną opiekę w przedszkolu również w okresie ferii zimowych. Oczywiście, w tym czasie placówki mogą dostosowywać organizację swojej pracy do niższej frekwencji.
Zdarza się, iż grupy są łączone, a zajęcia prowadzone w formie zabaw i dodatkowych atrakcji. Niektóre przedszkola i oddziały przedszkolne organizują specjalne dyżury.
Czy zerówka w szkole ma ferie?
Takie same zasady obowiązują w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach, w tym w zerówkach. Nawet jeśli uczniowie w szkole mają ferie, to młodsze dzieci będą uczęszczały do przedszkola. Możliwe jest również ustalenie w tych dniach przerwy na wspomniany wcześniej wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola (lub rady rodziców) złożony do organu prowadzącego placówkę. Jeżeli nie wprowadzono takiej przerwy, to przedszkolaki korzystają z zajęć.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 2736; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 849).
