RPD: Czy szkoły zapewniają właściwe warunki nauki uczniom nieznającym języka polskiego
REKLAMA
REKLAMA
Rzeczniczka Praw Dziecka zwróciła się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z zapytaniem o stosowanie przepisów dotyczących wyrównywania szans uczniów z Ukrainy. Według RPD szczególnie istotne jest zapewnienie im adekwatnych do ich potrzeb warunków nauki i integracji.
- Zapewnienie uczniom z Ukrainy odpowiednich warunków nauki i integracji
- Wsparcie dla uczniów nie znających języka polskiego
- Czy szkoły stosują przepisy o wyrównaniu szans uczniów cudzoziemskich
Zapewnienie uczniom z Ukrainy odpowiednich warunków nauki i integracji
Rzeczniczka Praw Dziecka skierowała do Ministerstwa Edukacji Narodowej wystąpienie dotyczące sytuacji uczniów niebędących obywatelami polskimi.
REKLAMA
REKLAMA
„W moim zainteresowaniu pozostaje bowiem dobro wszystkich dzieci, w tym także tych, które przebywają na terytorium RP w związku z trwającą wojną w Ukrainie” – napisała Monika Horna-Cieślak.
Rzeczniczka podkreśliła, że znaczna liczba ukraińskich uczniów w polskim systemie oświaty sprawia, że szczególnie istotne jest zapewnienie im adekwatnych do ich potrzeb warunków nauki i integracji.
Wsparcie dla uczniów nie znających języka polskiego
RPD wyraziła poparcie dla przepisów Prawa oświatowego odnoszących się do uczniów, którzy nie znają języka polskiego lub posługują się nim w stopniu niewystarczającym.
REKLAMA
Przepisy umożliwiają bowiem uczniom cudzoziemskim, w tym uchodźcom z Ukrainy, korzystanie z nauki w szkole – dzięki wspomnianym przepisom – mogą korzystać z wsparcia w formie dodatkowych zajęć z języka polskiego, nauki w oddziale przygotowawczym, gdzie proces nauczania jest dostosowany do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów z naciskiem na naukę języka polskiego, pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej jako pomoc nauczyciela, pomocy asystenta międzykulturowego, czy dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów nauczania.
Czy szkoły stosują przepisy o wyrównaniu szans uczniów cudzoziemskich
Monika Horna-Cieślak zwróciła się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z zapytaniem, czy przepisy te są respektowane we wszystkich wymagających tego jednostkach systemu oświaty. Poprosiła też o informację na temat oceny wpływu realizacji tych przepisów na sytuację małoletnich cudzoziemców w polskim systemie edukacji.
REKLAMA
REKLAMA