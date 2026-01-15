REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Szkoła » RPD: Czy szkoły zapewniają właściwe warunki nauki uczniom nieznającym języka polskiego

RPD: Czy szkoły zapewniają właściwe warunki nauki uczniom nieznającym języka polskiego

15 stycznia 2026, 10:36
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
dziecko dziewczynka uczennica Ukraina uchodźcy uczniowie nieznający języka polskiego szkoły RPD MEN wsparcie nauka integracja
RPD: Czy szkoły zapewniają właściwe warunki nauki uczniom nieznającym języka polskiego
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Rzeczniczka Praw Dziecka zwróciła się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z zapytaniem o stosowanie przepisów dotyczących wyrównywania szans uczniów z Ukrainy. Według RPD szczególnie istotne jest zapewnienie im adekwatnych do ich potrzeb warunków nauki i integracji.

Zapewnienie uczniom z Ukrainy odpowiednich warunków nauki i integracji

Rzeczniczka Praw Dziecka skierowała do Ministerstwa Edukacji Narodowej wystąpienie dotyczące sytuacji uczniów niebędących obywatelami polskimi.

REKLAMA

REKLAMA

„W moim zainteresowaniu pozostaje bowiem dobro wszystkich dzieci, w tym także tych, które przebywają na terytorium RP w związku z trwającą wojną w Ukrainie” – napisała Monika Horna-Cieślak.

Rzeczniczka podkreśliła, że znaczna liczba ukraińskich uczniów w polskim systemie oświaty sprawia, że szczególnie istotne jest zapewnienie im adekwatnych do ich potrzeb warunków nauki i integracji.

Wsparcie dla uczniów nie znających języka polskiego

RPD wyraziła poparcie dla przepisów Prawa oświatowego odnoszących się do uczniów, którzy nie znają języka polskiego lub posługują się nim w stopniu niewystarczającym.

REKLAMA

Przepisy umożliwiają bowiem uczniom cudzoziemskim, w tym uchodźcom z Ukrainy, korzystanie z nauki w szkole – dzięki wspomnianym przepisom – mogą korzystać z wsparcia w formie dodatkowych zajęć z języka polskiego, nauki w oddziale przygotowawczym, gdzie proces nauczania jest dostosowany do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów z naciskiem na naukę języka polskiego, pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej jako pomoc nauczyciela, pomocy asystenta międzykulturowego, czy dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów nauczania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy szkoły stosują przepisy o wyrównaniu szans uczniów cudzoziemskich

Monika Horna-Cieślak zwróciła się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z zapytaniem, czy przepisy te są respektowane we wszystkich wymagających tego jednostkach systemu oświaty. Poprosiła też o informację na temat oceny wpływu realizacji tych przepisów na sytuację małoletnich cudzoziemców w polskim systemie edukacji.

Źródło: PAP
RPD: Czy szkoły zapewniają właściwe warunki nauki uczniom nieznającym języka polskiego
15 sty 2026

Rzeczniczka Praw Dziecka zwróciła się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z zapytaniem o stosowanie przepisów dotyczących wyrównywania szans uczniów z Ukrainy. Według RPD szczególnie istotne jest zapewnienie im adekwatnych do ich potrzeb warunków nauki i integracji.
