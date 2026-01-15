Nowe standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Pobierz podręczniki i poradnik
REKLAMA
REKLAMA
Od początku roku obowiązują nowe standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Dzięki nowym standardom opieka nad maluchami ma stać się bardziej spójna, nowoczesna i przyjazna zarówno dla dzieci, jak i dla pracowników sektora. Zapraszamy do pobrania podręczników i poradnika.
- Nowe standardy opieki nad maluchami
- Obszary opieki nad dziećmi do lat 3
- Opieka nad najmłodszymi - podręczniki i poradnik do pobrania
Nowe standardy opieki nad maluchami
Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują nowe standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Standardy opieki uwzględniają potrzeby małych dzieci, które wykraczają poza samą potrzebę opieki i dotyczą w szczególności ich rozwoju fizycznego, psychologicznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.
REKLAMA
REKLAMA
Nowe standardy opieki są zobowiązane spełniać wszystkie instytucje opieki nad dziećmi (także niepubliczne), tj.:
- żłobki,
- kluby dziecięce,
- dzienni opiekunowie.
Obszary opieki nad dziećmi do lat 3
Standardy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zostały podzielone na cztery obszary:
- pracy z dziećmi, który dotyczy codziennych doświadczeń dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna. Kluczowe dla tych doświadczeń są tworzone przez personel warunki sprawowania opieki, dotyczące zarówno organizacji życia instytucji opieki, jak i panującej atmosfery oraz jakości relacji z dziećmi opartych na szacunku i respektowaniu ich praw;
- organizacji pracy personelu zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym i organizacji pracy dziennego opiekuna, który określa dbałość o profesjonalizację usług opiekuńczych i edukacyjnych, a także o rozwój pracowników, ich dobrostan, przejrzystość i użyteczność procedur oraz odpowiednia aranżacja przestrzeni są podstawą tworzenia wysokiej jakości instytucji opieki. Doskonalenie świadczonych usług, lepsza interakcja między personelem a dziećmi wynikać ma z systematycznego monitorowania i ewaluacji prowadzonej w atmosferze szacunku i zaufania;
- współpracy personelu zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym i dziennego opiekuna z rodzicami, ma na względzie rozumienie decydującej roli rodziców i rodziny w życiu dziecka. Personel tworzy warunki umożliwiające rodzicom włączanie się w życie instytucji opieki oraz daje im możliwości podnoszenia kompetencji rodzicielskich. Współpraca personelu i rodziców powinna być oparta na wzajemnym szacunku i otwartości w dzieleniu się informacjami ważnymi dla kształtowania spójnego środowiska rozwoju każdego dziecka.
- monitorowanie wdrażania ww. standardów.
Opieka nad najmłodszymi - podręczniki i poradnik do pobrania
Wprowadzenie jednolitych standardów to ważny krok w kierunku profesjonalizacji i podniesienia jakości opieki wczesnodziecięcej w Polsce. W celu umożliwienia wysokiej jakości sprawowanej opieki przygotowano:
REKLAMA
- Podręcznik dla kadry zarządzającej instytucjami opieki nad dziećmi do lat 3,
- Poradnik do standardów opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3,
- Podręcznik dla gmin „Standardy niezbędne opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3”.
Podstawa prawna:
- rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2024 r. poz. 1882)
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA