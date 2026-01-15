REKLAMA

Nowe standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Pobierz podręczniki i poradnik

Nowe standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Pobierz podręczniki i poradnik

15 stycznia 2026, 07:57
[Data aktualizacji 15 stycznia 2026, 08:04]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
Nowe standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Pobierz podręczniki i poradnik
Od początku roku obowiązują nowe standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Dzięki nowym standardom opieka nad maluchami ma stać się bardziej spójna, nowoczesna i przyjazna zarówno dla dzieci, jak i dla pracowników sektora. Zapraszamy do pobrania podręczników i poradnika.

Nowe standardy opieki nad maluchami

Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują nowe standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Standardy opieki uwzględniają potrzeby małych dzieci, które wykraczają poza samą potrzebę opieki i dotyczą w szczególności ich rozwoju fizycznego, psychologicznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.

Nowe standardy opieki są zobowiązane spełniać wszystkie instytucje opieki nad dziećmi (także niepubliczne), tj.:

  • żłobki,
  • kluby dziecięce,
  • dzienni opiekunowie.

Obszary opieki nad dziećmi do lat 3

Standardy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zostały podzielone na cztery obszary:

  • pracy z dziećmi, który dotyczy codziennych doświadczeń dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna. Kluczowe dla tych doświadczeń są tworzone przez personel warunki sprawowania opieki, dotyczące zarówno organizacji życia instytucji opieki, jak i panującej atmosfery oraz jakości relacji z dziećmi opartych na szacunku i respektowaniu ich praw;
  • organizacji pracy personelu zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym i organizacji pracy dziennego opiekuna, który określa dbałość o profesjonalizację usług opiekuńczych i edukacyjnych, a także o rozwój pracowników, ich dobrostan, przejrzystość i użyteczność procedur oraz odpowiednia aranżacja przestrzeni są podstawą tworzenia wysokiej jakości instytucji opieki. Doskonalenie świadczonych usług, lepsza interakcja między personelem a dziećmi wynikać ma z systematycznego monitorowania i ewaluacji prowadzonej w atmosferze szacunku i zaufania;
  • współpracy personelu zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym i dziennego opiekuna z rodzicami, ma na względzie rozumienie decydującej roli rodziców i rodziny w życiu dziecka. Personel tworzy warunki umożliwiające rodzicom włączanie się w życie instytucji opieki oraz daje im możliwości podnoszenia kompetencji rodzicielskich. Współpraca personelu i rodziców powinna być oparta na wzajemnym szacunku i otwartości w dzieleniu się informacjami ważnymi dla kształtowania spójnego środowiska rozwoju każdego dziecka.
  • monitorowanie wdrażania ww. standardów.

Opieka nad najmłodszymi - podręczniki i poradnik do pobrania

Wprowadzenie jednolitych standardów to ważny krok w kierunku profesjonalizacji i podniesienia jakości opieki wczesnodziecięcej w Polsce. W celu umożliwienia wysokiej jakości sprawowanej opieki przygotowano:

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2024 r. poz. 1882)
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:





