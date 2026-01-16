REKLAMA

Górale zadowoleni: Podział ferii zimowych na trzy turnusy był zasadny

Górale zadowoleni: Podział ferii zimowych na trzy turnusy był zasadny

16 stycznia 2026, 11:29
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
zima ferie zimowe turnusy dziecko na sankach zabawa zimowa góry MEN górale śnieg narty hotele wyjazd
Górale zadowoleni: Podział ferii zimowych na trzy turnusy był zasadny
Shutterstock

Eksperci z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej oceniają, że zmiana dotycząca ferii zimowych, które w tym roku odbędą się w trzech, a nie jak dotychczas w czterech turnusach, była zasadna. Zdaniem TIG na decyzję o wyjeździe i wybór kierunku wpływają przede wszystkim sytuacja finansowa rodzin i pogoda.

Ferie zimowe podzielone na trzy turnusy

W tym roku ferie zimowe – jak w poprzednich latach – będą trwały sześć tygodni, jednak podział według województw zmienił się z czterech na trzy turnusy. Feryjny kalendarz przedstawia się następująco:

  • od 19 stycznia do 1 lutego będą odpoczywać uczniowie z województw mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego;
  • od 2 do 15 lutego – z województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego;
  • od 16 lutego do 1 marca – z podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) zapowiada, że w kolejnych latach będzie stosowana rotacja grup województw.

Najważniejszy jest potencjał finansowy rodzin i pogoda

Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej (TIG) ocenia, że ruch MEN co do terminów ferii był zasadny, ale w praktyce kluczowe znaczenie w sprawie decyzji o wyjeździe na wypoczynek zimowy ma potencjał finansowy rodzin w danym województwie. - Na przykład przesunięcie ferii województwa warmińsko-mazurskiego nie przełoży się znacząco na wyjazdy narciarskie, bo to województwo nie jest zasobne ani typowo narciarskie – podkreśla.

Ekspert wskazał również na efekt „klęski urodzaju śniegu”. – Intensywne opady śniegu w całym kraju powodują, że część turystów zmienia destynację, bo śnieg jest teraz wszędzie lub odkłada wyjazd. Mimo pięknej pogody i ośnieżonej panoramy Tatr sprzedaż nie rośnie tak, jak można by się spodziewać – dodał.

Nowy podział ferii wpływa na wyrównanie rezerwacji hotelowych

Inny podział feryjnego kalendarza miał również zniwelować wcześniejsze „piki” rezerwacyjne w popycie na ferie. Jak tłumaczy Wagner, dane wskazują, że wprowadzona zmiana faktycznie wypłaszcza rezerwacje hotelowe. – Na ten moment nie widzimy drastycznych różnic obłożenia podczas poszczególnych turnusów – powiedział.

Dodał, że na frekwencję w pierwszym tygodniu ferii wpływ ma jeszcze inny czynnik. – Pierwszy tydzień jest zwyczajowo najgorszy pod względem obłożenia, a w tym roku dodatkowo skumulowały się trzy tygodnie przerwy – świąteczno-noworoczna i weekend skoków. Wielu wybierających ferie przesuwa wyjazdy na drugi tydzień, szczególnie przy stabilnej pogodzie – podkreślił Wagner.

Wysoka liczba rezerwacji na terminy feryjne

Z danych rezerwacyjnych TIG wynika, że obecnie wypełnienie poszczególnych tygodni feryjnych wynosi odpowiednio: 45 proc., 60 proc., 55 proc., 50 proc., 55 proc. i 40 proc., jednak – biorąc pod uwagę liczbę samych zapytań od turystów o rezerwacje na terminy feryjne oraz rezerwacje dokonywane „na ostatnią chwilę” – dane te będą się dopełniały – przewiduje Izba.

– Liczba zapytań kierowanych na hotelowe recepcje w sprawie rezerwacji na terminy feryjne jest wysoka i o około 10 proc. większa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, tuż przed feriami. W przypadku ferii małopolskich wzrost ten sięga nawet 20 proc. Mediana cen zakwaterowania w obiektach w regionie wynosi obecnie 680 zł za pokój dwuosobowy w standardzie hotelowym ze śniadaniem, wobec 580 zł rok temu – dodał Wagner wskazując, że bardzo prawdopodobna jest korekta cen.

Jaka polisa na ferie? Coraz więcej Polaków kupuje ubezpieczenie turystyczne
Jaka polisa na ferie? Coraz więcej Polaków kupuje ubezpieczenie turystyczne
Zawieszenie zajęć w szkole. Kiedy należy zorganizować lekcje zdalne?
Zawieszenie zajęć w szkole. Kiedy należy zorganizować lekcje zdalne?
Ferie zimowe w 2026 r. MEN zmienił zasady: nowe terminy, nowy podział na tury i nowe grupy województw
Ferie zimowe w 2026 r. MEN zmienił zasady: nowe terminy, nowy podział na tury i nowe grupy województw
Źródło: PAP
