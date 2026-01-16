Zawieszenie zajęć w szkole. Kiedy należy zorganizować lekcje zdalne?

Ostra zima i związane z nią trudne warunki atmosferyczne mogą być powodem zawieszenia zajęć w szkole. W takim przypadku dyrektor szkoły organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Kiedy zajęcia w szkole mogą być zawieszone

Coraz więcej szkół decyduje się na zawieszenie zajęć dla uczniów z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Niektóre placówki wprowadzają też naukę zdalną lub hybrydową. W wielu miejscach w kraju wydano bowiem ostrzeżenia meteorologiczne przed marznącymi opadami i gołoledzią.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604) określa, że organ prowadzący szkołę może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku, gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z dotarciem ucznia do szkoły lub placówki lub powrotem ze szkoły lub placówki. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli na danym terenie wystąpiły zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Istotnym punktem przepisów jest to, że w obu powyższych przypadkach organ prowadzący lub dyrektor szkoły są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie organ nadzoru pedagogicznego, a w przypadku niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz publicznych, które nie są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego – również organ rejestrujący.

Obowiązek organizacji zajęć zdalnych

Kuratorium oświaty w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe w przypadku zawieszenia zajęć, które trwa dłużej niż dwa dni dyrektor organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość, a zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.

W tej sytuacji dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić o tej decyzji organ prowadzący i kuratora oświaty.

„Zwracam też uwagę, że art. 125a ust. 5 cytowanej powyżej ustawy wskazuje, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny może odstąpić od organizowania dla uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” – zaznaczyła bydgoska kurator oświaty.

W przypadku zawieszenia zajęć organ prowadzący lub dyrektor muszą wypełnić formularz w Panelu informacyjnym kuratorium oświaty.