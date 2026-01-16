REKLAMA

Ferie zimowe 2026. Które województwa zaczynają jako pierwsze?

Ferie zimowe 2026. Które województwa zaczynają jako pierwsze?

16 stycznia 2026, 09:41
Ferie zimowe 2026. Które województwa zaczynają jako pierwsze?
Ferie zimowe 2026. Które województwa zaczynają jako pierwsze?
W sobotę rozpoczynają się ferie zimowe w szkołach. W tym roku po raz pierwszy odbędą się w trzech terminach, a nie w czterech, jak w latach poprzednich. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach, zależnie od województwa, nastąpi między 17 stycznia a 1 marca.

Pierwsza tura ferii - od 17 stycznia do 1 lutego

Pierwsi w kraju – od 17 stycznia do 1 lutego – ferie będą mieli uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Druga tura ferii - od 31 stycznia do 15 lutego

Od 31 stycznia do 15 lutego przerwę w nauce będą mieli uczniowie z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego.

Ostatnia tura ferii - od 14 lutego do 1 marca

Ostatni w tym roku – od 14 lutego do 1 marca – wypoczywać będą uczniowie z województw: podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego.

Następna przerwa wielkanocna

Następna przerwa w nauce w szkołach – na Wielkanoc – przypada od 2 do 7 kwietnia.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
Edukacja
Ferie zimowe 2026. Które województwa zaczynają jako pierwsze?
16 sty 2026
16 sty 2026

W sobotę rozpoczynają się ferie zimowe w szkołach. W tym roku po raz pierwszy odbędą się w trzech terminach, a nie w czterech, jak w latach poprzednich. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach, zależnie od województwa, nastąpi między 17 stycznia a 1 marca.
