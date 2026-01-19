Prawie 5 mln uczniów to grupa potencjalnych użytkowników aplikacji mObywatel. Z myślą o nich i ich rodzicach ruszyła kampania promująca legitymację szkolną w aplikacji mObywatel Junior i mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji do końca lutego poprowadzi w internecie akcję informacyjną.

Cyfrowa legitymacja szkolna w aplikacji mObywatel

Z mObywatelem rodzice i uczniowie mają łatwiej - rusza nowa kampania informacyjna Ministerstwa Cyfryzacji. Kampania koncentruje się na dwóch grupach odbiorców:

rodzicach i opiekunach , którzy mogą mieć w aplikacji mObywatel cyfrową legitymację szkolną swoich podopiecznych.

, którzy mogą mieć w aplikacji mObywatel cyfrową legitymację szkolną swoich podopiecznych. uczniach, którzy mogą mieć cyfrową legitymację w swoim telefonie dzięki udostępnieniu mObywatela w wersji Junior.

mObywatel Junior to zaproszenie do poznania cyfrowych rozwiązań, które w przyszłości pozwolą dorosłemu już użytkownikowi mObywatela łatwo i szybko załatwiać formalności za pośrednictwem kolejnych dokumentów oraz usług dostępnych w aplikacji.

Cyfrowa legitymacja szkolna w aplikacji stanowi też istotne ułatwienie dla rodziców i opiekunów, którzy dokumenty swoich dzieci mogą mieć zawsze pod ręką. To wygodne rozwiązanie, m.in. podczas wspólnych podróży czy wizyt w instytucjach kultury, umożliwiające korzystanie z przysługujących ich podopiecznym ulg i zniżek.

Kampania promująca aplikację mObywatel

Ze względu na kierowanie kampanii do dwóch grup, ma ona osobne reklamy i jest prowadzona równolegle pod dwoma hasłami: „Z mObywatelem rodzice mają łatwiej” i „Z mObywatelem uczniowie mają łatwiej”.

Celem kampanii jest pokazanie jakie korzyści płyną z dostępu do cyfrowego dokumentu w aplikacji. Kampania rozpoczęła się 19 stycznia i potrwa do końca lutego 2026 roku.

Akcja opiera się na trzech spotach wideo i dwóch audio, a także formatach graficznych i artykułach informacyjnych. Będzie realizowana na największych platformach i u wybranych wydawców w internecie, a także w elektronicznych dziennikach szkolnych.

Obecna akcja informacyjna to rozwinięcie i rozszerzenie rozpoczętej w listopadzie 2024 parasolowej kampanii pod hasłem „mObywatel ma łatwiej”. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca w niej Polaków do korzystania z aplikacji, poprzez prezentację kolejnych przydanych funkcji. W poprzednich odsłonach promowane były m.in.: mDowód, zastrzeganie numeru PESEL oraz mStłuczka.

mObywatel Junior w mObywatelu

Ministerstwo Cyfryzacji razem z Centralnym Ośrodkiem Informatyki i we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej we wrześniu 2025 roku udostępniło w aplikacji mObywatel wersję mObywatel Junior. Jej wprowadzenie oznacza szereg udogodnień i powszechny dostęp do cyfrowych legitymacji szkolnych. Każdy uczeń może dodać dokument za pomocą kodu QR dostępnego na stronie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE). Rodzice i opiekunowie mają dostęp do legitymacji szkolnych dzieci i podopiecznych z poziomu swojego mObywatela.

Legitymację szkolną można dodać niezależnie aż na 5 urządzeniach mobilnych – ucznia, rodziców czy opiekunów, tak żeby w każdej sytuacji była pod ręką. mObywatel Junior został też dostosowany językowo, estetycznie i funkcjonalnie do potrzeb młodszych użytkowników, którzy otrzymali własną przestrzeń w najpopularniejszej rządowej aplikacji.