REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Cyfrowa legitymacja szkolna w mObywatelu. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca uczniów i rodziców

Cyfrowa legitymacja szkolna w mObywatelu. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca uczniów i rodziców

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 stycznia 2026, 14:39
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
mobywatel junior ministerstwo cyfryzacji uczniowie dzieci rodzice cyfrowa legitymacja szkolna telefon komórkowy smartfon tablet
Cyfrowa legitymacja szkolna w mObywatelu. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca uczniów i rodziców
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Prawie 5 mln uczniów to grupa potencjalnych użytkowników aplikacji mObywatel. Z myślą o nich i ich rodzicach ruszyła kampania promująca legitymację szkolną w aplikacji mObywatel Junior i mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji do końca lutego poprowadzi w internecie akcję informacyjną.

Cyfrowa legitymacja szkolna w aplikacji mObywatel

Z mObywatelem rodzice i uczniowie mają łatwiej - rusza nowa kampania informacyjna Ministerstwa Cyfryzacji. Kampania koncentruje się na dwóch grupach odbiorców:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski
  • rodzicach i opiekunach, którzy mogą mieć w aplikacji mObywatel cyfrową legitymację szkolną swoich podopiecznych.
  • uczniach, którzy mogą mieć cyfrową legitymację w swoim telefonie dzięki udostępnieniu mObywatela w wersji Junior.

mObywatel Junior to zaproszenie do poznania cyfrowych rozwiązań, które w przyszłości pozwolą dorosłemu już użytkownikowi mObywatela łatwo i szybko załatwiać formalności za pośrednictwem kolejnych dokumentów oraz usług dostępnych w aplikacji.

Cyfrowa legitymacja szkolna w aplikacji stanowi też istotne ułatwienie dla rodziców i opiekunów, którzy dokumenty swoich dzieci mogą mieć zawsze pod ręką. To wygodne rozwiązanie, m.in. podczas wspólnych podróży czy wizyt w instytucjach kultury, umożliwiające korzystanie z przysługujących ich podopiecznym ulg i zniżek.

Kampania promująca aplikację mObywatel

Ze względu na kierowanie kampanii do dwóch grup, ma ona osobne reklamy i jest prowadzona równolegle pod dwoma hasłami: „Z mObywatelem rodzice mają łatwiej” i „Z mObywatelem uczniowie mają łatwiej”.

REKLAMA

Celem kampanii jest pokazanie jakie korzyści płyną z dostępu do cyfrowego dokumentu w aplikacji. Kampania rozpoczęła się 19 stycznia i potrwa do końca lutego 2026 roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Akcja opiera się na trzech spotach wideo i dwóch audio, a także formatach graficznych i artykułach informacyjnych. Będzie realizowana na największych platformach i u wybranych wydawców w internecie, a także w elektronicznych dziennikach szkolnych. 

Obecna akcja informacyjna to rozwinięcie i rozszerzenie rozpoczętej w listopadzie 2024 parasolowej kampanii pod hasłem „mObywatel ma łatwiej”. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca w niej Polaków do korzystania z aplikacji, poprzez prezentację kolejnych przydanych funkcji. W poprzednich odsłonach promowane były m.in.: mDowód, zastrzeganie numeru PESEL oraz mStłuczka.  

mObywatel Junior w mObywatelu

Ministerstwo Cyfryzacji razem z Centralnym Ośrodkiem Informatyki i we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej we wrześniu 2025 roku udostępniło w aplikacji mObywatel wersję mObywatel Junior. Jej wprowadzenie oznacza szereg udogodnień i powszechny dostęp do cyfrowych legitymacji szkolnych. Każdy uczeń może dodać dokument za pomocą kodu QR dostępnego na stronie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE). Rodzice i opiekunowie mają dostęp do legitymacji szkolnych dzieci i podopiecznych z poziomu swojego mObywatela.

Legitymację szkolną można dodać niezależnie aż na 5 urządzeniach mobilnych – ucznia, rodziców czy opiekunów, tak żeby w każdej sytuacji była pod ręką. mObywatel Junior został też dostosowany językowo, estetycznie i funkcjonalnie do potrzeb młodszych użytkowników, którzy otrzymali własną przestrzeń w najpopularniejszej rządowej aplikacji. 

Powiązane
MEN: Zapowiedź propozycji zmian przepisów w sprawie godzin nadliczbowych nauczycieli
MEN: Zapowiedź propozycji zmian przepisów w sprawie godzin nadliczbowych nauczycieli
Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026. Co przysługuje – lista
Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026. Co przysługuje – lista
Roman Giertych: Będzie ograniczony dostęp do mediów społecznościowych. Wywołują poważne problemy natury psychicznej
Roman Giertych: Będzie ograniczony dostęp do mediów społecznościowych. Wywołują poważne problemy natury psychicznej
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Cyfrowa legitymacja szkolna w mObywatelu. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca uczniów i rodziców
19 sty 2026

Prawie 5 mln uczniów to grupa potencjalnych użytkowników aplikacji mObywatel. Z myślą o nich i ich rodzicach ruszyła kampania promująca legitymację szkolną w aplikacji mObywatel Junior i mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji do końca lutego poprowadzi w internecie akcję informacyjną.
Ograniczenia wiekowe dla dzieci w social media nie pomogą. Minister wskazuje, gdzie leży problem
19 sty 2026

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wskazuje, że ograniczenia wiekowe w mediach społecznościowych nie rozwiązują problemu. Zdaniem ministra, rodzice, opiekunowie i dzieci mają braki w kompetencjach cyfrowych.
MEN: Zapowiedź propozycji zmian przepisów w sprawie godzin nadliczbowych nauczycieli
19 sty 2026

Szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej zapowiedziała propozycje zmian przepisów dotyczących godzin nadliczbowych nauczycieli. To reakcja na uchwałę Sądu Najwyższego, który stwierdził, że praca wykonywana ponad normę czasu określoną w Karcie nauczyciela to godziny nadliczbowe w rozumieniu Kodeksu pracy.
Co zostaje w pamięci: matura czy studniówka? Ministra Nowacka ma swoją opinię
19 sty 2026

Uczestnicząca w studniówce maturzystów jednego z łódzkich liceów ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka przyznała, że ten bal pamięta się często lepiej niż samą maturę. Życzyła uczniom dobrego przygotowania się do tegorocznego egzaminu maturalnego i kontynuowania edukacji w Polsce.

REKLAMA

Ferie zimowe 2026: Zorganizowane formy wypoczynku - obowiązki organizatora
16 sty 2026

19 stycznia rozpoczną się ferie zimowe i często dzieci będą korzystały ze zorganizowanych form wypoczynku. Zasady organizacji wypoczynku są regulowane przepisami rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452 ze zm.).
Ortografia 2026: 11 nowych zasad [LISTA]
16 sty 2026

Nowa ortografia 2026: od stycznia obowiązuje 11 nowych zasad ortograficznych. Chodzi o tzw. zasady konwencjonalne (m.in. pisownię małą i wielką literą oraz łączną lub rozdzielną pisownię wyrażeń). Nie ma zmian zasad historycznych, takich jak użycie „rz”, „ch” czy „ó”. Oto lista podana na stronie PWN.
Polska ortografia w nowej odsłonie - słownik 2026 już w przygotowaniu
16 sty 2026

Karolina Zioło-Pużuk, wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, poinformowała w piątek, że pod koniec roku ukaże się słownik ortograficzny uwzględniający nowe zasady pisowni. Będzie on dostępny na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej oraz w wersji drukowanej. Nad słownikiem pracuje zespół ekspertów z Instytutu Języka Polskiego PAN.
MEN szykuje zmiany w nadgodzinach - nauczyciele wkrótce dowiedzą się, na czym stoją
16 sty 2026

Ministra edukacji Barbara Nowacka przekazała PAP, że resort ma już pewne propozycje zmian dotyczące godzin nadliczbowych nauczycieli. Po ubiegłorocznej uchwale Sądu Najwyższego na rozwiązania czekają m.in. związkowcy. Możliwe, że poznają je w lutym.

REKLAMA

Górale zadowoleni: Podział ferii zimowych na trzy turnusy był zasadny
16 sty 2026

Eksperci z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej oceniają, że zmiana dotycząca ferii zimowych, które w tym roku odbędą się w trzech, a nie jak dotychczas w czterech turnusach, była zasadna. Zdaniem TIG na decyzję o wyjeździe i wybór kierunku wpływają przede wszystkim sytuacja finansowa rodzin i pogoda.
Ferie zimowe 2026. Które województwa zaczynają jako pierwsze?
16 sty 2026

W sobotę rozpoczynają się ferie zimowe w szkołach. W tym roku po raz pierwszy odbędą się w trzech terminach, a nie w czterech, jak w latach poprzednich. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach, zależnie od województwa, nastąpi między 17 stycznia a 1 marca.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA