REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Prawa i obowiązki dzieci w internecie – obowiązują te same normy, co w realu

Prawa i obowiązki dzieci w internecie – obowiązują te same normy, co w realu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 stycznia 2026, 13:11
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
dzieci w sieci internet rodzice odpowiedzialność konsekwencje prawa obowiązki smartfon komputer telefon laptop kontrola
Prawa i obowiązki dzieci w internecie – obowiązują te same normy, co w realu
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Internet nie daje anonimowości - hejt, groźby czy rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji mogą nieść realne konsekwencje prawne. Odpowiedzialność za dzieci spoczywa głównie na rodzicach, którzy mają ustawowy obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa także w środowisku cyfrowym.

96 proc. dzieci posiada konta w serwisach społecznościowych

Internet nie jest dla dzieci „oddzielnym światem”. To przestrzeń codziennych relacji, nauki, zabawy i emocji - równie realna jak szkolny korytarz czy podwórko. Dlatego rozmowa o prawach i obowiązkach młodych użytkowników sieci przestaje być dodatkiem do wychowania, a staje się jego nieodłącznym elementem. Jak podkreślają eksperci, kluczowe jest nie straszenie, lecz budowanie świadomości i zaufania - zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Z raportu „Cyfrowe Mosty” wynika, że aż 96 proc. dzieci w wieku 10 - 16 lat posiada konto przynajmniej w jednym serwisie społecznościowym, a średni czas spędzany online to około 4 godziny dziennie (nie licząc nauki). Dla młodych ludzi świat online i offline przenikają się - obowiązują w nich te same emocje, relacje i konsekwencje.

Internet nie daje anonimowości

Podstawą funkcjonowania dziecka w sieci są prawa, które nie różnią się od tych obowiązujących w świecie offline. Każdy młody użytkownik internetu ma prawo do poszanowania godności i prywatności - nikt nie ma prawa go obrażać, wyśmiewać, zastraszać ani publikować treści, które mogą go skompromitować. Chronione są również dane osobowe, wizerunek oraz korespondencja, także ta prowadzona w komunikatorach czy na prywatnych czatach.

Justyna Kisała-Wysocka, radca prawny, przypomina w czwartym odcinku podcastu “Cyfrowe Mosty”, że internet nie daje anonimowości. Hejt, groźby, podszywanie się pod inne osoby czy rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji mogą nieść realne konsekwencje prawne - takie same jak w świecie offline. W przypadku młodszych dzieci odpowiedzialność spoczywa przede wszystkim na rodzicach, którzy mają ustawowy obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa także w środowisku cyfrowym.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Szczególnym wyzwaniem pozostaje publikowanie wizerunku dzieci przez dorosłych. Choć rodzice podejmują decyzje w imieniu młodszych dzieci, dziecko również ma prawo do ochrony swojego wizerunku. Wraz z wiekiem - zwłaszcza po ukończeniu 13 lat - jego zdanie powinno być brane pod uwagę, a brak zgody respektowany.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Prawa i odpowiedzialność zaczynają się od doświadczeń dzieci

Edukacja w zakresie praw i obowiązków dzieci w sieci coraz częściej opiera się na realnych doświadczeniach młodych ludzi, a nie wyłącznie na abstrakcyjnych zasadach czy regulaminach. W pracy wychowawczej i pedagogicznej punktem wyjścia są konkretne sytuacje znane dzieciom z codziennego funkcjonowania online - relacje rówieśnicze, komunikacja w mediach społecznościowych czy reakcje na hejt. Dzięki temu rozmowa o prawach i odpowiedzialności przestaje być teoretyczna, a staje się zrozumiała i osadzona w rzeczywistości, w której dzieci faktycznie żyją. Taki model edukacji sprzyja wzmacnianiu postawy współodpowiedzialności - nie tylko za własne zachowanie, ale również za reagowanie na krzywdę innych.

- Coraz częściej dzieci wiedzą, że reagowanie - zgłoszenie hejtu czy niepokojących treści - jest formą odpowiedzialności, a nie donoszenia. Przychodzą do gabinetów psychologów, pedagogów szkolnych chcąc porozmawiać o tym, co je martwi, czego doświadczyły w sieci - mówi Aniela Presko, prezes Stowarzyszenia Drzewko i pedagog szkolny.

Ekspertki zgodnie podkreślają: bezpieczeństwo dzieci w sieci nie opiera się wyłącznie na blokadach technicznych. Kluczowe jest mądre przewodnictwo - rozmowa, obecność i zainteresowanie tym, co dziecko robi online. Rodzice mają prawo, ale też obowiązek, kontrolować aktywność dziecka w internecie, jeśli wymaga tego jego dobro. Jednocześnie kontrola powinna być proporcjonalna do wieku i oparta na zaufaniu, a nie na ciągłym nadzorze.

W cyfrowym świecie i realu obowiązują te same normy

Prawo, edukacja i wychowanie coraz wyraźniej pokazują, że świat cyfrowy nie jest „mniej prawdziwy” niż ten offline. Obowiązują w nim te same normy społeczne, prawne i etyczne. Jak podkreślają ekspertki w podcaście “Cyfrowe Mosty”, najlepszą ochroną dzieci w sieci jest połączenie wiedzy, empatii i konsekwentnego wsparcia dorosłych.

- Rozmowa o prawach i obowiązkach w internecie nie powinna kończyć się na jednorazowej akcji edukacyjnej. To proces - podobny do treningu - który wymaga regularności, aktualizowania wiedzy i wspólnego budowania zasad. Tylko wtedy dzieci mają szansę czuć się w sieci bezpiecznie, odpowiedzialnie i po prostu - u siebie - dodaje Aniela Presko.

Projekt „Cyfrowe Mosty” realizowany jest we współpracy z partnerami: Fundacją Dbam o Mój Zasięg jako patronem merytorycznym oraz Ministerstwem Cyfryzacji i Rzecznikiem Praw Dziecka jako patronami honorowymi. Na stronie programcyfrowemosty.pl można znaleźć poradniki i materiały edukacyjne dla rodziców, opiekunów i nauczycieli oraz gotowe materiały do pobrania pomagające tworzyć bezpieczne ramy cyfrowe w rodzinie.

Źródło:

Centralny Ośrodek Informatyki

Powiązane
Ferie zimowe 2026. Resort edukacji przypomina o mLegitymacjach szkolnych
Ferie zimowe 2026. Resort edukacji przypomina o mLegitymacjach szkolnych
Cyfrowa legitymacja szkolna w mObywatelu. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca uczniów i rodziców
Cyfrowa legitymacja szkolna w mObywatelu. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca uczniów i rodziców
Co nauczyciele i uczniowie sądzą o projekcie ustawy regulującej prawa i obowiązki uczniów? MEN czeka na opinie i uwagi
Co nauczyciele i uczniowie sądzą o projekcie ustawy regulującej prawa i obowiązki uczniów? MEN czeka na opinie i uwagi
Źródło: Źródło zewnętrzne
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Prawa i obowiązki dzieci w internecie – obowiązują te same normy, co w realu
30 sty 2026

Internet nie daje anonimowości - hejt, groźby czy rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji mogą nieść realne konsekwencje prawne. Odpowiedzialność za dzieci spoczywa głównie na rodzicach, którzy mają ustawowy obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa także w środowisku cyfrowym.
Bezpieczeństwo na uczelniach: zabójstwo, przygotowania do zamachu. Niebezpieczne incydenty powodują osoby ze społeczności akademickiej
30 sty 2026

Po tragedii na UW i wydarzeniach na KUL trwa debata nad bezpieczeństwem na polskich uczelniach. Na dyskusjach się nie kończy – uczelnie otrzymały 200 mln zł subwencji, a MSW podpisało porozumienie z MNiSW w sprawie rekomendacji w kwestii bezpieczeństwa.
Jak wypłacać dodatek stażowy nauczycielowi zatrudnionemu w kilku placówkach? Zasady nie są proste, a pracodawcy popełniają błędy
30 sty 2026

Choć dodatek stażowy przysługuje większości pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej, to w przypadku nauczycieli obliczanie jego wysokości i wypłata bywają szczególnie skomplikowane. Ma to związek m.in. z tym, że wielu nauczycieli jest zatrudnionych w kilku placówkach.
Afera z włamaniem do Librusa. Od 1 września 2027 r. ma go zastąpić państwowy dziennik elektroniczny oparty na mObywatelu
29 sty 2026

Afera rozpoczęła się włamania do Librusa w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku. Ministra Barbara Nowacka odpowiedziała prezesowi Librusa, że zgodnie z przepisami to na dostawcy ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa danych zawartych w e-dzienniku. Ponadto trwają prace nad wprowadzeniem od 1 września 2027 r. państwowego dziennika elektronicznego opartego na mObywatelu.

REKLAMA

Mniejsza liczba studentów zagranicznych w Polsce – to efekt eliminacji nieprawidłowości w systemie wizowym
29 sty 2026

W Polsce studiuje ok. 92 tys. obcokrajowców. Usunięcie nieprawidłowości w systemie wizowym spowodowało spadek liczby odmów przyznania wizy studenckiej. Obecnie studenci zagraniczni stanowią ok. 7,5 proc. wszystkich studiujących w Polsce.
Śmieciowe jedzenie przyczyną otyłości u dzieci i młodzieży. Czy reklama żywności fast food powinna być zakazana
29 sty 2026

Jak usunąć z talerzy nieletnich nawet 7,2 miliarda kalorii rocznie i zredukować liczbę dzieci z otyłością o ok. 20 tysięcy? W tym celu rząd Wielkiej Brytanii wprowadził zakaz reklamy śmieciowego jedzenia. Czy Polska też powinna wprowadzić taki zakaz?
Co nauczyciele i uczniowie sądzą o projekcie ustawy regulującej prawa i obowiązki uczniów? MEN czeka na opinie i uwagi
28 sty 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad nowelizacją ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają uporządkować zagadnienia dotyczące praw i obowiązków uczniów. MEN chce wysłuchać opinii na temat projektu ustawy.
Niższe nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. ZUS podał dane
28 sty 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał dane dotyczące nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Przeciętna wysokość kompensówki w listopadzie zeszłego roku wyniosła 4323,37 zł i była o ponad 200 zł niższa niż w październiku.

REKLAMA

Podwyżki w szkołach. Ile zarobią pracownicy niepedagogiczni?
27 sty 2026

Trwają prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego przepisy określające wynagrodzenie zasadnicze pracowników niebędących nauczycielami. Projekt nowelizacji trafił do publicznych konsultacji. Sprawdź, jak wzrosną miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników szkół.
Młodzież coraz częściej łączy edukację z pracą. To pomaga uczniom i studentom uzyskać stabilność finansową
27 sty 2026

Coraz częściej młodzi w Europie łączą pracę z nauką. W 2024 roku już co czwarty młody Europejczyk w wieku 15-29 lat zdobywał doświadczenie zawodowe jeszcze przed zakończeniem edukacji. Na tym tle Polska pozostaje poniżej średniej, bo pracę w trakcie nauki podejmuje jedynie 15 proc. młodych osób.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA