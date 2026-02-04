REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Frekwencja w szkołach zawodowych do zaostrzenia? Ekspert mówi wprost

Frekwencja w szkołach zawodowych do zaostrzenia? Ekspert mówi wprost

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 lutego 2026, 09:09

REKLAMA

Marek Pleśniar z OSKKO pozytywnie ocenił rezygnację MEN z zaostrzenia przepisów o frekwencji w szkołach podstawowych i liceach i zasugerował, że podobne regulacje mogłyby się przydać w szkołach zawodowych.

Rezygnacja MEN z zaostrzenia przepisów o frekwencji

Resort edukacji zrezygnował na razie z prac nad zaostrzeniem przepisów dotyczących frekwencji w szkołach. Propozycje zmian wykreślono z nowej wersji projektu ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Pierwotna wersja projektu nowelizacji Prawa oświatowego oraz niektórych innych ustaw przewidywała m.in. surowsze zasady dotyczące nieusprawiedliwionych nieobecności, czyli wagarów.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Projekt zakładał, że niespełnianiem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki miała być albo nieusprawiedliwiona nieobecność na co najmniej 50 proc. dni zajęć w miesiącu, albo na co najmniej 25 proc. dni zajęć w całym roku szkolnym. Według resortu edukacji obecny próg 50 proc. nieusprawiedliwionych nieobecności w skali roku jest zbyt wysoki.

Ocena decyzji MEN przez środowisko oświatowe

Rezygnację ze zmiany przepisów - w przypadku szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących - pozytywnie ocenił dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) Marek Pleśniar. - Bardzo dobrze, że resort edukacji w końcu wsłuchał się w głos środowiska oświatowego, choć mógł od razu posłuchać ludzi - ocenił.

Jego zdaniem „za dużo mnoży się pomysłów, z których potem trzeba się wycofywać”. - Przykładem są nieobowiązkowe prace domowe - dodał.

REKLAMA

Pleśniar podkreślił, że dyrektorzy i nauczyciele często krytykowali pomysł zmian przepisów o frekwencji w szkołach. - Zwłaszcza dyrektorzy zwracali uwagę, że to szkoła powinna mieć elastyczność w tym zakresie - powiedział.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Największe problemy zgłaszane przez dyrektorów

Zaznaczył, że obowiązujący próg „jest o tyle dobry, że daje szansę na indywidualną reakcję” w przypadku ucznia, który ma dużo nieobecności nieusprawiedliwionych, a jego zmiana mogłaby być krzywdząca. Zastrzegł, że sytuacje są bardzo różne. - Znamy przypadki, w których, na przykład, trudna sytuacja w rodzinie uniemożliwia uczniowi chodzenie na lekcje i tylko wychowawca, pedagog czy dyrektor wie, co się z tym uczniem naprawdę dzieje - powiedział.

Podkreślił, że „to uczniowi, przede wszystkim, według wszelkich zasad, należy umożliwić uzupełnienie wiadomości i umiejętności, zamiast ostro rozliczać go z każdej godziny”.

Ponadto zaznaczył, że tego typu sytuacje nie są plagą. - Jako OSKKO nie spotkaliśmy się z żadnymi głosami wskazującymi na to, że przepisy trzeba zaostrzyć. Według moich informacji, ten problem nie istniał w rozmowach dyrektorów czy nauczycieli - powiedział Pleśniar.

W opinii dyrektora Biura OSKKO, zdecydowanie większym problemem wskazywanym przez dyrektorów są spóźnienia na lekcje. - Powinno się na to zwrócić uwagę, bo lekceważenie punktualności przez rodziców i uczniów jest nagminne. To się zdarza codziennie i znacząco dezorganizuje pracę klasy, bo nikt się właściwie nie uczy, kiedy przez pierwszy kwadrans lekcji ciągle ktoś wchodzi - dodał.

Sytuacja w szkołach zawodowych

Jednocześnie przyznał, że należałoby rozważyć zaostrzenie przepisów dotyczących frekwencji w szkołach zawodowych. - Zwrócili mi na to uwagę dyrektorzy szkół zawodowych. Przykładowo, jeśli uczeń w kształceniu zawodowym ominie prawie połowę zajęć praktycznych, to jest w połowie nieprzygotowany do zawodu - wyjaśnił Pleśniar.

Zaznaczył również, że „egzaminy zawodowe nie wystarczą”. - To na zajęciach praktykuje się umiejętności i zdobywa kwalifikacje zawodowe. Poza nielicznymi wyjątkami, mechanik samochodowy, który nie był na połowie warsztatów, nie będzie przygotowanym do zawodu mechanikiem - dodał.

W rozmowie z PAP dyrektor Departamentu Komunikacji w MEN Kacper Lawera wyjaśnił, że po etapie konsultacji i opiniowania, kiedy wpłynęły uwagi co do tego rozwiązania, oraz po okresie późniejszych prac wewnątrz resortu i rządu – zrezygnowano ze zmiany przepisów frekwencyjnych. W ocenie MEN, biorąc pod uwagę wnioski z konsultacji i stanowiska wpływające później, te propozycje wymagają dalszych analiz wewnętrznych. – Na razie nie jest planowane podniesienie kwestii frekwencji w innych nowelizacjach – poinformował.

Projekt zakładał, że uczeń nie będzie klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich przedmiotów, gdy przekroczy próg 25 proc. nieobecności nieusprawiedliwionej (bez możliwości zdawania egzaminu klasyfikacyjnego). Tak jak dotychczas uczeń miał być nieklasyfikowany, jeśli byłby brak podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, tyle że powodem braku tych podstaw miała być nieobecność (w sumie) ucznia przekraczająca 25 proc. (zamiast, jak dotychczas, 50 proc.) czasu przeznaczonego na te zajęcia w danym okresie. W tym wypadku uczeń miał zdawać, tak jak dotychczas, egzamin klasyfikacyjny w przypadku nieobecności usprawiedliwionej.

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Czy strój ucznia powinien być zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi?
Czy strój ucznia powinien być zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi?
Wynagrodzenie nauczyciela w razie zawieszenia zajęć w szkole
Wynagrodzenie nauczyciela w razie zawieszenia zajęć w szkole
Zbliża się termin wypłaty wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe
Zbliża się termin wypłaty wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Zbliża się termin wypłaty wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe
04 lut 2026

Dyrektorzy szkół są zobowiązani do wypłacenia nauczycielom wynagrodzeń za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w okresie od 1 września do 31 grudnia 2025 r., za które nauczyciel nie otrzymał wynagrodzenia. Obowiązek ten wynika ze znowelizowanej Karta nauczyciela. Kiedy mija termin wypłaty?
Wynagrodzenie nauczyciela w razie zawieszenia zajęć w szkole
04 lut 2026

Z powodu bardzo wysokich mrozów, odwołano lekcje w kilkuset szkołach. Czy pracujących w nich nauczyciele tracą prawo do wynagrodzenia? W tej sprawie zostało skierowane do MEN zapytanie poselskie.
Sztuczna inteligencja nie tylko pomaga w lekcjach. Rodzice zaskoczeni!
03 lut 2026

Większość młodzieży korzysta ze sztucznej inteligencji, nie tylko do celów edukacyjnych, ale także z nudy czy dla rozrywki. Rodzice nie wiedzą, że ich dzieci wykorzystują AI również do rozwiązywania codziennych problemów. Młodzi twierdzą, że sztuczna inteligencja jest cierpliwa i traktuje ich poważnie.
Setki szkół zamknięte przez mróz. MEN podaje aktualne dane o odwołanych zajęciach
03 lut 2026

Z powodu niskiej temperatury we wtorek zajęcia odwołano w 549 szkołach, w tym 217 na Mazowszu i 153 w województwie pomorskim – poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

REKLAMA

Czy strój ucznia powinien być zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi?
03 lut 2026

MEN pracuje nad przepisami regulującymi wygląd i strój uczniów. Resort edukacji uruchomił ankietę na ten temat, którą można wypełniać do końca lutego. Pojawiły się wątpliwości co do tego, że strój uczniów powinien być zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
Najbardziej poszukiwane zawody w 2026 r.? MEN publikuje prognozę, jest jedna nowość [LISTA]
02 lut 2026

Resort edukacji wskazał 34 zawody, którym prognozuje szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy. Na liście po raz pierwszy znalazł się nowy zawód – technik gospodarki nieruchomościami.
Polscy nauczyciele jednymi z najmniej zarabiających w stosunku do średniego wynagrodzenia w kraju
02 lut 2026

Polscy nauczyciele są jednymi z najmniej zarabiających w stosunku do średniego wynagrodzenia w kraju. Nic dziwnego, że liczba nauczycieli w Polsce maleje. Brakuje młodych. Jak można uratować polską edukację?
Ponad 270 szkół zamkniętych przez mróz. Szefowa MEN apeluje do uczniów
02 lut 2026

Z powodu niskich temperatur zamkniętych w całej Polsce jest ponad 270 szkół, w tym na Mazowszu 175 – poinformowała szefowa MEN Barbara Nowacka. Poprosiła dyrektorów placówek o rozważenie czasowego zawieszenia zajęć lub przejścia na naukę zdalną tam, gdzie temperatura spadła poniżej minus 15 st. C.

REKLAMA

Tysiące dzieci na wyjazdach i półkoloniach. Najpopularniejsze kierunki zagraniczne
02 lut 2026

Kuratorzy zatwierdzili 8,2 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży: wyjazdów, kolonii i półkolonii. Łącznie skorzysta lub już skorzystało z nich blisko 300 tys. dzieci i młodzieży – poinformowano MEN.
Druga tura ferii pod znakiem mrozu. Ujemne temperatury nie odpuszczą. Sprawdź, które województwa odpoczywają
02 lut 2026

W kolejnych tygodniach ferii w dalszym ciągu będą napływać do Polski dość mroźne masy powietrza, przez co dominować będzie bardzo chłodna pogoda - powiedział PAP Piotr Szuster z IMGW. Dodał, że ocieplenie nadejdzie, ale potrwa bardzo krótko i znów pojawią się arktyczne masy powietrza.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA