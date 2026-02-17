1,5 mln dzieci w Polsce narażonych na szkodliwe treści. MEN zapowiada działania

Młodzież potrzebuje wsparcia w tym, jak odpowiedzialnie korzystać z nowych mediów – powiedziała w poniedziałek ministra edukacji Barbara Nowacka. Zaznaczyła, że około półtora miliona dzieci w Polsce korzysta z aplikacji zawierających niewłaściwe treści.

Ministra edukacji Barbara Nowacka w poniedziałek spotkała się z nauczycielami z woj. świętokrzyskiego w ramach akcji informacyjnej promującej założenia reformy „Kompas Jutra”. Program zakłada wprowadzenie w szkołach m.in. modułu edukacji medialnej, higieny cyfrowej i odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Akcja informacyjna o reformie "Kompas Jutra"

Nowacka podkreśliła, że z mediów społecznościowych „wypływają bardzo często dramaty młodego pokolenia”. Zaznaczyła, że między 7. a 13. rokiem życia około półtora miliona dzieci korzysta z aplikacji zawierających niewłaściwe treści. Wśród nich wymieniła materiały „od treści zachęcających do samobójstwa po zachęcające do sięgnięcia po alkohol, używki, hejtujące, zachęcające do nienawiści, wykluczające”.

Zagrożenia związane z mediami społecznościowymi

Podkreśliła, że młodzi ludzie są narażeni na „bombardowanie hejtem czy dezinformacją mediów społecznościowych”. Jej zdaniem potrzebne są zarówno rozwiązania prawne, jak i działania edukacyjne. Odpowiedzią resortu na te zagrożenia ma być reforma „Kompas Jutra”.

– Co takiego zmienia reforma? Przede wszystkim więcej praktyki, praktycznego rozumienia wiedzy i przełożenia na realne działania – powiedziała.

REKLAMA

Zaznaczyła, że reforma ma sprawić, by uczniowie wiedzieli, „po co uczy się danego przedmiotu, jak z tej wiedzy skorzystać, jak zbudować relacje i jak wynieść jak najwięcej wiedzy i doświadczenia ze szkoły”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

– Zakładamy nacisk na krytyczne myślenie, moduł edukacji medialnej, czyli rozróżnianie prawdy od fałszu, poszukiwanie prawdy, krytyczną ocenę tego, co przynoszą media społecznościowe czy media tradycyjne – wyjaśniła.

Telefon komórkowy w szkołach

Odniosła się także do kwestii telefonów komórkowych w szkołach. Zaznaczyła, że należy rozróżnić samo urządzenie od sposobu jego używania.

– Trzeba sobie bardzo poważnie odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę jest tym elementem szkodzącym dzieciom i młodzieży – powiedziała.

Wskazała, że telefon może być wykorzystywany w sposób odpowiedzialny, na przykład do kontaktu z rodzicami. Przypomniała, że szkoły już dziś mają narzędzia do regulowania zasad korzystania z telefonów.

– To jest regularny temat rozmów z nauczycielami i od tych rozmów uzależniam wprowadzenie bardziej restrykcyjnej polityki – dodała.

Jednocześnie przypomniała, że klub Koalicji Obywatelskiej przygotowuje projekt ustawy ograniczającej media społecznościowe dla osób poniżej 15. roku życia.

Reforma „Kompas Jutra” ma zostać wdrażana od września 2026 r. Program kładzie nacisk na sprawczość, logiczne myślenie oraz umiejętność współpracy. Dane MEN wskazują, że ponad połowa 15-latków uważa, że obecny system słabo przygotowuje ich do dorosłego życia.

Plan wdrożenia reformy "Kompas Jutra"

Zmiany będą wprowadzane ewolucyjnie do 2031 r. Najpierw obejmą przedszkola oraz pierwsze i czwarte klasy szkół podstawowych. W programie przewidziano m.in. fakultatywne tygodnie projektowe.

Resort zapowiedział, że trasa informacyjna o reformie dotrze do wszystkich województw.