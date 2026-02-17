REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Szkoła » 1,5 mln dzieci w Polsce narażonych na szkodliwe treści. MEN zapowiada działania

1,5 mln dzieci w Polsce narażonych na szkodliwe treści. MEN zapowiada działania

17 lutego 2026, 09:19
1,5 mln dzieci w Polsce narażonych na szkodliwe treści. MEN zapowiada działania
1,5 mln dzieci w Polsce narażonych na szkodliwe treści. MEN zapowiada działania
Młodzież potrzebuje wsparcia w tym, jak odpowiedzialnie korzystać z nowych mediów – powiedziała w poniedziałek ministra edukacji Barbara Nowacka. Zaznaczyła, że około półtora miliona dzieci w Polsce korzysta z aplikacji zawierających niewłaściwe treści.

Ministra edukacji Barbara Nowacka w poniedziałek spotkała się z nauczycielami z woj. świętokrzyskiego w ramach akcji informacyjnej promującej założenia reformy „Kompas Jutra”. Program zakłada wprowadzenie w szkołach m.in. modułu edukacji medialnej, higieny cyfrowej i odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii.

Zaznaczyła, że reforma ma sprawić, by uczniowie wiedzieli, „po co uczy się danego przedmiotu, jak z tej wiedzy skorzystać, jak zbudować relacje i jak wynieść jak najwięcej wiedzy i doświadczenia ze szkoły”.

– Zakładamy nacisk na krytyczne myślenie, moduł edukacji medialnej, czyli rozróżnianie prawdy od fałszu, poszukiwanie prawdy, krytyczną ocenę tego, co przynoszą media społecznościowe czy media tradycyjne – wyjaśniła.

Telefon komórkowy w szkołach

Odniosła się także do kwestii telefonów komórkowych w szkołach. Zaznaczyła, że należy rozróżnić samo urządzenie od sposobu jego używania.

– Trzeba sobie bardzo poważnie odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę jest tym elementem szkodzącym dzieciom i młodzieży – powiedziała.

Wskazała, że telefon może być wykorzystywany w sposób odpowiedzialny, na przykład do kontaktu z rodzicami. Przypomniała, że szkoły już dziś mają narzędzia do regulowania zasad korzystania z telefonów.

– To jest regularny temat rozmów z nauczycielami i od tych rozmów uzależniam wprowadzenie bardziej restrykcyjnej polityki – dodała.

Jednocześnie przypomniała, że klub Koalicji Obywatelskiej przygotowuje projekt ustawy ograniczającej media społecznościowe dla osób poniżej 15. roku życia.

Reforma „Kompas Jutra” ma zostać wdrażana od września 2026 r. Program kładzie nacisk na sprawczość, logiczne myślenie oraz umiejętność współpracy. Dane MEN wskazują, że ponad połowa 15-latków uważa, że obecny system słabo przygotowuje ich do dorosłego życia.

Plan wdrożenia reformy "Kompas Jutra"

Zmiany będą wprowadzane ewolucyjnie do 2031 r. Najpierw obejmą przedszkola oraz pierwsze i czwarte klasy szkół podstawowych. W programie przewidziano m.in. fakultatywne tygodnie projektowe.

Resort zapowiedział, że trasa informacyjna o reformie dotrze do wszystkich województw.

oprac. Anna Rymkiewicz
Zmiany w szkołach – Sejm uchwalił nowelizację przepisów. Co z filiami podstawówek i łączeniem klas?
16 lut 2026

Trudna sytuacja polskich szkół trwa od lat. Reforma dotycząca sześciolatków, likwidacja gimnazjów, pandemia, nagły napływ uczniów z Ukrainy. To wszystko jeszcze nie jest koniec. Na resort edukacji i samorządy czeka kolejne wyzwanie – niż demograficzny. Pierwsze zmiany w przepisach zostały już uchwalone.
Wysokość dodatku funkcyjnego trzeba jednoznacznie określić. Szeroki zakres uprawnień organu prowadzącego nie oznacza dowolności
13 lut 2026

Szeroki zakres uprawnień organu prowadzącego szkołę nie oznacza dowolności przy określaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego nauczycielom. W regulaminie muszą znaleźć się ściśle określone postanowienia, które sprawią, że zarówno nauczyciel, jak i organ przyznający dodatek będą wiedzieli, jak postępować.
