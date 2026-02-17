REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Czy wynagrodzenie nauczyciela finansowane ze środków unijnych jest uwzględniane przy obliczaniu trzynastki

Czy wynagrodzenie nauczyciela finansowane ze środków unijnych jest uwzględniane przy obliczaniu trzynastki

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 lutego 2026, 08:21
[Data aktualizacji 17 lutego 2026, 08:25]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
trzynastka dodatkowe wynagrodzenie roczne podstawa wymiaru nauczyciele środki unijne Unia Europejska UE
Czy wynagrodzenie nauczyciela finansowane ze środków unijnych należy uwzględnić przy obliczaniu trzynastki
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zdarza się, że nauczyciele prowadzą zajęcia z uczniami, za które otrzymują wynagrodzenie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Czy takie wynagrodzenie należy uwzględniać przy obliczaniu podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Czy w trzynastce uwzględniać wynagrodzenie ze środków UE

Burmistrz miasta i gminy Szepietowo skierował do RIO w Białymstoku pytanie o zasady naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli, tzw. trzynastki. Chodziło o to, czy dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli finansowane ze środków unijnych stanowi składnik uwzględniany w podstawie wynagrodzenia urlopowego i czy w związku z tym należy je uwzględniać do naliczenia trzynastki.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Burmistrz wyjaśnił, że zatrudnieni w gminnych szkołach nauczyciele w ramach programu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzą zajęcia bezpośrednio z uczniami, za które „otrzymują wynagrodzenie w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela”.

Co wchodzi do podstawy obliczenia trzynastki

Odpowiedzi udzieliła zastępca prezesa RIO w Białymstoku Ewa Czołpińska. Wskazała, że brak jest dostatecznych podstaw, aby na podstawie zasad ogólnych wywodzić konieczność uwzględniania w podstawie wynagrodzenia urlopowego oraz w podstawie wymiaru trzynastki nauczycieli odrębnego składnika wynagrodzenia, jakim według Karty Nauczyciela jest wynagrodzenie za prowadzenie zajęć finansowanych ze środków UE.

W wyjaśnieniach przypomniano, że regulujące ten składnik wynagrodzenia przepisy art. 35a Karty Nauczyciela obowiązują od 31 marca 2015 r. Natomiast już po ich wejściu w życie dokonywana była nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli, gdzie zmodyfikowano katalog składników podlegających uwzględnieniu przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, stanowiącego też podstawę obliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

W wyjaśnieniach podkreślono, że prawodawca nie uwzględnił w tym katalogu wynagrodzenia za prowadzenie zajęć finansowanych ze środków UE. Świadczy to zdaniem Izby o braku zamiaru uwzględniania tego elementu wynagrodzenia nauczyciela w podstawie obliczenia wynagrodzenia urlopowego jak i trzynastki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przepisy regulujące zasady obliczania i wypłaty trzynastek

Przepisy dotyczące trzynaste” uregulowane są w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Zgodnie ustawą, wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5 proc. sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego wypłacane jest najpóźniej do końca marca następnego roku.

Powiązane
Social media dostępne dla dzieci mimo ograniczeń. Czy dalsze zakazy okażą się skuteczne?
Social media dostępne dla dzieci mimo ograniczeń. Czy dalsze zakazy okażą się skuteczne?
Rusza nabór do pracy w instytucjach UE. Szansa dla absolwentów i osób kończących studia
Rusza nabór do pracy w instytucjach UE. Szansa dla absolwentów i osób kończących studia
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela. Czy trzynastka przysługuje w razie pracy na dwóch stanowiskach?
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela. Czy trzynastka przysługuje w razie pracy na dwóch stanowiskach?
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
1,5 mln dzieci w Polsce narażonych na szkodliwe treści. MEN zapowiada działania
17 lut 2026

Młodzież potrzebuje wsparcia w tym, jak odpowiedzialnie korzystać z nowych mediów – powiedziała w poniedziałek ministra edukacji Barbara Nowacka. Zaznaczyła, że około półtora miliona dzieci w Polsce korzysta z aplikacji zawierających niewłaściwe treści.
Czy dzieci powinny mieć ograniczony dostęp do serwisów społecznościowych? Polacy mają zdanie
17 lut 2026

Zdecydowana większość Polaków opowiada się za wprowadzeniem ograniczeń w dostępie najmłodszych do serwisów społecznościowych - wynika z sondażu CBOS dla „DGP”.
Czy wynagrodzenie nauczyciela finansowane ze środków unijnych jest uwzględniane przy obliczaniu trzynastki
17 lut 2026

Zdarza się, że nauczyciele prowadzą zajęcia z uczniami, za które otrzymują wynagrodzenie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Czy takie wynagrodzenie należy uwzględniać przy obliczaniu podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego?
Ocena funkcjonalna ucznia. MEN: nie będzie kontroli w domach. Kwestionariusze obserwacyjne i narzędzia przesiewowe na portalu wsparcie.gov.pl
16 lut 2026

Informacje o rzekomych kontrolach w domach uczniów czy ocenianiu kompetencji wychowawczych rodziców są nieprawdziwe - zapewniła PAP rzeczniczka MEN Ewelina Gorczyca, komentując pojawiające się w sieci doniesienia na temat tzw. oceny funkcjonalnej uczniów.

REKLAMA

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela. Czy trzynastka przysługuje w razie pracy na dwóch stanowiskach?
16 lut 2026

Trzynastka jest świadczeniem należnym pracownikom sfery budżetowej, w tym nauczycielom zatrudnionym w szkołach publicznych. W celu uzyskania prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy spełnić określone prawem wymogi, do których zalicza się obowiązek przepracowania co najmniej sześciu miesięcy. Co z trzynastką w sytuacji, gdy pracownik był zatrudniony na dwóch stanowiskach jednocześnie?
Nastolatki w pułapce konsumpcjonizmu. Psycholog ujawnia, jak to wpływa na ich życie
16 lut 2026

Nastolatki żyją dziś w kulturze konsumpcji, w jednej bańce informacyjnej – słysząc, że dążenie do wartości materialistycznych jest jedyną drogą do szczęścia i sukcesu w życiu - mówi psycholog prof. dr hab. Anna Maria Zawadzka z Uniwersytetu Gdańskiego (UG).
Średnia pensja absolwentów uczelni w Polsce to 5940,46 zł brutto. W których miastach zarobią powyżej tej kwoty?
16 lut 2026

Absolwenci polskich uczelni, którzy skończyli studia w 2023 r., zarabiali średnio 5,9 tys. zł brutto miesięcznie. Najwięcej w Warszawie i na Górnym Śląsku, najmniej w Krakowie i Rzeszowie – wynika z obliczeń ekspertów Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu.
Ferie 2026: 9,7 tys. wyjazdów i półkolonii zatwierdzonych przez kuratorów. Jakie kierunki najpopularniejsze?
16 lut 2026

Kuratorzy zatwierdzili blisko 9,7 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży: wyjazdów, kolonii i półkolonii. Łącznie skorzysta lub już skorzystało z nich w ferie ok. 344 tys. dzieci i młodzieży – poinformowano Ministerstwie Edukacji Narodowej.

REKLAMA

Zmiany w szkołach – Sejm uchwalił nowelizację przepisów. Co z filiami podstawówek i łączeniem klas?
16 lut 2026

Trudna sytuacja polskich szkół trwa od lat. Reforma dotycząca sześciolatków, likwidacja gimnazjów, pandemia, nagły napływ uczniów z Ukrainy. To wszystko jeszcze nie jest koniec. Na resort edukacji i samorządy czeka kolejne wyzwanie – niż demograficzny. Pierwsze zmiany w przepisach zostały już uchwalone.
Wysokość dodatku funkcyjnego trzeba jednoznacznie określić. Szeroki zakres uprawnień organu prowadzącego nie oznacza dowolności
13 lut 2026

Szeroki zakres uprawnień organu prowadzącego szkołę nie oznacza dowolności przy określaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego nauczycielom. W regulaminie muszą znaleźć się ściśle określone postanowienia, które sprawią, że zarówno nauczyciel, jak i organ przyznający dodatek będą wiedzieli, jak postępować.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA