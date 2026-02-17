Zdarza się, że nauczyciele prowadzą zajęcia z uczniami, za które otrzymują wynagrodzenie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Czy takie wynagrodzenie należy uwzględniać przy obliczaniu podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Czy w trzynastce uwzględniać wynagrodzenie ze środków UE

Burmistrz miasta i gminy Szepietowo skierował do RIO w Białymstoku pytanie o zasady naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli, tzw. trzynastki. Chodziło o to, czy dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli finansowane ze środków unijnych stanowi składnik uwzględniany w podstawie wynagrodzenia urlopowego i czy w związku z tym należy je uwzględniać do naliczenia trzynastki.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Burmistrz wyjaśnił, że zatrudnieni w gminnych szkołach nauczyciele w ramach programu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzą zajęcia bezpośrednio z uczniami, za które „otrzymują wynagrodzenie w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela”.

Co wchodzi do podstawy obliczenia trzynastki

Odpowiedzi udzieliła zastępca prezesa RIO w Białymstoku Ewa Czołpińska. Wskazała, że brak jest dostatecznych podstaw, aby na podstawie zasad ogólnych wywodzić konieczność uwzględniania w podstawie wynagrodzenia urlopowego oraz w podstawie wymiaru trzynastki nauczycieli odrębnego składnika wynagrodzenia, jakim według Karty Nauczyciela jest wynagrodzenie za prowadzenie zajęć finansowanych ze środków UE.

W wyjaśnieniach przypomniano, że regulujące ten składnik wynagrodzenia przepisy art. 35a Karty Nauczyciela obowiązują od 31 marca 2015 r. Natomiast już po ich wejściu w życie dokonywana była nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli, gdzie zmodyfikowano katalog składników podlegających uwzględnieniu przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, stanowiącego też podstawę obliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

REKLAMA

W wyjaśnieniach podkreślono, że prawodawca nie uwzględnił w tym katalogu wynagrodzenia za prowadzenie zajęć finansowanych ze środków UE. Świadczy to zdaniem Izby o braku zamiaru uwzględniania tego elementu wynagrodzenia nauczyciela w podstawie obliczenia wynagrodzenia urlopowego jak i trzynastki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przepisy regulujące zasady obliczania i wypłaty trzynastek

Przepisy dotyczące trzynaste” uregulowane są w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Zgodnie ustawą, wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5 proc. sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego wypłacane jest najpóźniej do końca marca następnego roku.