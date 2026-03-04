Nowy program MEN. 500 mln zł na wsparcie edukacji dzieci ukraińskich w Polsce

W poniedziałek w MEN odbyło się spotkanie minister edukacji Barbary Nowackiej z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim oraz ambasadorem Ukrainy w RP Wasylem Bodnarem. Podczas rozmów omówiono sytuację dzieci ukraińskich w polskich szkołach – poinformował resort.

„Strony polska i ukraińska podkreśliły znaczenie dobrych relacji w trudnej sytuacji wojennej na Ukrainie oraz możliwości nauki dzieci cudzoziemców, w tym ukraińskich, w polskich szkołach” – wynika z informacji resortu.

Program "Przyjazna szkoła" wsparcie dla dzieci z Ukrainy

Przekazano, że strona ukraińska „z dużym uznaniem” odniosła się do realizowanego w szkołach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła”.

W spotkaniu wzięli udział także kuratorzy oświaty, przedstawiciele szkół i organizacji pozarządowych.

Cele programu "Przyjazna szkoła"

Głównym celem programu „Przyjazna szkoła” jest wsparcie szkół, w których uczą się dzieci z Ukrainy – chodzi o stworzenie warunków, w których „całe społeczności szkolne czują się bezpiecznie, a dzieci i młodzież mogą budować przyjazne relacje rówieśnicze oraz rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje”.

Działania mają uwzględniać szczególne i zróżnicowane potrzeby uczniów z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, wynikające m.in. z odmienności językowej i kulturowej, doświadczenia traumy wojennej, trudności edukacyjnych spowodowanych zmianą środowiska edukacyjnego, jak również potrzeby wynikające z niepełnosprawności czy szczególnych uzdolnień ucznia.

Program składa się z trzech modułów: pomoc asystenta, dobrostan społeczności szkolnej i doskonalenie kadr systemu oświaty; współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027. Na jego realizację planuje się przeznaczyć prawie 500 mln zł.