Nowe podstawy programowe dla szkół ponadpodstawowych: IBE rozpoczyna prace z ekspertami

Nowe podstawy programowe dla szkół ponadpodstawowych: IBE rozpoczyna prace z ekspertami

04 marca 2026, 09:03
Nowe podstawy programowe dla szkół ponadpodstawowych: IBE rozpoczyna prace z ekspertami
Nowe podstawy programowe dla szkół ponadpodstawowych: IBE rozpoczyna prace z ekspertami
280 ekspertów przygotuje projekty podstaw programowych kształcenia ogólnego dla liceów, techników, szkół branżowych I i II stopnia, szkół artystycznych oraz specjalnych. Wśród nich są czynni nauczyciele, pracownicy naukowi, metodycy i dydaktycy - podał Instytut Badań Edukacyjnych.

Ekspertki i eksperci pochodzący z różnych regionów Polski, zostali wybrani w otwartym, ogólnopolskim naborze przeprowadzonym przez Instytut Badań Edukacyjnych - Państwowy Instytut Badawczy. Będą pracować w 30 zespołach przedmiotowych.

Wybór ekspertów do prac nad podstawami programowymi

Aktualnie trwa etap przygotowania merytorycznego ekspertów do dalszych działań. Odbyło się spotkanie organizacyjne koordynatorów i sekretarzy zespołów, a także pierwsze szkolenie dla autorek i autorów podstaw programowych. Na kolejnych spotkaniach zespoły przedmiotowe poznają szczegółowe wytyczne dotyczące m.in. założeń zmian w systemie oświaty oraz metodologii prac nad nowymi projektami podstaw” – poinformowała kierowniczka Zespołu ds. Zmian w Systemie Edukacji w IBE-PIB Elżbieta Strzemieczna, cytowana w komunikacie Instytutu.

Wsparcie dla ekspertów: opinie nauczycieli

Wsparciem dla autorów nowych podstaw programowych będą opinie i uwagi środowiska nauczycielskiego zebrane w ankiecie IBE-PIB. Wzięło w niej udział ponad 5 tys. nauczycielek i nauczycieli ze szkół publicznych i niepublicznych. Wyniki ankiety posłużą jako materiał pomocniczy w dostosowaniu projektów podstaw programowych do potrzeb i realiów praktyki szkolnej.

Po zakończeniu szkoleń i zapoznaniu się z materiałami pomocniczymi eksperci przystąpią do wypracowania autorskich propozycji podstaw programowych.

Etapy pracy zespołów eksperckich

Zakres prac zespołów eksperckich obejmuje: opracowanie koncepcji podstawy programowej dla danego przedmiotu, przygotowanie pierwszego projektu podstawy, ponowną analizę projektów w oparciu o uwagi i propozycje zgłoszone w ramach zewnętrznych recenzji i przez ekspertów IBE-PIB, przygotowanie drugiego projektu podstawy programowej, prezentację końcowego projektu podstawy.

Opracowane przez zespoły propozycje podstaw zostaną poddane recenzjom oraz ocenie Rady ds. monitorowania wdrażania reformy oświaty im. Komisji Edukacji Narodowej.

Następnie eksperckie projekty zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej, które ostatecznie decyduje o ich wprowadzeniu. Nowe podstawy programowe w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych mają obowiązywać od 1 września 2027 r.

oprac. Anna Rymkiewicz
Egzamin ósmoklasisty a uczniowie z orzeczeniem - szczególne zasady. Pełna lista ułatwień na 2026 rok
Egzamin ósmoklasisty a uczniowie z orzeczeniem - szczególne zasady. Pełna lista ułatwień na 2026 rok
Kiedy jest zakończenie roku szkolnego 2026? Kiedy maturzyści kończą szkołę?
Kiedy jest zakończenie roku szkolnego 2026? Kiedy maturzyści kończą szkołę?
Nowy wzór zaświadczenia dla obcokrajowców studiujących w Polsce. Resort usprawnia legalizację
Nowy wzór zaświadczenia dla obcokrajowców studiujących w Polsce. Resort usprawnia legalizację
Edukacja
Samorządy organizują dodatkową lekcję religii. Czy przysługuje im rekompensata finansowa?
04 mar 2026

Po ograniczeniu przez MEN lekcji religii w szkołach do jednej godziny, samorządy decydują się na organizację kolejnej lekcji z własnych środków. Czy z tego tytułu przysługuje im rekompensata finansowa?
Egzamin ósmoklasisty a uczniowie z orzeczeniem - szczególne zasady. Pełna lista ułatwień na 2026 rok
03 mar 2026

Centralna Komisja Egzaminacyjna określiła zasady dostosowania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2025/2026. Uczniowie z orzeczeniami, opiniami poradni i zaświadczeniami lekarskimi mogą liczyć na dłuższy czas pracy, dostosowane arkusze, nauczyciela wspomagającego czy osobną salę. Ułatwienia dotyczą kilkunastu grup zdających - m.in. osób z niepełnosprawnościami, dysleksją i cudzoziemców.
Kiedy jest zakończenie roku szkolnego 2026? Kiedy maturzyści kończą szkołę?
03 mar 2026

Kiedy jest zakończenie roku szkolnego 2026? Inny jest termin dla uczniów klas maturalnych. Kiedy maturzyści kończą szkołę? W tym roku wakacje będą dłuższe niż rok temu.

Nowy wzór zaświadczenia dla obcokrajowców studiujących w Polsce. Resort usprawnia legalizację
03 mar 2026

Resort nauki planuje wprowadzić nowy wzór zaświadczenia o przyjęciu lub kontynuacji studiów przez cudzoziemców. Nowy projekt rozporządzenia w tej sprawie ma związek z cyfryzacją procedur legalizacji pobytu w Polsce.
Od dziś młodsze dzieci nie dojadą do szkoły hulajnogą elektryczną
03 mar 2026

Uczniowie coraz częściej docierają do placówek hulajnogami elektrycznymi lub urządzeniami transportu osobistego. Z uwagi na coraz większą ilość urazów z tym związanych zmieniono przepisy aby wymusić poprawę bezpieczeństwa poruszania się.
Matura 2026: Kiedy zakończenie roku szkolnego dla maturzystów?
02 mar 2026

Organizacja roku szkolnego dla maturzystów jest inna niż w przypadku uczniów na pozostałych etapach edukacji. Kiedy zakończą oni naukę w szkołach i otrzymają świadectwa? W przypadku matury 2026 ważne będą co najmniej dwa terminy.
Trzy istotne badania edukacyjne w szkołach podstawowych. Oto szczegóły i terminy
02 mar 2026

W marcu w wybranych szkołach podstawowych przeprowadzone zostaną trzy ważne badania edukacyjne: badanie główne Międzynarodowego Badania Postępów Biegłości w Czytaniu - PIRLS oraz badania pilotażowe TIMSS 2007 i ICCS 2027, w których badane są kompetencje matematyczne, przyrodnicze oraz obywatelskie.

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne: Mniej osób, ale wyższe kwoty. ZUS podał dane
02 mar 2026

W grudniu 2025 r. nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało 9,9 tys. osób – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia te są odpowiednikiem emerytur pomostowych. Przeciętna wysokość kompensówki w tym miesiącu wyniosła 4270,96 zł.
Jak wybrać szkołę średnią – kryteria nie związane z punktami na egzaminie ósmoklasisty
02 mar 2026

Uczniowie klas ósmych stoją przed wyborem szkół średnich gdzie będą się uczyć a przede wszystkim spędzać dużo czasu przez kolejne lata. Należy pamiętać, że przesłanką podjęcia decyzji która ze szkół jest tą najodpowiedniejszą decydują nie tylko wyniki matur, ale wiele elementów o różnej wadze dla każdego dziecka.
