Nowe podstawy programowe dla szkół ponadpodstawowych: IBE rozpoczyna prace z ekspertami

280 ekspertów przygotuje projekty podstaw programowych kształcenia ogólnego dla liceów, techników, szkół branżowych I i II stopnia, szkół artystycznych oraz specjalnych. Wśród nich są czynni nauczyciele, pracownicy naukowi, metodycy i dydaktycy - podał Instytut Badań Edukacyjnych.

Ekspertki i eksperci pochodzący z różnych regionów Polski, zostali wybrani w otwartym, ogólnopolskim naborze przeprowadzonym przez Instytut Badań Edukacyjnych - Państwowy Instytut Badawczy. Będą pracować w 30 zespołach przedmiotowych.

Wybór ekspertów do prac nad podstawami programowymi

„Aktualnie trwa etap przygotowania merytorycznego ekspertów do dalszych działań. Odbyło się spotkanie organizacyjne koordynatorów i sekretarzy zespołów, a także pierwsze szkolenie dla autorek i autorów podstaw programowych. Na kolejnych spotkaniach zespoły przedmiotowe poznają szczegółowe wytyczne dotyczące m.in. założeń zmian w systemie oświaty oraz metodologii prac nad nowymi projektami podstaw” – poinformowała kierowniczka Zespołu ds. Zmian w Systemie Edukacji w IBE-PIB Elżbieta Strzemieczna, cytowana w komunikacie Instytutu.

Wsparcie dla ekspertów: opinie nauczycieli

Wsparciem dla autorów nowych podstaw programowych będą opinie i uwagi środowiska nauczycielskiego zebrane w ankiecie IBE-PIB. Wzięło w niej udział ponad 5 tys. nauczycielek i nauczycieli ze szkół publicznych i niepublicznych. Wyniki ankiety posłużą jako materiał pomocniczy w dostosowaniu projektów podstaw programowych do potrzeb i realiów praktyki szkolnej.

Po zakończeniu szkoleń i zapoznaniu się z materiałami pomocniczymi eksperci przystąpią do wypracowania autorskich propozycji podstaw programowych.

Etapy pracy zespołów eksperckich

Zakres prac zespołów eksperckich obejmuje: opracowanie koncepcji podstawy programowej dla danego przedmiotu, przygotowanie pierwszego projektu podstawy, ponowną analizę projektów w oparciu o uwagi i propozycje zgłoszone w ramach zewnętrznych recenzji i przez ekspertów IBE-PIB, przygotowanie drugiego projektu podstawy programowej, prezentację końcowego projektu podstawy.

Opracowane przez zespoły propozycje podstaw zostaną poddane recenzjom oraz ocenie Rady ds. monitorowania wdrażania reformy oświaty im. Komisji Edukacji Narodowej.

Następnie eksperckie projekty zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej, które ostatecznie decyduje o ich wprowadzeniu. Nowe podstawy programowe w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych mają obowiązywać od 1 września 2027 r.