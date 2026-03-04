REKLAMA

Obowiązek noszenia kasku dla wszystkich osób które nie ukończyły 16 roku życia już w 2026 r. Od kiedy?

Obowiązek noszenia kasku dla wszystkich osób które nie ukończyły 16 roku życia już w 2026 r. Od kiedy?

04 marca 2026, 10:24
[Data aktualizacji 04 marca 2026, 10:25]
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
hulajnoga elektryczna, kask dziecko
kask dla dziecka
Shutterstock

Uczniowie głównie szkół podstawowych coraz częściej docierają do placówek rowerem, hulajnogą, na deskorolce oraz korzystając z różnych urządzeń do przemieszczania z napędem elektrycznym. Niestety poruszanie się w taki sposób wiąże się z ryzykiem urazów.

W maju coraz więcej szkół dołącza do akcji zainicjowanej przez miasto Gdańsk promującej dojazd do placówek przez dzieci siłą własnych mięśni. Dla najlepszych przedszkoli i szkół oraz pojedynczych uczniów przewidziano upominki. I w tym czasie ale praktycznie zawsze, gdy jest ciepło dużo dzieci porusza się różnymi pojazdami wyposażonymi w koła. Czasem w szczególności gdy dotyczy to sprzętu z napędem elektrycznym z dużą prędkością. Wielokrotnie pojawiały się opisy zdarzeń z udziałem uczniów poruszających się rowerami bądź hulajnogami związanych z upadkami czy zderzeniami z innymi uczestnikami ruchu kiedy brak kasku powodował bardzo poważne obrażenia.

Kask dla ucznia

Kask dla ucznia

W związku z tymi sytuacjami dokonano nowelizacji przepisów dotyczących ruchu drogowego. Obowiązek noszenia kasku dla wszystkich osób które nie ukończyły 16 roku życia wejdzie w życie na początku czerwca. Dotyczy on kierujących rowerami i hulajnogami też elektrycznymi a także urządzeniami transportu osobistego. Jest to pojazd napędzany elektrycznie nie mający siedzenia i pedałów przeznaczony do poruszanie się tylko przez kierującego (hoverboardy, monocykle,segwaye, deski elektryczne).

Należy pamiętać, że uczeń na głowie jadąc do szkoły powinien mieć na głowie nie dowolny kask ochronny ale odpowiadający właściwym warunkom technicznym. Oznacza to, że musi odpowiadać normom europejskim oraz posiadać certyfikat zgodności europejskiej. Z tego zapisu jednocześnie nie wynika jak bardzo zabudowany powinien być i jaki mieć kształt.

Kask dla przedszkolaka

Kask na głowie musi mieć również dziecko do lat 7 przewożone rowerem albo rowerem elektrycznym. Małego pasażera dodatkowo trzeba umieścić w specjalnym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę lub w foteliku rowerowym odpowiadającym właściwym warunkom technicznym. Może też być przewożony w przyczepie konstrukcyjnie dostosowanej do przewozu osób ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy.

Młodsze dzieci nie muszą mieć kasków jeśli są przewożone w foteliku bezpieczeństwa lub rowerem do przewodu osób wyposażonych fabrycznie w pasy bezpieczeństwa które uniemożliwiają użycie kasku. Drugi przypadek to transportowanie małego pasażera w przyczepie, ale tylko wtedy gdy korzysta z pasów bezpieczeństwa.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowy zakaz dotyczący silników spalinowych

Pojawił się też nowy zakaz również podyktowany względami bezpieczeństwa. Nie można wozić dzieci do lat 7 rowerem elektrycznym lub wózkiem rowerowym jeśli to urządzenie jest wyposażone w silnik spalinowy-benzynowe, wysokoprężne (diesla).

Podstawa prawna

Art. 33 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym w brzmieniu które będzie wprowadzone ustawą o zmianie ustaw-prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 17.10.2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1676)

