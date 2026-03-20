REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Donald Tusk nalega na szybkie wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach

Donald Tusk nalega na szybkie wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 marca 2026, 12:16
[Data aktualizacji 20 marca 2026, 12:21]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
zakaz używania telefonów komórkowych dzieci w szkole używają telefonu media społecznościowe smartfony premier Donald Tusk MEN Barbara Nowacka nowelizacja
Donald Tusk nalega na szybkie wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Edukacji Narodowej kończy prace nad przepisami zakazującymi korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych od 1 września 2026 r. Decyzja w tej sprawie została przyspieszona po rozmowie Barbary Nowackiej z premierem. Zmiany mają być wdrożone nowelizacją ustawy - Prawo oświatowe.

Donald Tusk nalega na zakaz telefonów komórkowych

Szefowa MEN Barbara Nowacka przekazała, że zmiana legislacyjna to „decyzja przyspieszona w tej chwili”, po jej rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem. Przepisy mają być wdrożone ustawą, a nie rozporządzeniem. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie do ustawy – Prawo oświatowe zakazu korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu na terenie szkoły podstawowej.

REKLAMA

REKLAMA

- Zakładamy całkowite ograniczenie korzystania z telefonów w trakcie zajęć i przerw. Urządzenia będzie można posiadać, ale ich użycie będzie dopuszczalne jedynie w uzasadnionych przypadkach, np. zdrowotnych – mówiła Nowacka.

Projekt zakłada dwa wyjątki od zakazu w razie:

  • zgody nauczyciela, uzasadnionej względami dydaktyczno-wychowawczymi oraz
  • konieczności umożliwienia uczniowi korzystania z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

W szkołach ponadpodstawowych zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu na ich terenie będą określane autonomicznie w statutach tych szkół.

REKLAMA

Posłowie pracowali nad zakazem telefonów komórkowych

Wcześniej zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach w szkole podstawowej zaproponowali posłowie KO (wśród nich także Barbara Nowacka), którzy pod koniec lutego przedstawili w Sejmie założenia przygotowywanego projektu ustawy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przewodnicząca sejmowej Komisji ds. Dzieci i Młodzieży posłanka KO Monika Rosa potwierdziła, że zapowiedź MEN oznacza, że założenia poselskiego projektu ulegną zmianie. - Nie ma sensu dublować tych projektów - wyjaśniła. - Decyzja była taka, że projekt dotyczący telefonów komórkowych będzie projektem rządowym i bardzo dobrze (...). Zawsze lepiej, jak takie projekty są rządowe - powiedziała.

Rosa przekazała, że posłowie będą nadal pracować nad kwestiami dotyczącymi dostępności do mediów społecznościowych. - Tutaj nie ma żadnej sprzeczności - dodała.

Posłanka poinformowała też, że prace nad projektem wciąż trwają. Wyjaśniła, że to „trudna materia”, związana z DSA, czyli unijnym aktem o usługach cyfrowych, który nakłada na firmy w całej wspólnocie europejskiej odpowiedzialność za treści zamieszczane na ich platformach.

Ograniczenia dla użytkowników mediów społecznościowych

Pierwszym krajem na świecie, który wprowadził ograniczenie wiekowe dla użytkowników platform społecznościowych jest Australia. Osoby poniżej 16. roku życia nie mogą korzystać m.in. z serwisów takich jak: Reddit, Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X i YouTube. Firmy technologiczne, które nie wdrożą skutecznie przepisów, mogą zostać ukarane grzywną sięgającą równowartości 28 mln euro.

Z kolei norweski resort oświaty poinformował, że w roku szkolnym 2024/2025 placówki bez komórek odnotowały mniej przemocy i konfliktów oraz spokojniejszą atmosferę. Z raportu tamtejszego ministerstwa i uniwersytetu NTNU w Trondheim, opublikowanego po roku obowiązywania ograniczeń w korzystaniu z telefonów komórkowych w szkołach, wynika, że usunięcie telefonów z klas i ograniczenie ich używania podczas przerw przełożyło się na lepszy klimat szkolny. Dyrektorzy i nauczyciele wskazali na większy spokój podczas lekcji i mniej zakłóceń pracy. Odnotowano też wyraźnie mniej przypadków nękania i przemocy rówieśniczej. Uczniowie częściej utrzymywali bezpośrednie kontakty.

Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA