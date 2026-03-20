Ministerstwo Edukacji Narodowej kończy prace nad przepisami zakazującymi korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych od 1 września 2026 r. Decyzja w tej sprawie została przyspieszona po rozmowie Barbary Nowackiej z premierem. Zmiany mają być wdrożone nowelizacją ustawy - Prawo oświatowe.

Donald Tusk nalega na zakaz telefonów komórkowych

Szefowa MEN Barbara Nowacka przekazała, że zmiana legislacyjna to „decyzja przyspieszona w tej chwili”, po jej rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem. Przepisy mają być wdrożone ustawą, a nie rozporządzeniem. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie do ustawy – Prawo oświatowe zakazu korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu na terenie szkoły podstawowej.

- Zakładamy całkowite ograniczenie korzystania z telefonów w trakcie zajęć i przerw. Urządzenia będzie można posiadać, ale ich użycie będzie dopuszczalne jedynie w uzasadnionych przypadkach, np. zdrowotnych – mówiła Nowacka.

Projekt zakłada dwa wyjątki od zakazu w razie:

zgody nauczyciela , uzasadnionej względami dydaktyczno-wychowawczymi oraz

, uzasadnionej względami dydaktyczno-wychowawczymi oraz konieczności umożliwienia uczniowi korzystania z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

W szkołach ponadpodstawowych zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu na ich terenie będą określane autonomicznie w statutach tych szkół.

Posłowie pracowali nad zakazem telefonów komórkowych

Wcześniej zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach w szkole podstawowej zaproponowali posłowie KO (wśród nich także Barbara Nowacka), którzy pod koniec lutego przedstawili w Sejmie założenia przygotowywanego projektu ustawy.

Przewodnicząca sejmowej Komisji ds. Dzieci i Młodzieży posłanka KO Monika Rosa potwierdziła, że zapowiedź MEN oznacza, że założenia poselskiego projektu ulegną zmianie. - Nie ma sensu dublować tych projektów - wyjaśniła. - Decyzja była taka, że projekt dotyczący telefonów komórkowych będzie projektem rządowym i bardzo dobrze (...). Zawsze lepiej, jak takie projekty są rządowe - powiedziała.

Rosa przekazała, że posłowie będą nadal pracować nad kwestiami dotyczącymi dostępności do mediów społecznościowych. - Tutaj nie ma żadnej sprzeczności - dodała.

Posłanka poinformowała też, że prace nad projektem wciąż trwają. Wyjaśniła, że to „trudna materia”, związana z DSA, czyli unijnym aktem o usługach cyfrowych, który nakłada na firmy w całej wspólnocie europejskiej odpowiedzialność za treści zamieszczane na ich platformach.

Ograniczenia dla użytkowników mediów społecznościowych

Pierwszym krajem na świecie, który wprowadził ograniczenie wiekowe dla użytkowników platform społecznościowych jest Australia. Osoby poniżej 16. roku życia nie mogą korzystać m.in. z serwisów takich jak: Reddit, Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X i YouTube. Firmy technologiczne, które nie wdrożą skutecznie przepisów, mogą zostać ukarane grzywną sięgającą równowartości 28 mln euro.

Z kolei norweski resort oświaty poinformował, że w roku szkolnym 2024/2025 placówki bez komórek odnotowały mniej przemocy i konfliktów oraz spokojniejszą atmosferę. Z raportu tamtejszego ministerstwa i uniwersytetu NTNU w Trondheim, opublikowanego po roku obowiązywania ograniczeń w korzystaniu z telefonów komórkowych w szkołach, wynika, że usunięcie telefonów z klas i ograniczenie ich używania podczas przerw przełożyło się na lepszy klimat szkolny. Dyrektorzy i nauczyciele wskazali na większy spokój podczas lekcji i mniej zakłóceń pracy. Odnotowano też wyraźnie mniej przypadków nękania i przemocy rówieśniczej. Uczniowie częściej utrzymywali bezpośrednie kontakty.