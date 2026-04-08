Strona główna » Edukacja » Szkoła » W nowym roku szkolnym zostanie wprowadzona ocena funkcjonalna. Co będzie oceniane?

W nowym roku szkolnym zostanie wprowadzona ocena funkcjonalna. Co będzie oceniane?

08 kwietnia 2026, 13:56
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
szkoła uczniowie nauczyciel edukacja ocena funkcjonalna rodzice dzieci poradnia psychologiczno-pedagogiczna
W nowym roku szkolnym zostanie wprowadzona ocena funkcjonalna. Co będzie oceniane?
1 września 2026 r. w szkołach pojawi się ocena funkcjonalna. W odróżnieniu od ocen szkolnych koncentrujących się na wynikach edukacyjnych ucznia, ocena funkcjonalna skupi się na funkcjonowaniu dziecka w środowisku szkolnym i obejmie sfery poznawcze, emocjonalne, społeczne i motoryczne.

Ocena funkcjonalna od 1 września

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 2 marca 2026 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 428) wprowadza obowiązek przeprowadzenia oceny w przypadku uczniów kierowanych do poradni psychologiczno-pedagogicznej, zanim ta wyda orzeczenie.

Ocena funkcjonalna będzie dokonywana na podstawie danych dotyczących:

  • aktywności i uczestniczenia dziecka lub ucznia w codziennych aktywnościach i życiu społecznym;
  • charakterystyki funkcjonowania dziecka lub ucznia w aspekcie funkcji i struktur ciała, funkcji emocjonalno-społecznych oraz innych indywidualnych cech, które mogą wpływać na funkcjonowanie dziecka lub ucznia w różnych obszarach życia;
  • zakresu i rodzaju trudności edukacyjnych lub wychowawczych, jakie pojawiają się u dziecka lub ucznia;
  • efektywności działań wspierających funkcjonowanie dziecka lub ucznia, jeżeli takie były podejmowane.

Obowiązek przeprowadzania oceny funkcjonalnej wejdzie w życie z dniem 1 września 2026 r.

Źródła informacji do sporządzenia oceny funkcjonalnej

Ocena funkcjonalna będzie dokonywana z uwzględnieniem informacji uzyskanych:

  • od rodziców, którzy będą mogli przedstawić nagrania dokumentujące zachowanie dziecka;
  • od nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem;
  • od dziecka lub ucznia, z tym że informacje będą uzyskiwane w sposób dostosowany do wieku i możliwości psychofizycznych dziecka lub ucznia.

Ponadto do oceny funkcjonalnej będzie można wykorzystać dokumentację m. in. medyczną. Ocena będzie mogła być dokonywana także na podstawie obserwacji dziecka lub ucznia przez specjalistów poradni odpowiednio w środowisku przedszkola, szkoły lub ośrodka – jeżeli zachodzi taka potrzeba. W przypadku gdy bezpośrednia obserwacja w przedszkolu, szkole lub ośrodku jest utrudniona, obserwacja będzie mogła być przeprowadzona z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających transmisję w czasie rzeczywistym albo może być sporządzone nagranie audiowizualne.

Po co wprowadzana jest ocena funkcjonalna

Celem oceny funkcjonalnej będzie zrozumienie potrzeb i możliwości dzieci oraz zapewnienie im skutecznego wsparcia, zanim problemy się pogłębią. Dzięki temu możliwa będzie szybka reakcja, np. w postaci zajęć integracyjnych czy wprowadzenia innych metod nauczania dla uczniów mających trudności z nauką.

Źródło: INFOR
Edukacja
W nowym roku szkolnym zostanie wprowadzona ocena funkcjonalna. Co będzie oceniane?
08 kwi 2026

1 września 2026 r. w szkołach pojawi się ocena funkcjonalna. W odróżnieniu od ocen szkolnych koncentrujących się na wynikach edukacyjnych ucznia, ocena funkcjonalna skupi się na funkcjonowaniu dziecka w środowisku szkolnym i obejmie sfery poznawcze, emocjonalne, społeczne i motoryczne.
Co się zaraz zmieni przy wydawaniu orzeczeń i opinii dla ucznia?
08 kwi 2026

Zakres pomocy, której może udzielić placówka oświatowa wynikający z trudności ucznia powinien być wskazany w dokumentach wydawanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W dniu 14 kwietnia 2026 roku ulegają zmianie przepisy z tym związane.
Wkrótce egzamin ósmoklasisty. Co każdy zdający uczeń powinien zabrać ze sobą?
07 kwi 2026

W roku szkolnym 2025/2026 egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 11 – 13 maja. Co każdy zdający uczeń powinien zabrać na egzamin? Sprawdzamy!
Pierwszy telefon. Jak mądrze przygotować dziecko do korzystania z Internetu i wyznaczyć granice? [WYWIAD]
07 kwi 2026

Kiedy jest czas na pierwszy telefon komórkowy dla dziecka? Jak ekrany wpływają na zachowanie? Jak mądrze przygotować dziecko do korzystania z Internetu, a następnie wyznaczyć granice? Na pytania odpowiada Radosław Maćkiewicz, Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki.

Uczeń w spektrum autyzmu w szkole średniej
04 kwi 2026

2 kwietnia był obchodzony Dzień Świadomości Autyzmu. Wiele osób miało na sobie niebieskie akcenty, zostały również w tym kolorze podświetlone budynki. Kwiecień jest Światowym Miesiącem Autyzmu. Symbolem autyzmu oraz innych neuroróżnorodności jest tęczowy znak nieskończoności.
Oblewanie wodą w Lany Poniedziałek a odpowiedzialność za zniszczenia
06 kwi 2026

Lany Poniedziałek stanowi tradycję, która może powodować odpowiedzialność nie tylko za zniszczone rzeczy ale też innego rodzaju- i dzieci i rodziców. Szkodę musi naprawić rodzic, ale za niewłaściwe zachowanie dziecka również on może ponieść również inne sankcje.
Rozliczanie pracy nauczycieli w godzinach nadliczbowych. ZNP wskazuje, że propozycja MEN to próba obejścia prawa
02 kwi 2026

Trwają rozmowy dotyczące zmian w przepisach w zakresie rozliczania czasu pracy nauczycieli, w tym wynagradzania ich za pracę w godzinach nadliczbowych. Choć MEN przedstawił swoją propozycję, nic nie wskazuje na to, by miała ona być tą ostateczną.
Czy będzie zakaz naboru nowych uczniów w szkole przeznaczonej do likwidacji?
01 kwi 2026

Ustawa nowelizująca Prawo oświatowe i wprowadzająca procedury mające na celu ratowanie małych szkół została uchwalona i czeka na podpis prezydenta Karola Nawrockiego. Nadal jednak zgłaszane są pomysły dotyczące uzupełnienia tych przepisów. Jednym z nich jest wprowadzenie tzw. wygaszania placówki oświatowej.

Między tradycją a odpowiedzialnością. Jak zmienił się Lany Poniedziałek
06 kwi 2026

Każde święta mają swoje tradycje. Przed Wielkanocą maluje się jajka, w Wielką Sobotę chodzi ze święconką. Natomiast drugi dzień świąt wielkanocnych jest nazywany Lanym Poniedziałkiem z uwagi na tradycję śmigusa dyngusa. Ten zwyczaj poza niedogodnością bycia mokrym powoduje też inne problemy. Ich skala spowodowała znaczne ograniczenie oblewania się wodą.
Dwa lata bez zadawania prac domowych w szkołach podstawowych. Czy będą zmiany?
01 kwi 2026

Dwa lata temu, 1 kwietnia 2024 r., weszły w życie przepisy ograniczające zadawanie prac domowych w szkołach podstawowych. Zmiana miała służyć m.in. dobrostanowi uczniów, zapewnić im więcej wolnego czasu, który mogą poświęcić na pogłębianie wiedzy, rozwijanie pasji czy sport. Czy te cele zostały osiągnięte? Czy MEN wprowadzi zmiany?
