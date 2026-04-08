1 września 2026 r. w szkołach pojawi się ocena funkcjonalna. W odróżnieniu od ocen szkolnych koncentrujących się na wynikach edukacyjnych ucznia, ocena funkcjonalna skupi się na funkcjonowaniu dziecka w środowisku szkolnym i obejmie sfery poznawcze, emocjonalne, społeczne i motoryczne.

Ocena funkcjonalna od 1 września

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 2 marca 2026 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 428) wprowadza obowiązek przeprowadzenia oceny w przypadku uczniów kierowanych do poradni psychologiczno-pedagogicznej, zanim ta wyda orzeczenie.

Ocena funkcjonalna będzie dokonywana na podstawie danych dotyczących:

aktywności i uczestniczenia dziecka lub ucznia w codziennych aktywnościach i życiu społecznym;

i uczestniczenia dziecka lub ucznia w codziennych aktywnościach i życiu społecznym; charakterystyki funkcjonowania dziecka lub ucznia w aspekcie funkcji i struktur ciała, funkcji emocjonalno-społecznych oraz innych indywidualnych cech, które mogą wpływać na funkcjonowanie dziecka lub ucznia w różnych obszarach życia;

dziecka lub ucznia w aspekcie funkcji i struktur ciała, funkcji emocjonalno-społecznych oraz innych indywidualnych cech, które mogą wpływać na funkcjonowanie dziecka lub ucznia w różnych obszarach życia; zakresu i rodzaju trudności edukacyjnych lub wychowawczych , jakie pojawiają się u dziecka lub ucznia;

, jakie pojawiają się u dziecka lub ucznia; efektywności działań wspierających funkcjonowanie dziecka lub ucznia, jeżeli takie były podejmowane.

Obowiązek przeprowadzania oceny funkcjonalnej wejdzie w życie z dniem 1 września 2026 r.

Źródła informacji do sporządzenia oceny funkcjonalnej

Ocena funkcjonalna będzie dokonywana z uwzględnieniem informacji uzyskanych:

od rodziców , którzy będą mogli przedstawić nagrania dokumentujące zachowanie dziecka;

, którzy będą mogli przedstawić nagrania dokumentujące zachowanie dziecka; od nauczycieli , wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem;

, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem; od dziecka lub ucznia, z tym że informacje będą uzyskiwane w sposób dostosowany do wieku i możliwości psychofizycznych dziecka lub ucznia.

Ponadto do oceny funkcjonalnej będzie można wykorzystać dokumentację m. in. medyczną. Ocena będzie mogła być dokonywana także na podstawie obserwacji dziecka lub ucznia przez specjalistów poradni odpowiednio w środowisku przedszkola, szkoły lub ośrodka – jeżeli zachodzi taka potrzeba. W przypadku gdy bezpośrednia obserwacja w przedszkolu, szkole lub ośrodku jest utrudniona, obserwacja będzie mogła być przeprowadzona z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających transmisję w czasie rzeczywistym albo może być sporządzone nagranie audiowizualne.

Po co wprowadzana jest ocena funkcjonalna

Celem oceny funkcjonalnej będzie zrozumienie potrzeb i możliwości dzieci oraz zapewnienie im skutecznego wsparcia, zanim problemy się pogłębią. Dzięki temu możliwa będzie szybka reakcja, np. w postaci zajęć integracyjnych czy wprowadzenia innych metod nauczania dla uczniów mających trudności z nauką.